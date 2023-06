[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社は、女性向けゲームブランド「オトメイト」を用いたサブスクリプションサービス「オトメイトコレクション」(運営:株式会社NTTドコモ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井伊基之、以下 NTTドコモ)において、6月12日(月)正午0時から「Collar×Malice Lite for オトメイトコレクション」を配信開始します。









アイディアファクトリー株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:佐藤嘉晃)は、女性向けゲームブランド「オトメイト」を用いたサブスクリプションサービス「オトメイトコレクション」(運営:株式会社NTTドコモ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井伊基之、以下 NTTドコモ)において、6月12日(月)正午0時から「Collar×Malice Lite for オトメイトコレクション」を配信開始します。



『Collar×Malice』(カラーマリス)は、オトメイトより2016年に発売された女性向け恋愛アドベンチャーゲームで、2023年5月からは劇場アニメも公開されている人気作品です。この度、オトメイトコレクションに追加された「Collar×Malice Lite for オトメイトコレクション」は本作品をブラウザでプレイできるよう移植した作品となっており、スマートフォンやPCでお楽しみいただけます。



詳細ページ:https://otomate-collection.jp/contents/646123



オトメイトとは









「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、シリーズ累計出荷本数が100万本を突破した「薄桜鬼」や、劇場版アニメが公開中の「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch (TM)タイトルの展開に力を入れており、既に57タイトルを発売(2023年6月現在)。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。



公式ホームページ: https://www.otomate.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/OtomateWeb



オトメイトコレクションとは









オトメイトのゲームやイベントチケット先行抽選を提供するサブスクリプションサービス(月額858円)です。

無料会員の場合、ゲームの体験版をお楽しみいただくことができ、有料会員の場合、提供中のゲームをすべてお楽しみいただけるほか、イベントや舞台のチケットの先行抽選に参加いただけます。



オトメイトコレクション:

https://otomate-collection.jp/?referrer=prtimes

オトメイトコレクション公式Twitter:

https://twitter.com/otomate_colle

権利表記:

(C)IDEA FACTORY

(C)NTT DOCOMO/(C)IDEA FACTORY

(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:46)