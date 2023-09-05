［株式会社フェイス］

手のひらサイズの LEXUS が続々登場



・EraCARは香港のダイキャストモデルカーブランド





株式会社フェイスが、人気車 LEXUS の ダイキャストミニカー（EraCAR）の新作を販売開始しました。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f72



1/64スケールというポピュラーな手の平に乗るトイサイズスケールでありながらも、ハンドルや座席など内装にいたる細部まで作りこまれた LEXUS は遊び心がたっぷりで大人が楽しむことができます。

ボンネットが開きエンジンを確認できたり、ドアが開く遊び心たっぷりのギミックで飾って LEXUS を存分に楽しむことのできる仕上がりとなっています。



【EraCAR（エラカー）】

香港にある人気のミニカーメーカー。

数々の自動車をミニカーとして販売してきた実績を持つブランドです。



商品イメージ





商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f72



レクサス Pearl White 1ST Special Edition レクサス Lexus



レクサス LC500 Advan Livery ドライバーフィギュア付き



レクサス LC500 栃木警察 ドライバーフィギュア付き



レクサス LC500 メタリックピンク (香港イオン限定)



LB(リバティーウォーク) LC500 Manga Dark Black レクサス Lexus



LB(リバティーウォーク) LC500 Manga Pearl White (ME004) レクサス Lexus







販売元





販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593

メール ：sales@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

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