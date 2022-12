[bayfm78]

毎週金曜日 13:00~ 『KISS&SMILE』DJ:森口博子



“愛と笑顔”をリスナーとシェア、発信していく3時間の生放送 !週末を控えた金曜日の午後、DJ森口博子と一緒に「スマイルチャージ・エナジーチャージ」







【番組を聴く:https://link.bayfm.co.jp/3Fzlizu】

12/19(月)からのラジオ局bayfmは「bayfm Catch The dream WEEK!」と題し、年末ジャンボが毎日当たるスペシャルウイーク仕様に。各人気ワイド番組もそれぞれ、スペシャルなコンテンツを展開予定。



12月23日(金)DJ森口博子がお届けしている人気プログラム『KISS&SMILE』には、森口博子と親交の深いTM NETWORKの木根尚登が番組全編にわたり生出演する。かつてコラボレーションライブでトークを長くしたいがために「じゃ、演奏曲目減らせばいいか!」と意気投合、スタッフに笑われた逸話を持つ。





そんなネタ豊富なふたりと、リスナーとのフリースタイルなやりとりに期待が膨らみます。忙しい年の瀬に活力を注入すべく、スタジオセッションライブもお届け予定!番組の合言葉、「口角UPで運気もUP」を体現する濃厚快活な時間をお約束!



キス&スマイルならぬ、”キネ”&スマイル爆誕です!





番組名:『KISS&SMILE』

放送局:bayfm78

放送日時:毎週金曜日13:00~15:51

出演者:森口博子

mail:kiss@bayfm.co.jp

番組ホームページ:https://link.bayfm.co.jp/3O80hyc

番組の情報はこちら:https://link.bayfm.co.jp/3PGXFHh







12月19日(月)~12月25日(日)宝くじが当たる!? ”bayfm Catch The Dream WEEK!”開催!







2022年もあとわずか!年末はbayfmで”Catch The Dream!”しませんか?



期間中対象番組にメールやFAXでご参加いただいた全ての方の中から抽選で、1等・前後賞あわせて10億円があたるチャンス!! 年末ジャンボが毎日当たります!



詳細はこちらから:https://link.bayfm.co.jp/3CeSsml



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:16)