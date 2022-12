[パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社]





メイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクターのピーター・フィリップスは、カイロで開催された

ディオール メンズ コレクションのアーティスティック ディレクター キム・ジョーンズによる、2023年フォール

メンズ コレクションのために、輝きを放つ、均一な美しい肌を強調したナチュラル ルックを仕上げました。



COMPLEXION

きめが整った透明感を演出するため、カプチュール トータル セル ENGY スーパー セラム、目元には

カチュール トータルセル ENGYアイ セラムを塗布します。ディオールバックステージ フェイス&ボディ

プライマー 001 ユニバーサルで肌表面をなめらかに整え、どんな肌色にもマッチし、ナチュラルな仕上がりを

叶えるディオール バックステージフェイス&ボディ ファンデーションを重ね、ディオール バックステージ

フラッシュ パーフェクター コンシーラーで整えます。



EYES

それぞれの肌色にマッチするディオールショウ オン セット ブロウ ウォータープルーフを使用し、眉毛を

仕上げました。眉毛を脱色したモデルも。



LIPS

95%※1 が自然由来のフローラル リップケア成分が配合された無色のルージュ ディオール バーム 000

ディオール ナチュラル ベルベットで潤う美しい唇を演出します。



※1 ISO 16128 Part IIとサプライヤーデータに基づいた数値の計算



MANDATORY CREDITS:

FALL 2023 DIOR MEN’S COLLECTION

MAKEUP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS

PHOTOGRAPHY: SARAH LASHEEN FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS



