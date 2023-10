[株式会社デイトナ・インターナショナル]

刺繍とメタリックの光沢を放つファブリックが特徴のアイテムが登場。





PUMAの75周年とプーマのアイコニックシューズである「PUMA CLYDE(プーマ クライド)」の50周年を記念し、日本人アーティストの空山 基氏と初コラボレーションした「PUMA x SORAYAMA(プーマ x ソラヤマ)」コレクションを2023年10月15日(日)に東京・渋谷PARCO 2F「2G POP UP STUDIO(2G ポップアップ スタジオ)」で開催されるPOP UPイベントにて限定先行発売いたします。



空山 基氏は、想像力豊かなロボットの描写で世界的に有名なアーティストとして活動しています。ロマンチックで新鮮、そして未来的な表現を用いて、冷たく硬質な金属に生命を吹き込み、現実的なサイバーワールドの世界観を作り上げています。生命と機械の境界線を曖昧にし、PUMAの境界を打破し、大胆に再発明する哲学が一致しコラボレーションに至っています。今回、空山基氏はPUMAの75周年を祝し、“ロボット プーマ キャット”とコラボレーションロゴを制作しています。アイテムには、刺繍とメタリックな光沢を放つファブリックが特徴で、コラボレーション独自のアートワークがファッションで表現されています。



「PUMA x SORAYAMA」コレクションは、シルバー、ホワイト、グレーのカラーを基調に、空山 基氏がデザインした柄をあしらったフューチャリスティックなストリートコレクションです。「PUMA x SORAYAMA SKA ジャケット」は、刺繍ワッペンやメタリック生地のような素材に、オリジナルの“ロボット プーマ キャット”が施され、明快でSFのようなデザインに仕上がっています。「PUMA x SORAYAMA トラック ジャケット」と「PUMA x SORAYAMA グラフィック フーディ」には、空を飛ぶペガサスや像のロボットなど、メタライズ加工を施したデザインで、空山 基氏の初期のアート作品からインスピレーションを受けています。



シューズは、PUMAのアイコニックモデルの「PUMA CLYDE」と「SLIPSTREAM(スリップストリーム)」のシルエットをベースに、今までにないようなオリジナルデザインで3モデル登場します。「CLYDE SORAYAMA」は、メタリックのUV加工を施したレザーアッパーが特徴です。「CLYDE MIJ SORAYAMA」は、上質なスウェード素材のヴァンプにライニングがゴールドのカラーをアクセントにし、フォームストリップには、空山 基氏のロゴをモノグラムで型押ししています。「SLIPSTREAM MID SORAYAMA」は、シルバーレザーにセーム革を組み合わせたミッドトップシューズでゴールドのロゴがアクセントになっています。シューズには、特別仕様の防塵袋が付属しています。

商品概要 ※一部抜粋







商品名:Clyde MIJ SORAYAMA

販売価格:40,700円(税込)

























商品名:Clyde SORAYAMA

販売価格:27,500円(税込)



























商品名:Slipstream Mid SORAYAMA

販売価格:33,000円(税込)





























商品名:PUMA x SORAYAMA

ダウン ベスト

販売価格:38,500円(税込)





















商品名:PUMA x SORAYAMA

ダウン ベスト

販売価格:38,500円(税込)



















商品名:PUMA x SORAYAMA

グラフィック フーディ

販売価格:19,800円(税込)



















商品名:PUMA x SORAYAMA

グラフィック パンツ

販売価格:19,800円(税込)















販売詳細





販売日:2023年10月15日(日)11:00~

場所:2G POP UP STUDIO

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

公式Instagram:@2gpopupstudio

詳しくはこちらもご覧ください。

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=747239&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=20231010_2gsorayama&utm_content=prtimes

空山基





空山基は、1969 年に中央美術学園を卒業、広告代理店勤務を経て 1972 年よりフリーとなって以後、驚異的な写実力を武器に、人体と機械の美 を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティストです。その名を世に知らしめた「セクシーロボット」シリーズ(1978 年-)では、女性の人体美をロボットに取り込んだ表現で、その後のロボットのイメージ形成に大きな影響を与えました。

1999年、ソニーが開発したエンターテイメントロボット「AIBO」のコンセプトデザイン、2001年、世界的ロックバンド、エアロスミスの「Just Push Play」(2001)のアルバムカバーを手掛け、2023年、The Weeknd 「After Hours Til Dawn Second Leg」グローバル・スタジアムツアーのステージに巨大な「セクシーロボット」が現れ大きな話題となりました。

ファッションブランドとのコラボレーションでは2018年、キム・ジョーンズと手がけたDior Menで大成功を収め、空山の精力的な活動はジャンルを超え多岐に渡ります。

近年、空山の作品は、名だたる展覧会で広く世界中で発表されています。

PUMA





PUMAは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichdの各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.comをご覧ください。

2G POP UP STUDIO





2G TOKYO内で展開するPOP UP形式のコンセプトショップ。2Gのフィルターを通した才能ある世界中のブランドやアーティストのPOP UPイベントを不定期開催します。

株式会社デイトナ・インターナショナル





1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。



