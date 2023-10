[フォーカルポイント株式会社]

「ながら聴き」のShokz 骨伝導ワイヤレスイヤホンを大自然の中で体感しよう!



フォーカルポイントは、2023年10月7日(土)・10月8日(日)に富士山を望む山中湖のほとりで開催されるアウトドアイベント「OUTDOOR CAMP STYLE 2023 in 山中湖」に出展し、人気の骨伝導ブランド Shokzの骨伝導ワイヤレスイヤホンの展示、試聴、ならびに販売を実施いたします。







フォーカルポイント株式会社(所在地:神奈川県横浜市 代表取締役:恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、、2023年10月7日(土)・10月8日(日)に山中湖(山梨県南都留郡山中湖村)にて開催されるアウトドアイベント「OUTDOOR CAMP STYLE 2023 in 山中湖」に出展いたします。



Shokzの骨伝導ワイヤレスイヤホンは、耳を塞がず、周囲の音を聞き逃さないイヤホンです。会場では、試聴機をご用意しておりますので、緑豊かな山中湖のほとりで環境音と音楽との調和を体感してください。Shokz / フォーカルポイント ブースでお待ちしております。



開催概要

イベント名称:OUTDOOR CAMP STYLE 2023 in 山中湖



開催日:2023年10月7日(土)9:30~18:00

2023年10月8日(日)9:00~17:00



入場料: 無料



会場:山梨県・山中湖交流プラザきらら原っぱ会場

〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野479-2



公式サイト:https://www.ici-sports.com/lp/outdoor_cs_kofu2023/







骨伝導ワイヤレスイヤホンのフラグシップモデル OpenRun Pro

OpenRun Pro は、特許取得済みの第9世代骨伝導技術Shokz TurboPitch(TM)テクノロジーを採用し、鮮明でクリアな中高音とともに深みのある低音再生を実現した骨伝導ワイヤレスイヤホン最新モデルです。最大10時間のバッテリー持続、急速充電機能、専用アプリ対応など、さまざまな新機能を搭載することにより、オープンイヤータイプのリスニングのすべてを再定義するモデルです。







骨伝導ワイヤレスイヤホンのスタンダードモデル OpenRun

OpenRunは、高品質なオーディオ再生、急速充電に対応したマグネット充電ポート、8時間の長持ちバッテリーを搭載した骨伝導ワイヤレスイヤホンです。わずか26gの軽量フレームは、激しいアクションでもずれることのない安定性を実現し、耳を塞ぐことなく快適なリスニングとストレスのないオーディオ体験を可能にします。







骨伝導ワイヤレスイヤホンのエントリーモデル OpenMove

Shokz製品の持つ「骨伝導テクノロジー」を気軽に体験できるように、リーズナブルな価格で登場したエントリーモデル。スポーツ、ワークアウトはもちろん、オフィス、キッチンなどさまざまなシーンでご使用いただけます。





究極の心地よさを追求したOpenFit

「OpenFit」は、Shokzの持つ耳を塞がない”オープンイヤー”というコンセプトを継承した、まったく新しい完全ワイヤレスイヤホンです。超軽量なうえにオープンイヤーなので、あなたが聞きたい音と周囲の音の両方をクリアに聞くことができます。※こちらの製品は骨伝導イヤホンではありません。※ブースでご試聴いただけます。





Shokzオープンイヤー型イヤホンのメリット

周囲の音を遮断することなく音楽を聴くことができます。そのため、周囲を常に把握し、状況の変化や危険に素早く対応することができます。また、長時間の装着を考慮し、快適性を優先して設計されています。外耳道を開放することで、インイヤー型イヤホンにありがちな圧迫感を軽減し、一日中快適な装着感を保つことができます。



Shokz / フォーカルポイントブースでは、その場で直接、製品をお求めいただくこともできます。ぜひShokz / フォーカルポイント・ブースにぜひお越しください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。



Shokzについて

Shokzは、2011年10月18日に米国にてAfterShokzとして誕生。創業以来1000件以上の特許を出願しており、独自のオーディオ技術と完全なオープンイヤーデザインにより最高のオーディオ体験、安全性、そして快適な装着環境を提供。Shokzの製品開発は常に利用者の安全をプライオリティとしており、OpenRun Pro、OpenComm、OpenSwimなど、さまざまなシーンで活用できる革新的な製品をラインナップしています。皆様のライフスタイル・イノベーションを支えるとともに、より豊かな未来に向けて骨伝導ワイヤレスイヤホンの開発を続けています。



フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント 会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設 立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp



