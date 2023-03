[ラフォーレ原宿]

ラフォーレ原宿付近の清掃活動ボランティア「CLEAN KEEPERS」の新ユニフォームが社会・環境問題に配慮する認証企業「ovgo」のデザインに衣替え!



B1Fギャラリートイレ展示作品もリニューアル





ラフォーレ原宿では、期間限定のPOP UP SHOPとして、「オードリー」がMCを務める「あちこちオードリー」より初出店、人気クリエーターが揃う「VAZ」所属のYouTuberやTikToker総勢20組以上が集結したリアルショップ、「藤田ニコル」さんがディレクションする「CALNAMUR」など、人気のタレント・インフルエンサー達による出店をはじめ、韓国のエコブランド「NIEEH」のリアルショップの登場など、今話題の人・ファッション・情報を発信いたします。

また、「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに、毎週土曜日にラフォーレ原宿付近の清掃活動を行うプロジェクト「CLEAN KEEPERS」で、レギュラーメンバーが着用するユニフォームが4月より、ラフォーレ原宿2F 「ovgo B.A.K.E.R Meiji St.」プロデュースのコーディネートに衣替えします。B1Fの男女トイレでは「トイレでもありアートギャラリーでもある場所」として、3月25日(土)よりスコットランドのコラージュアーティストでイラストレーターの「Lola Dupre」による展示にリニューアルいたします。



ラフォーレ原宿では今後も、多様な価値観でより一層特別なショッピング体験を提供するべく、随時リニューアルを行ってまいります。日々変化する今後の展開にぜひご期待ください。





出張!あちこちオードリー ~ラフォーレで間借り営業はじめました~







2023.3.15(Wed)-3.27(Mon) 5F MAKE THE STAGE

「あちこちオードリー」のPOP UP SHOPをラフォーレ原宿で初出店!

オードリーがMC、佐久間宣行がプロデューサーを務める「あちこちオードリー」初のPOP UP SHOPを期間限定で初出店。過去3回のオンラインライブで大人気だった期間限定グッズの再販に加え、新たなラインアップ商品も販売。

また、番組の世界観を再現したフォトスポットも登場するほか、POP UP SHOPでご購入いただいた方限定で、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

番組情報:テレビ東京系で毎週水曜日 23時06分から放送中





VAZ Mart (バズマート)







2023.3.29(Wed)-4.5(Wed) 5F MAKE THE STAGE

約6年ぶりに開催!VAZ所属のクリエイター総勢20組以上が集結

総フォロワー数3,200万人を超えるVAZ所属のYouTuberやTikToker、インフルエンサーなど、総勢20組以上が8日間の期間中に日替わりで会場に登場。オリジナルグッズの販売やライブ配信、ファンミーティングなどを行います。

(予定出演者)コスメヲタちゃんねるサラ、さくら、おさき、もか、整形アイドル轟ちゃん、せりしゅん、MARIMO。、めるぷち、他





CALNAMUR (カルナムール)







2023.3.31(Fri)-4.3(Mon) 2F CONTAINER

藤田ニコルがディレクションするファッションブランドが期間限定オープン

今回のPOP UP SHOPでは、限定商品や先行発売商品を、手に取ってご覧いただけます。また、4 月 1 日(土)には来店イベントのチェキ撮影会も予定しております。詳しくはブランドのSNSをご覧ください。

Instagram→@calnamur_official

Twitter→@calnamur_jp





NIEEH (ニヒ)



2023.4.4(Tue)-4.13(Thr) 2F CONTAINER

韓国のエコブランド「NIEEH」のリアルショップが期間限定で登場

2019年に誕生したユニセックスブランドの「NIEEH」のリアルショップが登場!

「NIEEH」は、100%ビーガン革およびリサイクル包装材を活用した、環境にやさしいブランド。ポジティブなエネルギーを届けたいという思いで、自然からインスピレーションを得たアイテムと流行に左右されないタイムレスなアイテムを展開しています。









【NEW SHOP オープニングイベント情報 ~1.5F S / île(シール)~】



3月25日(土)、1.5Fにオープする「S / île(シール)」では、オープニングイベントとして様々な企画をご用意。

S/S「捲る mekuru」」の新作やS / îleのアイコンバッグ「queue/クー」シリーズ新色の先行販売のほか、20,000円(税込)以上お買上げ毎に1つ新作ノベルティーをプレゼントいたします。

また、初日はオープニングイベントも開催いたします。





■オープニングイベント

(日時) 3月25日(土) 17:00~18:00(予定)

(場所) 1.5F S / île(シール)

(内容) 20,000円(税込)以上お買上げ毎に1枚ビンゴカードをプレゼント。

7名様に景品が当たります。

※複数枚当選の場合でもプレゼントは1回となります

※当日お買上げされた場合でもイベント時間にご参加いただけない場合は無効となります

※イベント開催時間中は貸し切り営業となります





【愛と狂気のマーケット(B0.5F) 4月 PICK UP】







3月1日(水)~5月31日(水)

