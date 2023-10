[ネスレ日本株式会社]

新TVCM 「キットカット史上最高」篇、10月5日(木)より放映開始



ネスレ日本株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」)は、今秋発売した「キットカット史上最高」製品の新TVCMの放映を10月5日(木)より開始します。CMソング「We Are The Champions」は、歌手・AIさんがカバーします。







英国を発祥とし、世界80以上の国・地域で販売されている「キットカット」は、1973年に日本で発売されて以来、多くの方々にミルクチョコレートとサクッサク食感のウエハースのベストバランスが支持されている国内売上No.1(※1)のチョコレートブランドです。

(※1) 出典 インテージSRI+ /チョコレートカテゴリー/2022 年1-12 月/ ブランド販売金額シェア1 位



今秋、日本発売50周年を機に、主力製品である「キットカット ミニ」はレシピを大幅に刷新し、リッチなカカオ感の味わいのチョコレート、サクッサク食感ウエハースを実現した「キットカット史上最高」に生まれ変わりました(※2)。

(※2) 2023年8月配信プレスリリース https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/documents/20230825_kitkat



この度、その新製品の魅力をストレートにお伝えするため、歌手・AIさんが、英国のロックバンド・クイーンの名曲「We Are The Champions」を熱唱し、「キットカット史上最高」の製品をアピールする新TVCMの放映を10月5日(木)より開始します。

CMソングのレコーディングにおいて、AIさんは「キットカット史上最高」とクイーンの組み合わせにプレッシャーを感じつつも、歌の抑揚や息遣いなど細部にとことんこだわり何度も調整を重ねた結果、壮大なスケール感を感じさせるCMに仕上がりました。新TVCMを通じて、「キットカット」ファンは勿論、「キットカット」を久しく食べていないお客様にも、「キットカット史上最高」の味わいを口にするきっかけを提供していきます。



■新TVCM概要

◇タイトル: 「キットカット史上最高」篇

◇内容:”最高”の歌手の一人と呼び声が高いAIさんが、英国のロックバンド・クイーンの名曲「We Are The Champions」を熱唱しつつ、「キットカット史上最高」の新製品をアピールするインパクト溢れるTVCM

◇放送開始日:2023年10月5日(木)

◇放送地域:全国(一部地域除く)

◇出演:AI(歌手)

◇ブランドサイト:https://nestle.jp/kitkat/bestever 10月6日(金)17:00公開予定

<ストーリーボード>



■出演者インタビュー

Q1: 「キットカット史上最高」の製品を召し上がった感想をお聞かせください。

A: たしかに、カカオ感をすごく感じますね。サクサクもしてる・・・そのまましか言えない(笑)!すごく美味しいです。



Q2: TVCM撮影を終えての感想をお聞かせください。

A: 自分が経験したことのない事ばかりで、すごく楽しかったです。小さい頃から「キットカット」を知っていますが、まさか自分が関わることも想像もしていなかったですし、考えたらすごく感動します。

クイーンの「We Are The Champions」は有名な曲ですし、皆が知っている曲ほど、カバーが難しいです。特に、今回は、「キットカット」が史上最高になって発売される中で、相当すごい曲にしないといけないじゃないですか!もうその時点で、自分が歌うよりも、クイーンさんが歌ったままでも良いのではないかと思いましたが、やるからには本当に「”史上最高”に近づけないといけない」という気持ちで歌いました。今は、最高の「We Are The Champions」が出来たかなと思っています。





Q3: 歌のこだわりをお聞かせください。

久しぶりに、何回も何回も同じラインを歌った気がします。カバー曲はなかなか歌う機会がないですし、ましてやクイーンの名曲だから、気合が入りましたね。こだわった所は、もうほとんど全部です。例えば、CMの最初はアカぺラから始まりますが、アカペラは自分の息も聞こえるので、聴いている人が嫌だなと思わないように意識しましたね。歌は大体、1,000回くらい歌っているんじゃないですか?それは嘘かもしれないですけど、細かく言ったら、本当にそれくらい歌っているかもしれないです(笑)。1,000人が歌っているみたいな気持ちにしたかったのですし、壮大な感じに仕上がったと思います。





参考資料

■キットカット

1935年にイギリスで発売以来、世界80ヶ国以上で販売されているチョコレートブランド。日本では1973年から発売されており、“キット、願いかなう。”をテーマに、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続している。その結果、受験シーズンだけでなく、年間を通じた様々なシーンで、大切な人に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれている。また、抹茶味や日本酒味などの累計450種類を超えるフレーバー展開を通じて、国内外のお客様から高い支持を得ている。



■「AI」さんプロフィール

アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれ。

鹿児島県鹿児島市育ち。

中学卒業後、LAのパフォーミング・アーツ・スクール名門(LACHSA)にてダンスを専攻。

同時期にゴスペルを学ぶ。



卒業後、日本でソロ・デビュー。

シンガー、ダンサー、ソングライター、プロデューサーとして活躍する中、『Story』『ハピネス』をはじめとする楽曲でミリオンヒットを放ち大ブレイク。

その後も数々の映画・ドラマ主題歌を手掛け、日本を代表するアーティストの一人となる。





彼女の楽曲には、常に世界平和と人々の融和という一貫したメッセージが込められ、特に東日本大震災の復興時に日本の応援歌として広がった『ハピネス』、コロナ禍における人々の絆の大切さを説いた『アルデバラン』など、平和を願う人々の支えとなる楽曲を歌う国民的歌手として知られる存在となっている。

また彼女のシンガーとしての魅力に加え、その愛すべきパーソナリティと共に、その活動の幅は国境を越えて、Snoop Dogg/Jacksons/Chaka Khan/Chris Brown/MJ116等、各国の大物アーティストとのコラボも行っている。国内外のストリートからアリーナまで。





そして2023年8月23日には待望のニューアルバム「RESPECT ALL」をリリースし、10月から2024年3月まで全国約30公演を巡る“RESPECT ALL” TOURの実施を発表。この時代を生きる先行き不安な多くの人々に寄り添いながら勇気と希望を各地に届ける。





AIのサウンドスタイルと人物としての魅力は、この先ももっとローカルに、そしてグローバルに広がるであろう。





<AI Information>

https://bio.to/AI_Link





