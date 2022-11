[株式会社桃谷順天館]

創業から137年、美と健康を追求しつづけてきた桃谷順天館グループは、2022年10月31日(月)より大幅リニューアルされた出入国在留管理庁の「ウクライナ避難民サイト」を活用し、2022年5月から続けている日本に避難されているウクライナの方々へ向けての化粧品支援の場を拡大いたしました。

「ウクライナ避難民支援サイト」には、日本ウクライナ文化交流協会(本部事務局:大阪府八尾市、会長:小野元裕)を通じ、実際にウクライナの方に使っていただいたスキンケア製品を登録しています。そのうえで、希望されたウクライナの方々と直接やりとりを行い、ご希望の数量やアイテム等をお伺いすることで、可能な限りご希望に沿った内容で支援ができるよう、個別対応しています。







□本当に必要な人に、必要な支援が届くように□

2022年11月16日(水)時点で、日本に避難されているウクライナの方々の人数は2,128名※1にのぼり、避難生活が長期化しています。

当社は2022年5月より日本ウクライナ文化交流協会を通じてウクライナ避難民への支援をスタートさせ、出入国在留管理庁にも支援を申し出ていました。2022年10月31日(月)より出入国在留管理庁の「ウクライナ避難民支援サイト」が、支援を行っている企業と、支援を必要とされているウクライナ避難民とのマッチングサイトに大幅リニューアルされました。これにより、本当に必要な方に必要な支援をすることが可能となり、すでに10件以上のリクエストをいただいています。リクエストをいただいた一人ひとりと個別に対応させていただくことで、本当に必要とされている方に、必要なものを、必要な数量お届けすることができ、今回支援をしたウクライナ避難民の方々からお喜びのお声もいただきました。

今後も、「人と地球の美しい未来を創る For Beauty and Well-Being」のパーパスのもと、心が通った支援を続けていきたい考えです。

※1 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00234.html



【お届けした方から届いたお声の一部】

・Дякуємо, що надіслали нам багато приємних засобів по догляду! У мене все вийшло і мені все дуже подобається! Дуже тобі дякую!

素敵なケア商品をたくさん送っていただきありがとうございます! 私は希望していたすべての商品を手にすることができました、届けていただいた商品はどの商品もとても気に入りました! どうもありがとうございます!



・Посилку отримала, дуже дякую,будемо користуватися!

商品を受け取りました、どうもありがとうございました、送っていただいた商品をみんなで使わせていただきます。



■「ウクライナ避難民支援サイト」から支援予定の製品(今回提供した製品は下記の一部)

<リペア&バランスシリーズ>



パラベン、アルコール、合成香料、合成着色料、紫外線吸収剤を使用しない5つの厳選したフリー処方。



身体的・精神的に満たされた状態にあることをあらわす“Well-being”をコンセプトに、環境の変化、心の変化を感じやすい肌を健康な肌に導くスキンケア&ベースメイクシリーズです。

5 つの植物成分(ツボクサ、バオバブ、ユーカリ、クローブ、モリンガ)がゆらぐ敏感な肌をケアします。

皮膚科医が監修したアレルギーテスト※1、48 時間パッチテスト、ノンコメドジェニックテスト※2をクリアしている安心処方です。ハーブとフローラルに柑橘を調和した優しい香りが肌も心もケアします。

https://www.meishoku.co.jp/shop/pages/repairbalance.aspx

※1:すべての人にアレルギーが起きないというわけではありません。

※2:すべての人にニキビができないというわけではありません。



・(左から1番目)

【商品名】リペア&バランス マイルドトナー

【容量】195ml

【価格】1,540 円(税込)

・(左から2番目)

【商品名】リペア&バランス マイルドローション

【容量】195ml

【価格】1,540 円(税込)

・(左から3番目)

【商品名】リペア&バランス マイルドクリーム

【容量】45g

【価格】1,540 円(税込)

・(左から4番目)

【商品名】リペア&バランススキンケアUVベース<トーンアップライト><トーンアップローズ>

【容量】40g

【価格】1,540 円(税込)

・(左から5番目)

【商品名】リペア&バランス スキンケアパウダー

【価格】1,540 円(税込)