ASKLAR (アスクラー)

2022年にドバイでの絵画出展により海外デビューを果たした、沖縄のアーティストASUKA。

着て、見て、楽しむをコンセプトに、ASKLARから生まれる作品はまさに身に付けるアート。ほとんどが1点物で今まで見たことのない不思議な物ばかりです。





4月1日(土)~4月30日(日)





歯のマンガ

『歯のマンガ』とは、歯が主人公の漫画です。

今回、愛と狂気のマーケットではグッズやイラストを販売。

歯が現代社会の中で成長しながらたくましく生き抜く様が描かれています。





4月1日(土)~4月30日(日)

boléro (ボレロ)





植物や鉱物から型を取り、大自然が生み出した造形や質感を活かした繊細で温かみのあるアクセサリーや、独自の審美眼や価値観で厳選した天然石を使った一点物のジュエリーなどを販売。「fioritia-ra*」、「sagittarius」、「nakamura coubou」の3ブランドを展開します。





【ラフォーレ原宿 館内外での取り組み】



■「CLEAN KEEPERS」レギュラーメンバー 新ユニフォームが誕生

「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに、毎週土曜日にラフォーレ原宿付近の清掃活動を行うプロジェクト「CLEAN KEEPERS」。そのレギュラーメンバーが着用するユニフォームが、2023年4月よりラフォーレ原宿2F「ovgo B.A.K.E.R Meiji St.」プロデュースのコーディネート(Tシャツ・パンツ・コーチジャケット・キャップ)に衣替えします。





アメリカンヴィーガンベイクショップ「ovgo Baker Meiji St.」は、クッキーなどの焼き菓子を、可能な限りオーガニックや自然栽培、または国産の、植物性食材から製造しています。

ovgo Bakerを運営する株式会社ovgoは、2023年1月に、社会や環境に配慮した公共性の高い企業を評価する国際的な認証制度「B Corporation認証」を取得。世界各国約5,800社のグローバルコミュニティに加わり、日本で16社目の認証企業となった株式会社ovgoの環境への取組みに「CLEAN KEEPERS」が共感し、このたびのユニフォーム制作に至りました。



《ユニフォームについて》

原宿のポップな街並みをテーマに「FRUIT OF THE LOOM」のTシャツとキャップをカスタマイズ。Tシャツは、公式キャラクター・ovgo BOMBERsのイラストと「CLEAN KEEPERS」のロゴをバックプリントとしてデザインしました。

ovgo BOMBERsは、「平和で公平な存在」であるうさぎのOVCOをはじめ、それぞれがアニマルライツやセルフラブなどを体現する、7匹のキャラクターによって構成されたチームです。森林伐採や海洋汚染などの環境問題を取り上げるキャラクターもいるため、「CLEAN KEEPERS」の活動を担うデザインに最適だと考え起用されました。





《CLEAN KEEPERS 活動について》

毎週土曜10時30分~12時30分(要事前申込/雨天中止)

開催当日10時20分にラフォーレ原宿前に集合

WEBサイトから事前にお申込みください。

http://www.greenbird.jp/team/laforet_harajuku/





■B1F ギャラリートイレ展示リニューアル



開業以来、ファッションや広告を通して新しいものを生みだす創造力を発信してきたラフォーレ原宿らしく、館内のトイレも「トイレ機能だけではない新しい表現の場」としてお使いいただいています。

B1Fの男女トイレは、2018年10月に「トイレでもありアートギャラリーでもある場所」としてリニューアルし、その後定期的にアート作品を変更。今回、3月25日(土)より、スコットランドのコラージュアーティストでイラストレーターの「Lola Dupre」による作品を公開いたします。





《展示作品について》

- REFLECTIONS –

鏡を見るとき、私たちは大きく深い湖を覗いています。

鏡が割れると、また湖面に波紋が広がると、その反射は変化します。

現実の歪みをどのように解釈するかは、私たちが自分自身をどのように感じているか、自分自身のなかでどれだけ快適に過ごしているかを映し出すものです。

今回の展示では、割れた鏡をコントロールできる世界を探ります。

凍らせた瞬間のような作品を通して、反射を仔細に観察することができます。



《Lola Dupreプロフィール》

スコットランドのグラスゴー近郊を拠点に活動するコラージュアーティスト、イラストレーター。

20世紀初頭の芸術運動「ダダイズム」と現代のデジタル技術を参考に、紙とはさみを使った作品を制作。この10年間の仕事として、『TIME』誌や『Penguin Classics』誌の表紙、Nike Basketball、『The Atlantic』誌などが挙げられる。

日本のほか、ドイツ、イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダなど各国で展覧会を開催。



