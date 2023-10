[フォーカルポイント株式会社]

フォーカルポイント株式会社は、Ugreen Japan Co., Ltd.と日本国内における販売代理店契約を締結したことをお知らせします。2023年10月以降、各家電量販店、ライフスタイルショップでの販売を強化してまいります。







フォーカルポイント株式会社(本社:横浜市、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、Ugreen Japan Co., Ltd.と日本国内における販売代理店契約を締結いたしました。2023年10月より、UGREENブランドの急速充電器、ケーブル、モバイルバッテリーなどのデジタル周辺機器、ガジェットの国内での販売を開始いたします。



UGREENブランドは、これまで100以上の国および地域で販売を進めるグローバル企業です。UGREENは、日本を重要な販売地域として位置付け、日本国内でのブランド力を向上させるため、今後はフォーカルポイントが代理店としてメーカーと協力体制を築き、家電量販店、ライフスタイルショップでの店頭販売を中心に、国内の展示会やオフラインイベントなどさまざまなブランディングおよびマーケティング展開を通して製品の魅力を伝えてまいります。





UGREEN ブランドストーリー





UGREENは、2012年に中国深圳で設立されたメーカーで、消費者向けにデジタルソリューションを提供することを専門としています。設立からの10年間で、UGREENは業界を牽引するイノベーターになり、研究および開発、デザイン、製造、ブランドマーケティングの能力や技術を向上させてきました。

UGREENの製品は、充電器、スマートフォンおよびパソコン用アクセサリーから自動車アクセサリーまで多岐にわたり、世界100以上の国と地域で販売されています。UGREENはオンラインチャネルとオフラインチャネルを統合した広範な流通ネットワークを構築し、常に革新的で価値のある製品をお客様に提供することに努めています。





UGREEN ブランドの製品ラインナップ(一部)







UGREEN GaN急速充電器 / Nexodeシリーズ

UGREEN Nexodeシリーズ充電器は、2020年から2,264トンの二酸化炭素排出量の削減に貢献し、将来的には年間5,503トンの二酸化炭素が大気中に出るのを防ぐと予想されています。

GaNチップ1個を生産すると、従来のシリコンチップと比較して8.8ポンドのCO2を削減できます。※ UGREEN社自社調べ







UGREEN USBハブシリーズ

ノートパソコンやスマートフォンのUSB-Cポートから4K@60Hz HDMIポート、100W USB PD対応のUSB-C、USB3.0に対応したUSB-Aポート、SD/microSDカードスロットなどに拡張するUSB-Cドック(ポートリプリケータ)。 あらゆるポートは同時に使用できます。





UGREEN ケーブルシリーズ

高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と耐久性を兼ね備えたケーブルです。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USBケーブルです。







UGREEN PowerRoamシリーズ

大手電気自動車会社BYD社と共同開発し、EV基準の新世代リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用することで、従来より約6倍の3000回以上のサイクル寿命を実現しました。業界トップの最大5年保証付き。BMSを搭載し、落下、振動、擦り傷への耐久性に優れ、10年長寿命を可能にしています。







製品の詳細について

UGREEN 製品情報ページ(メーカーサイト)

https://ugreenjapan.com



会社概要

社名:Ugreen Japan Co., Ltd.

日本公式サイト:https://ugreenjapan.com

グローバルサイト:https://www.ugreen.com





UGREENについて

UGREEN(ユーグリーン)は、「More For You」をコアバリューとして2012年に創業。UGREENはスマートフォン、PC、タブレットおよび他のデジタルデバイス用の周辺機器に焦点を当て、ユーザの立場から製品開発を進めています。これまで米国、英国、ドイツ、カナダなど世界100以上の国、地域で販売され、現在では4,000万人以上の方々に愛用いただいております。高性能かつ最先端なテクノロジー製品を日常生活に欠かせない日用品として、手に取りやすい価格帯で提供することで、皆様のデジタルライフをより便利に、より快適にすべく、日々、努力を重ねています。





フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社として、平成元年(1989年)に設立されました。現在では、iPhoneをはじめとする各種スマートフォン、タブレット用のアクセサリ、Mac、PC用の周辺機器、ライフスタイル雑貨などを中心に、米国、イタリア、台湾、香港など、多くのブランドの輸入卸、一般小売をしています。「世界各地の製品を通じて社会に貢献する」ことを基本方針として、購入後の顧客対応まで一貫してサポートしています。



会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社

所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

代表者:恩田英樹

設立:1989年

URL:https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※発売時期は、海外メーカーの状況などにより変更になる場合がございます。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。



