招待ゲスト約300名の前で “ピューロキャロル”をお披露目!初開催のスペシャルセッショングリーティングではキャラクターとの楽器演奏で特別なクリスマス体験を満喫!



2023年冬、サンリオピューロランド(以下、ピューロランド)では、2023年11月10日(金)~12月25日(月)まで、スペシャルイベント「Puroland Christmas」を開催します。初日に先駆け、本日11月9日(木)に参加型新作イルミネーションやスペシャルセッショングリーティング、フォトスポットを楽しめる先行お披露目会を実施しました。











今年の冬のスペシャルイベントでは、キャラクターたちが「ピューロ音楽隊」を結成。音楽をテーマに、心を通わせるクリスマスをお届けします。ピューロビレッジでは参加型の新作イルミネーションショー「Puroland Christmas Very Merry Concert」を上演。他にも、新コスチュームを着たキャラクターたちを1分間独り占めできる「Puroland Christmasスペシャルグリーティング」やキャラクターたちとの楽器演奏が楽しめる「Puroland Christmasスペシャルセッショングリーティング」など、キャラクターたちと楽しめるコンテンツが登場します。3階レインボーホールには、ピューロ音楽隊の一員になった気分を味わえるフォトスポットや一部アトラクションにも期間限定の装飾が登場。音楽×クリスマスを組み合わせた期間限定のグッズやフードなど、様々なお楽しみコンテンツも見逃せません。キャラクターたちが音楽を演奏する様子を描いたメインビジュアルの撮影時の様子をおさめたメイキング映像の後編も本日公式YouTubeチャンネルにて公開されました。

先行お披露目会では、ピューロビレッジで新作イルミネーションショー「Puroland Christmas Very Merry Concert」を初上演しました。イルミネーションがきらめく中、キャラクターたちが赤や緑の新コスチュームに身を包んで登場。キャラクターたちがキャロルを演奏する姿や、参加グッズのミラクル(ハート)ライト(ミラクルハートライト)が連動して光る演出にゲストからはたくさんの歓声があがりました。ショー中の楽曲を各種音楽配信サービスで配信することも決定。配信日など詳細は決まり次第公式ホームページにてお知らせいたします。

また、「Puroland Christmasスペシャルセッショングリーティング」ではバッドばつ丸が登場。サンタクロース姿のバッドばつ丸と楽器演奏を体験したゲストからは、「楽しかった」「一足早くクリスマス気分を味わえた」などの感想があがりました。



ビュッフェ形式で食事が楽しめる「館のレストラン」でも、11月17日(金)よりイベントに合わせたメニューが新たに登場します。「マカロニミートグラタン」や「クラムチャウダー」のほか、濃厚なチーズソースの「チーズフォンデュ」やサンタクロース姿がかわいい「キティのミルクプリン」など、初登場のメニューも多数。色とりどりの「カラフルひとくちケーキ」や「クリスマスゼリー」はデザートにぴったりです。

家族や大切な人と一緒に、寒い冬でも暖かく過ごせる全館屋内型のサンリオピューロランドで、心も体も”あったかクリスマス”をお楽しみください。





【「Puroland Christmas」先行お披露目会フォトレポート】





















【館のレストラン「Puroland Christmas」限定メニュー】





開催期間:2023年11月17日(金)~12月25日(月)

場所 :4F 館のレストラン

利用金額:大人…3,200円 / 小学生…1,600円 / 幼児(3歳~小学校入学前)…1,100円 ※すべて税込

利用時間:70分制

詳細 :https://www.puroland.jp/facility/yakatarestaurant/

寒い冬にぴったりな「マカロニミートグラタン」や「クラムチャウダー」のほか、濃厚なチーズソースの「チーズフォンデュ」やサンタクロース姿がかわいい「キティのミルクプリン」など、初登場のメニューも多数。色とりどりの「カラフルひとくちケーキ」や「クリスマスゼリー」はデザートにぴったりです。

館のレストランで期間限定のメニューをお楽しみください。

館のレストランで期間限定のメニューをお楽しみください。









【「Puroland Christmas」概要】







【概要】

■開催期間:2023年11月10日(金)~12月25日(月)

■詳細ページ: https://www.puroland.jp/2023_christmas/

【ストーリー】

今年もピューロビレッジにクリスマスがやってきました。

ハローキティたちは”ピューロ音楽隊”を結成し、みんなに音楽のプレゼント「キャロル」を届けようと張り切っています。

楽しい曲、ロマンティックな曲…

みんなの喜ぶ顔が見たくて、お互いの目と目、呼吸を合わせて演奏します。

みんなの心を繋げるメロディが響くピューロランドで、大切な人との絆が深まるクリスマスをお過ごしください♪

【実施内容】

・参加型の新作イルミネーションショー「Puroland Christmas Very Merry Concert」の上演

・フォトスポット

・様々なキャラクターグリーティング

-キャラクターとのグリーティングが楽しめる「Puroland Christmasスペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)の実施

-キャラクターとの楽器演奏が楽しめる「Puroland Christmasスペシャルセッショングリーティング」(事前予約制・有料)の実施

・ふわふわキッズランド Christmas Version

・Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ Christmas Special

・期間限定フードメニューやオリジナルグッズの販売

・公式YouTubeチャンネルや公式SNSでメイキングをはじめキャラクター映像を公開



