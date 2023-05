[xiangxiangweilai guangzhou maoyi youxiangongsi]

Amazon購入,1年保証付き ¥17,900(税込)~







Teclastアップグレードタブレット「P40HD」セール再開しています。Android 12システム、インテリジェントセンサーでグレードアップタブレット体験を楽しめます。「P40HD 64GB」も最低値段で購入できます。



Amazonセール情報--

モデル:P40HD 6GB+128GB

リンク:https://amzn.asia/d/gDKAbBx

元値:¥22,900

割引:¥5,000 OFF

最終価格:¥17,900



モデル:P40HD 4GB+64GB

リンク:https://amzn.asia/d/gU9h44W

元値:¥19,900

割引:¥5,000 OFF

最終価格:¥14,900

Teclast P40HD 128GBについて







P40HD android タブレットは、大容量6GBのRAMと、128GB容量のストレージを搭載しています。更に、最大1TB TFカード(FAT32形式、別売り)の容量拡張に対応し、ほとんどの主流アプリの高速処理に満足できます。2023年アップグレード版P40HDは、Widevine L1対応です。動画を最高画質で見ることができます。注):Netflix HD 動画再生には対応していません。タブレットは、GoogleのGMS認証に合格しています。安定したスムーズな Google サービスを体験してください。











P40HDは新たに開発されたUnisoc製T606を搭載しています。前仕様の SC9863Aに比べ、 A55の代わりに2xA75を搭載し、P40HD Androidタブレットの全体的な使用体験をよりスム-ズかつ迅速に上げました。そのMali-G57マルチコアGPUはBifrostアーキテクチャベースであり、Vulkan、ES3.2などのグラフィックAPIをサポートし、モバイルゲームのビジュアルをさらに素晴らしい効果でレンダリングします。















6000mAhの大容量リチウムイオン電池と低消費電力のプロセッサーにより、最大7時間のビデオ継続時間を実現しています。正面と裏面を区別しないType-C充電ポートで、充電が簡単に。

5MPリアカメラはオートフォーカス機能、フィルインライト機能を搭載し、写真撮影、撮像検索、コードの読み取りと記録などがより簡単で便利になります。2MPフロントHDカメラは新しい色彩美化アルゴリズムに合わせ、より優れた撮影体験をお届けします。

Beidou、GPS、グロナス、ガリレオの4大グローバル衛星測位システムに対応しています。A-GPSネットワーク補助測位に合わせて使用することで、より高精度かつ高速度なナビゲーションサービスを提供します。





Teclast P40HD 64GBについて







P40HD android タブレットは、主流の4GB容量のLPDDR4X RAMと、64GB容量のストレージを搭載しています。更に、最大1TB TFカード(FAT32形式、別売り)の容量拡張に対応し、ほとんどの主流アプリの高速処理に満足できます。P40HDタブレット 10インチ wi-fiモデル容量を気にせず、ゲーム、映画、音楽、ドラマ、Kindle、マンガ、写真などを思う存分お楽しみいただけます。















Teclast P40HD タブレット 10 インチには最新の Android 12 システムが搭載されており、システムの相互作用設計が簡素化され、タブレット Android 12 がよりスムーズかつ高速に動作するだけでなく、よりパーソナライズされた、安全で操作が簡単なシステム経験。 ユーザーは、UI の配色とウィジェットを自由にカスタマイズできます。 クリック、スワイプ、スクロールもスムーズです。 また、Google の GMS 認定を受けているため、プリインストールされた Google Play ストアからお気に入りのすべてのアプリにアクセスできます。 また、画面分割機能対応やデバイスコントロール、画面収録などの新機能により、タブレット操作がよりスムーズに。





Amazonセール情報--



モデル:P40HD 6GB+128GB モデル:P40HD 4GB+64GB



リンク:https://amzn.asia/d/gDKAbBx リンク:https://amzn.asia/d/gU9h44W



元値:¥22,900 元値:¥19,900



割引:23% OFF 割引:26% OFF



最終価格:¥17,900 最終価格:¥14,900







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/27-16:16)