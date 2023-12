[株式会社Another works]

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下、シェアリングエコノミー協会)に入会したことをお知らせいたします。







入会の背景と目的:シェア×スキル領域の拡大に貢献





シェアリングエコノミー(共有経済)は、空間、移動、モノ、スキル、お金などを売買・貸し借り・共同所有するなどの経済・社会モデルを指します。シェアリングエコノミーが拡大した背景としては、インターネットの普及や消費構造のモノ消費からコト消費への変化が挙げられます。実際に国内市場規模は年々拡大しており、2022年に2兆6,156億円、2032年度には15兆1,165億円*に拡大すると予測されています。





当社は「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げ、2019年より複業したい人と企業や自治体をマッチングするプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。累計導入社数は1,500社、100自治体、登録タレント数は65,000名を超え、創業当初からスキルやノウハウのシェアに力を注いでまいりました。





▼シェアリングエコノミー領域MAP(当社は「シェア×スキル」領域に該当します)





今後は積極的に加盟企業と意見交換させていただき、協会で得られた知見や権利を通じて、シェアリングエコノミー市場のさらなる発展を目指してまいります。



*参照:「日本のシェアリングサービスに関する市場調査」シェアリングエコノミー協会と株式会社情報通信総合研究所の共同調査



シェアリングエコノミー協会について





シェアリングエコノミーは、おもに、場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金の5つに分類されます。あらゆる資産を共有する「シェア」の考えや消費スタイルが日に日に広がりを見せている中、シェアリングエコノミー協会は、この流れをこれからの日本経済の発展につなげられるよう、法的な整備をはじめ、皆が前向きに活動していける土壌をつくるために設立されました。

https://sharing-economy.jp



「複業クラウド」とは











「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、無制限にアプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。





タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP



株式会社Another worksについて







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/





