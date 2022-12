[株式会社ヨウジヤマモト]

お買上げいただいた方に先着で 「 Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023 Spring Summer PHOTO BOOK 」をプレゼント







1月7日(土)よりYohji Yamamoto POUR HOMME 2023年春夏コレクションを全国の直営店舗、及び公式ウェブストア THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(*)にて展開いたします。

(*)公式ウェブサイト THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは、1月13日(金)より展開いたします。

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c60/



I’m so bored with rules – デザイナー山本耀司によるルールに飽きた男たちへのコレクション。社会規範に縛られない大人の男が纏う紳士服が登場いたします。



また、Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023年春夏コレクションをお買上げいただいた方に先着で 「Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023 Spring Summer PHOTO BOOK 」を差し上げます。



PHOTO BOOKのモデルには 2022年6月23日に東京で行われたYohji Yamamoto POUR HOMME 2023 Spring Summer COLLECTIONのランウェイに登場した俳優の伊藤英明・遠藤憲一・加藤雅也・要潤・城田優・竜星涼を起用。スタイリスト野口 強、フォトグラファー TAKAY による新たなコーディネートを纏った6名の姿をご覧いただけます。

















【Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023 Spring Summer COLLECTION】

展開スタート日:1月7日(土)

お取扱い店舗:全国のYohji Yamamoto POUR HOMME直営店・公式ウェブストア THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(*)

(*)公式ウェブサイト THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは、1月13日(金)より展開いたします

特典:展開スタート日よりYohji Yamamoto POUR HOMME 2023年春夏コレクションをお買上げいただいた方に先着で「Yohji Yamamoto POUR HOMME 2023 Spring Summer COLLECTION PHOTO BOOK」を差し上げます

※PHOTO BOOKは数に限りがございますので予めご了承ください



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-23:40)