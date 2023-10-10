Amazon Prime感謝祭の対象商品！最新GaN充電器・…
［株式会社CIO］
Amazon Prime感謝祭にて特別価格にて販売される、CIOの人気ガジェットを一挙ご紹介!!
株式会社CIO（本社：大阪府守口市）は、2023年10月14日（土）0:00 ～ 10月15日（日）23:59まで開催される「Amazon Prime感謝祭」に参加いたします。
モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、GaN対応急速充電器「NovaPort」シリーズなどを展開する株式会社CIOは、「Amazon Prime感謝祭」に向け、売れ筋人気製品を最大43%OFFにて販売いたします！
GaN対応急速充電器や、大容量モバイルバッテリー、しなやかで使い勝手抜群なシリコン充電ケーブルや多機能電源タップ・Apple Wacth専用の充電器兼モバイルバッテリーなど人気商品を多数ラインナップ。
セール対象商品（GaN充電器 NovaPortシリーズ）
◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 45W」CIO-G45W1C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1V7FNZ4
USB-C 1ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 30W」CIO-G30W2C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLW8MYBF
USB-C 2ポート搭載。単ポート最大30W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 45W」CIO-G45W2C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSQWYDWH
USB-C 2ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 65W」CIO-G65W1C-N
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B28W3GBY
USB-C 1ポート搭載。最大65W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 65W」CIO-G65W2C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2PQ3YSK
USB-C 2ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO」CIO-G65W2C1A-N
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2P6TGYW
USB-C 2ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「Nova Port QUAD 65W」CIO-G65W3C1A-N
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHCRP54R
USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大67W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO 67W」CIO-G67W3C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BR88GWTF
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大67W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42NHNZY
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。CIO史上最高スペック140W出力。
セール対象品（NovaPort SLIMシリーズ）
◆薄型充電器「Nova Port SLIM 65W」CIO-G67W2C-S
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42HDMQW
USB-C ２ポート搭載。最大67W出力。14mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。
◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42L9H78
USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。
◆拡張電源タップ Polaris CUBE WALL
（黒） https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X
（白）https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42NJ7S4
ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ
セール対象商品（GaN充電器 LilNobシリーズ）
◆GaN充電器 「LilNob 2C1A」CIO-G65W2C1A
https://www.amazon.co.jp/dp/B085NHYVN2
最大65W出力対応 GaN充電器。マルチポート・PPS対応で幅広いデバイスに対応
◆GaN充電器 「LilNob 3C1A」CIO-G65W3C1A
https://www.amazon.co.jp/dp/B08SC315WN
最大65W出力 卵サイズの超コンパクト設計。USB-C x3ポート・USB-A x1ポート 計4ポート搭載
セール対象商品（USB充電器）
◆PD/QC充電器 CIO-PD20W1C1A
https://www.amazon.co.jp/dp/B09B9J7T5P
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-A・USB-C 各1ポート搭載
◆PD充電器 CIO-PD20W2C
https://www.amazon.co.jp/dp/B09WTZ2QLF
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-C 2ポート搭載
セール対象商品（モバイルバッテリー）
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE
(Type-C to C) https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVLTQ9VS
(Type-C to Lightning) https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVLZCSSS
脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。単ポート最大35W出力対応の10000mAh搭載。
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro 30W
https://www.amazon.co.jp/dp/B08YRJLNHD
カードサイズ設計・最大30W出力対応・10000mAh・数値残量LED搭載。急速充電QC/PD対応
◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBY Pro PLUG
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQYB6CYP
レッドドット・デザイン賞受賞・30W高出力・2ポート合計42W・大容量10000mAh搭載
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY DUO
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HBCY5BF
1ポート最大20W出力・2ポート合計40W。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。10000mAh搭載
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY TRIO
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BS5F1F5L
1ポート最大65W出力・合計出力最大95W対応。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。20000mAh搭載
セール対象商品（ワイヤレス充電器）
◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-W75W-MAS
https://www.amazon.co.jp/dp/B09TDCNH23
1台でiPhone12/13/14/15マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。便利なスタンド機能付き
◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-MB20W-5000-MAS
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3J7F58S
1台でiPhone12/13/14/15 マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。パススルー・スタンド機能付き
セール対象商品（シリコン充電ケーブル）
◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。
（USB-C to USB-C） https://www.amazon.co.jp/dp/B09LCNWSXN
（USB-C to Lightning）https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX9685M4
高耐久設計、PD100W対応
◆L字型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。
（USB-C to USB-C） https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2QWTKPT
（USB-C to Lightning） https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLMFC2CJ
L字型 高耐久設計、PD100W対応
◆240Wシリコンケーブル CIO-SL240W
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P4FCGT
USB-C to USB-C 高耐久設計。
◆240Wシリコンケーブル CIO-SLL240W
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4P5XZ8X
USB-C to USB-C L字型 高耐久設計。
◆シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信
（黒）https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4NZFXDW
（白）https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4NZTBSH
（紫）https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4NZQD5Z
充電器などのUSB-Ｃの差し込み口を延長して接続するためのケーブル。
セール対象商品（生活家電・オーディオ関連）
◆Bluetoothキーボード CIO-KB-I01
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MDR6X7D
iPad 第8世代やiPad 10.2インチ、iPad Air3、iPad Pro10.5インチに対応。最大3台のマルチペアリングに対応
定価6,028円 → 35％割引 3,880円
◆Bluetoothキーボード CIO-KB-I02
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MDRFQLK
iPad Air4・iPad Pro11対応。最大3台のマルチペアリングに対応
定価6,028円 → 35％割引 3,880円
株式会社CIOとは
2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。
日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。
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企業プレスリリース詳細へ （2023/10/10-20:16）
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