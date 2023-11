[LED TOKYO株式会社]

高精細LEDビジョンの利用で広い構内でも大熱狂!



LED TOKYO株式会社(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役:鈴木直樹)が、「Red Bull 韻 DA HOUSE in 建学祭」にLEDビジョンを設置しました。

LED TOKYOは、超品質・超価格の製品を販売・レンタルするデジタルサイネージの総合ブランドです。





記事本文はこちら:https://led.led-tokyo.co.jp/works/toukaiunivercityshcoolfes/



◆使用した製品とサイズ◆

使用した製品:屋外用LEDビジョン

ピッチサイズ:3.9mm

製品サイズ:W5,000mm×H3,000mm

画面解像度:1,280×768px



屋外夜間に行われた「Red Bull 韻 DA HOUSE in 建学祭」では高精細でかつ視認性が高いLEDビジョンが利用されたので、大学内の広い場所であっても大勢の学生に映像を届けることを可能とします。



夜間に行われたため、LEDビジョン以外にも照明等といった光を発する機器が用意されていましたが、屋外LEDビジョンの特徴である直射日光にも負けない仕様から周りの光を気にしない綺麗な映像を放映することが可能となっています。



◆Red Bull 韻 DA HOUSE in 建学祭◆

RED BULL JAPAN主催による、フリースタイルラップバトルのエキシビションマッチです。

呂布カルマ、MOL53といった豪華MCによるラップバトルが行われました。

【出演者情報】

HOST MC:怨念JAP、ACEBeat

DJ:DJ YANATAKE

MC:呂布カルマ、MOL53、DOTAMA、ID



◆建学祭/東海大学 湘南キャンパス◆

11月1日から3日まで東海大学・湘南キャンパスで行われる学園祭です。

日本の大学でも屈指の学園祭である「建学祭」は、3日間を通して300もの企画と模擬店が立ち並び、学生主体ならではの個性的な学園祭を楽しむことができます。

建学祭についてはこちら:https://shonan-kengakusai.com/



