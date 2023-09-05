時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

LEXUS のミニカー新作発売開始！

LEXUS のミニカー新作発売開始！

［株式会社フェイス］

手のひらサイズの LEXUS が続々登場

・EraCARは香港のダイキャストモデルカーブランド


株式会社フェイスが、人気車 LEXUS の　ダイキャストミニカー（EraCAR）の新作を販売開始しました。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f72

1/64スケールというポピュラーな手の平に乗るトイサイズスケールでありながらも、ハンドルや座席など内装にいたる細部まで作りこまれた LEXUS は遊び心がたっぷりで大人が楽しむことができます。
ボンネットが開きエンジンを確認できたり、ドアが開く遊び心たっぷりのギミックで飾って LEXUS を存分に楽しむことのできる仕上がりとなっています。

【EraCAR（エラカー）】
香港にある人気のミニカーメーカー。
数々の自動車をミニカーとして販売してきた実績を持つブランドです。

商品イメージ


商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f72

レクサス Pearl White 1ST Special Edition レクサス Lexus

レクサス LC500 Advan Livery ドライバーフィギュア付き

レクサス LC500 栃木警察 ドライバーフィギュア付き

レクサス LC500 メタリックピンク (香港イオン限定)

LB(リバティーウォーク) LC500 Manga Dark Black レクサス Lexus

LB(リバティーウォーク) LC500 Manga Pearl White (ME004) レクサス Lexus



販売元


販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：sales@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043

▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ


https://camshop.jp/?mode=f72

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-10:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