<モイストラボシリーズ>



発売から今年で14年目を迎える「モイストラボ」は、日常を丁寧に生きるすべての女性の味方でありたい、という想いから生まれました。うるおい成分をたっぷりと配合し、メイクしながらシワ改善ができるBBクリームです。シリーズ累計出荷数1,300万個を突破。

https://www.meishoku.co.jp/moistlabo/

◆1本で6つの効果!(美容液、クリーム、UVカット、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション)

◆シワ改善有効成分「ナイアシンアミド」配合、メイクしながらシワ改善

◆うるおいを補う美容保湿成分、ツボクサエキス(CICA)配合

◆ウォータープルーフタイプで汗・水に強く、崩れにくい。

◆最強UVカット効果 SPF50+ PA++++

・(左)

【商品名】モイストラボ BBエッセンスクリーム「ナチュラルベージュ(01)」

【容量】30g

【価格】1,320 円(税込)

・(右)

【商品名】モイストラボ薬用 BBクリーム「ナチュラルベージュ(01)」

【容量】30g

【価格】1,320 円(税込)





・【商品名】モイストラボ 透明BBクリーム

【容量】30g

【価格】1,320 円(税込)

◆SPF32 PA+++で生活紫外線をしっかりカット

◆メイク落としが簡単!洗顔料で落とせる

◆マスクをつけていてもサラッとした使用感

◆うるおいを補う美容保湿成分、ツボクサエキス(CICA)配合



■出入国在留管理庁「ウクライナ避難民支援サイト」について

https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/12_00030.html







■日本ウクライナ文化交流協会について

会長:小野元裕

〒581-0013

大阪府八尾市山本町南6-2-29

T E L :072-926-5134/ F A X:072-921-6893

MAIL:info@nichiu.org

【概要】

2005年1月に設立し、「日本とウクライナの友好関係を築く」を理念に掲げ、イベント、旅行、出版、文化やビジネス交流のサポートを17年間続けている。

現在は、日本から出来るウクライナへの支援やウクライナからの日本の避難民の支援、現地に出向いての支援等にも力を入れている。



<会社概要 詳細>







桃谷順天館グループは、約400年続く薬種業を受け継いだ創業者が1885年(明治18年)にきびに悩む妻のために創った「美顔水」をきっかけに新たに化粧品製造業を創業し、これまで137年美と健康を追求してきた化粧品メーカーです。

「人と地球の美しい未来を創る For Beauty and Well-Being」をパーパスに掲げ、4社からなるグループ経営を行っています。

永い歴史とともに培った技術力と品質力をさらに進化させ、国内外で包括的に『美』を提供する企業グループを目指し、企業活動を続けています。



■近年の支援活動

2004年:台風21号三重県海山町水害に際し、被災地で非難されている方々への製品提供。

2004年:台風23号兵庫県豊岡市水害に際し、被災地で非難されている方々への製品提供。

2007年:能登半島地震に際し、被災地で非難されている方々への製品提供。

2008年:四川大地震(中国)に際し、寄付を実施。

2010年:青海地震(中国)に際し、寄付を実施。

2011年:東北地方太平洋沖地震に際し、被災地の避難されている方々への製品提供と寄付を実施。

2016年:熊本県を中心に発生した地震に際し、被災地で非難されている方々への製品提供と寄付を実施。

2019年:オーストラリア森林火災被害に際し、寄付を実施。

2020年:新型コロナウイルスと闘う医療従事者を支援する「Kokoro Support Project」を立ち上げ、当時不足していた医療器具(フェイスシールド)を寄付。

2020年:新型コロナウイルスと闘う医療従事者へ第1回目の製品提供。その後2021年に4回実施。

2021年:困難下で頑張る女性の方々を支援する「CosmeBank」プロジェクトパイロットテストへ参画。

2021年:経済的困難下の方々を支援する「北長瀬コミュニティフリッジ」に参画し、製品提供。

2022年:新型コロナウイルス感染症の対応にあたる医療従事者・医療現場への支援として公益社団法人

日本医師会へ寄付。

2022年:困難下で頑張る女性の方々を支援する「CosmeBank」プロジェクト協力企業として製品提供。

ウクライナ避難民への支援を開始。



(詳細ページ)

「Kokoro Support Project」https://www.e-cosmetics.co.jp/kokoro-support-project/

「災害支援活動」https://www.e-cosmetics.co.jp/contribution/#contents1

「SDGsへの取組」 https://www.e-cosmetics.co.jp/sdgs/



