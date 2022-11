[株式会社サンライズプロモーション東京]

東京・愛知・大阪の3都市で上演される注目の最新作、梅棒 15th “RE”PLAY『シン・クロス ジンジャー ハリケーン』が11/18(金)よりサンシャイン劇場にて開幕いたします。

最新作の開幕に先立ち、2023年3~4月に上演予定の次回作の公演日程・劇場・出演者情報第1弾をお知らせいたします。







劇場での主催公演を中心に、 『嵐』や『AKB48』等のアーティストLIVE 、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』や『NHK紅白歌合戦』等の映像メディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台等での振付・演出でも活躍するダンスエンターテインメント集団「梅棒」。



梅棒第16回公演は、2023年3月10日(金)~4月9日(日)に新国立劇場 中劇場・なかのZERO 大ホール・森ノ宮ピロティホール・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールと3都市・4会場での上演を予定しております。







また、メインゲストには、『ピカイチ!』『超ピカイチ!』での好演が光ったw-inds.の”千葉 涼平”のほか、宝塚歌劇団花組を本年9月に卒業した”音 くり寿”、舞台を中心にドラマや映画でも活躍する俳優”鳥越 裕貴”を迎えます。

<千葉 涼平/プロフィール>





1984年11月18日生まれ、北海道出身。

2001年にダンスボーカルユニット“w-inds.”のリーダーとしてシングル「Forever Memories」でデビュー。

以降、日本のみならずアジア全域に活躍の場を広げ国内外で数々の賞を受賞。

ソロとしては2013年からは自身が座長を務めるDance Showcase『The Shot』やダンススペクタクルショー『WASABEATS』、『SUPERLOSERZ SAVE THE EARTH 負け犬は世界を救う』で主演を務めるなど、ダンスへの造詣は深い。

ブレイクダンスをはじめ様々なジャンルのダンスを踊りこなすマルチな才能を見せている。

梅棒公演にはこれまで、梅棒 7th ATTACK『ピカイチ!』、梅棒 9th “RE” ATTACK『超ピカイチ!』の2作品に出演し話題を集めた。





<音 くり寿/プロフィール>





12月18日生まれ、埼玉県出身。

2014年に宝塚歌劇団に第100期生として入団。2015年に花組に所属。

『ME AND MY GIRL』新人公演、『MY HERO』、『蘭陵王-美しすぎる武将-』でヒロインを務めるほか、硬軟自在の確かな実力で海外ミュージカルを始めとする様々な作品で主要な娘役として活躍。

2022年6~9月の『巡礼の年~リスト・フェレンツ、魂の彷徨~』 /『Fashionable Empire』をもって宝塚歌劇団を卒業。

2023年1月にはシアタークリエでのミュージカルコメディ『ファースト・デート』にアリソン役としての出演が控えている。

梅棒本公演へ宝塚歌劇団卒業生の出演は初となる。





<鳥越 裕貴/プロフィール>





1991年3月31日生まれ。大阪府出身。

最近の主な出演作に舞台では、ミュージカル『刀剣乱舞』大和守安定役、『クアンタム - TIMESLIP 黄金丸-』弥生ケン役、good morning N°5『赤裸裸』、そして『文豪ストレイドッグスDEAD APPLE』中島敦役、『いとしの儚』鈴次郎役や『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』宿海仁太役では主演を務めるなど他多数出演。

その他にTVドラマ『ただいま!小山内三兄弟』小山内天授役、『あいつが上手で下手が僕で』蛇谷明日馬役、TTFCオリジナル作品『リバイスレガシー 仮面ライダーベイル』伊良部正造役、映画『文豪ストレイドッグス BEAST 』中島敦役、音楽ユニッWINWINのメンバーとして活動するなど幅広く活躍している。

イベントから番組化を果たした、BS11『植田鳥越 口は〇〇のもとTV』では、TV、イベントと台本無しの完全フリートークを繰り広げるなど、話題を呼んでいる。







『梅棒第16回公演』 公演概要



【作・総合演出】

伊藤 今人[梅棒]



【振付・監修】

梅棒



【出演】

梅澤 裕介、鶴野 輝一、遠山 晶司、塩野 拓矢櫻井 竜彦、天野 一輝、野田 裕貴、多和田 任益 [以上、梅棒]

千葉 涼平[w-inds.]、音 くり寿、鳥越 裕貴 他



【日程・会場】

<東京公演>

日程:2023年3月10日(金)~3 月12日(日)/全4ステージ予定

会場:なかのZERO大ホール

日程:2023年3月16日(木)~3 月22日(水)/全10ステージ予定

会場:新国立劇場 中劇場



<大阪公演>

日程:2023年3月31日(金)~4月2日(日)/全5ステージ予定

会場:森ノ宮ピロティホール



<愛知公演>

日程:2023年4月8日(土)~4月9日(日)/全3ステージ予定

会場:日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール



『梅棒第16回公演』公演特設サイト:http://umebou16th.dynamize.net/

梅棒オフィシャルサイト:https://www.umebou.com/

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』:https://www.umebou.net/





【主催】『梅棒第16回公演』製作委員会(dynamize/ぴあ/ニッポン放送/サンライズプロモーション東京)

【共催】なかのZERO指定管理者(なかのZERO大ホール公演)

※現段階における予定のため、変更となる可能性がございます



