[株式会社A3]

株式会社A3は、TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOPを開催、ならびに新作グッズ販売を開始いたしました。







大人気TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOPが、A3 Storeで本日より開催! あわせてeeo Store(通販)でも新作グッズが販売中です。



今回のPOP UP SHOPには、新規描き下ろしイラストを使用したグッズがたくさん登場。星空をイメージした衣装姿の響たちはファン必見です!



さらに新作グッズのほかに、今回のPOP UP SHOPでしか手に入らない購入特典も。飾って楽しいものから普段使いもできる便利グッズ、そして購入特典や通販情報などTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOPのすべてをご紹介します♪



【開催情報】

開催期間:3月10日(金)~3月22日(水)

営業時間:11時00分~21時00分

場所:A3 Store(東京都豊島区東池袋1丁目50−35 P’PARCO 3F)

eeo Store(通販)



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



星空をイメージした衣装は描き下ろし! 7アイテム27種の新作グッズが登場





本日3月10日(金)からスタートしたTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOPには、新作グッズが7アイテム27種類登場します!



新作グッズの見どころは、なんと言ってもキャラクターたちが着ている星空をイメージした衣装です。

満天の星空をそのまま切り取ったような、鮮やかなグラデーションが目を引く衣装は、ため息が出るほどの美しさ。各キャラクターのイメージに合わせてデザインされた衣装が、かわいさ&凛々しさをより引き立てます!



また、購入特典であるポストカードも響たちの後ろに星空が広がる幻想的な仕上がりに! タロットカードのようなオシャレなデザインになっています。グッズ情報とあわせて特典情報もお見逃しなく♪



【グッズ一覧】

B2タペストリー(全1種)

缶バッジ(全6種)※ブラインド

アクリルキーホルダー(全6種)※ブラインド

キャラアクリルフィギュア(全6種)

キャラケース(全1種)

ビッグレザーストラップ(全6種)

キャラパス(全1種)



B2タペストリー(全1種)





まずご紹介するのはB2タペストリー! B2タペストリーのデザインは、新規描き下ろしイラストの響たち6人が勢ぞろいしたものになっています。





およそ縦73cm、横52cmというビッグサイズなので、お部屋に飾ればお部屋の雰囲気が一気に華やぐこと間違いナシ!

きらびやかな衣装のカッコかわいいキャラクターたちを、大きなサイズで思う存分ご堪能ください♪



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



缶バッジ(全6種)





定番グッズでもある缶バッジの大きさは、およそ65mm。缶バッジの中では大きめのサイズを採用しています。さらにキャラクターたちの上半身をクローズアップしていますので、より表情が見やすいデザインに!



缶バッジの購入方法にはランダムで1つが当たるブラインドの単品と、6人分すべてが購入できるコンプリートBOXをご用意しています。

「誰が当たるか楽しみたい!」という方はブラインドの単品が、「全員分欲しい!」という方はコンプリートBOXがオススメです♪



アクリルキーホルダー(全6種)





缶バッジのほか定番グッズからはアクリルキーホルダーも! アクリルキーホルダーは大きさおよそ65mm×65mmと鍵などにつけても邪魔にならず、またイラストも見やすいちょうどいいサイズ。

キャラクターたちと一緒に小さな星をあしらったデザインは、カバンなどにつけてアレンジに使うほか、コレクションとしてお部屋に飾るのもオススメです♪



アクリルキーホルダーも、ブラインドの単品とコンプリートBOXの2つをご用意しています!



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



キャラアクリルフィギュア(全6種)









※画像は一例です。



キャラアクリルフィギュアは縦幅最大15cmのアクリル製スタンド。存在感バツグンのサイズで、どこに飾っても響たちのキュート&スタイリッシュな雰囲気が目立つ一品に仕上がっています。



今回のPOP UP SHOPでしか見ることのできない特別な衣装を着た推しのあの子を、お好きな場所に飾ってお楽しみください!



キャラケース(全1種)





キャラケースはカードなどが30枚以上入るポケットのほかに、カード入れや裏ポケットがついた収納性に優れた便利なグッズです。響たち6人のシルエットを施したほか、古書を模したデザインでアンティークな雰囲気が感じられるようになっています!



クレジットカードなどのカード類をしまうほか、名刺入れとしてもピッタリなグッズです♪



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



ビッグレザーストラップ(全6種)









※画像は一例です。



ビッグレザーストラップはおよそ縦15cm、横4cmの合皮製ストラップ。

大きめのサイズなのでスマホカバーや鍵などにつけてストラップとして使う以外にも、ピンを使ってお部屋の壁に飾るなど、コレクションとしていかがでしょうか?



キャラパス(全1種)





交通ICカードなどをしまっておけるキャラパスには、キャラクターたちをフルカラーでデザイン! ボールチェーン付きで、カバンなどにつけて使いやすくなっています。



さらにキャラパスの裏側は穴あき仕様で、簡単にカードが取り出せるように。交通ICカードだけでなく、普段から利用するポイントカードなどを入れればお買い物ももっと便利になりますよ♪



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



特典のポストカードもゲットしよう!





TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOPでグッズをご購入いただいた方には、特典としてポストカードをプレゼント!(通販も対象)

ポストカードはTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』の新作グッズを含む関連グッズを2,200円(税込)以上お買い上げごとに、6種類のうち1枚をランダムでお渡しします。



今回のPOP UP SHOPを訪れた記念としていかがでしょうか?



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/537?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt366



新規描き下ろしイラストを使って、たくさんのグッズ&購入特典が登場したTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』のPOP UP SHOP。

グッズを購入して、ファンタスティックな衣装に身を包んだ響たちの姿をもっと間近でお楽しみください!



(C)Project シンフォギアXV



