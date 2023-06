[琉球ゴールデンキングス]







#45 ジャック・クーリー選手との2023-24シーズンの選手契約(継続)をご報告いたします。



JACK・COOLEY(ジャック・クーリー)

生年月日 :1991年4月12日

身長 :206cm

体重 :112kg

ポジション:C

出身 :アメリカ

出身校 :Notre Dame大学

主な経歴 :

2013-14 Trabzonspor(トルコ)

2014-15 Utah Jazz(NBA)、Idaho Stampede(Dリーグ)

2015-16 Idaho Stampede(Dリーグ),Unicaja Malage(スペイン)

2016-17 MHP Riesen Ludwigsburg(ドイツ)

2017-18 Sacramento Kings(NBA),Reno Bighorns(Gリーグ)

2018-19 Banco di Sardegna Sassari(イタリア)

2019- 琉球ゴールデンキングス





▽球団コメント

キングスの大黒柱として5シーズン目となるクーリー選手。2022-23シーズンでは2年ぶり3度目となるリバウンド王に輝き、リング下での攻防ではリーグ屈指の強さを誇ります。沖縄を愛し、沖縄のファンの為、キングスの為に体をはり続け献身的なプレーでキングスを支えるクーリー選手への応援をよろしくお願いします。





▽本人コメント

I am so excited to be back with the Golden Kings for next season! I am proud of the accomplishments we had this season, but I am looking forward to maintaining continued success. We have big goals for the future and am so excited to play in front of the best fans in the world for another year. Can’t wait to see everyone at Okinawa Arena next fall! Go kings!

来シーズンもゴールデンキングスでプレーできる事にこの上なく興奮しています。私たちが今季成し遂げた事を誇りに思っていますが、継続した成功を続けていくことを本当に楽しみにしています。私たちは将来へ向けて大きな目標を掲げていますし、世界でもベストなファン皆さんの前でまた一年プレイできる事を非常にワクワクしています。今年の秋に、沖縄アリーナで皆さんに会えるのが本当に待ち遠しいです!GO KINGS!



