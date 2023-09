[株式会社レインズインターナショナル]

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2023年9月25日(月)より、 THE FIRST TAKEにも出演した人気のアイドルVTuber「星街すいせい」とのコラボを記念し、お気に入りメニューがお得にたのしめる「コラボ割」や、牛角アプリのポイントを貯めて抽選に応募できる「牛角アプリくじ」、コラボグッズの販売等を行うキャンペーンを実施します。











推しの好きなメニューがお得になる「コラボ割」



全長29cmの描き下ろしアクスタが290名様に当たる!



等身大タペストリーが29名様に当たる! ※10/20(金)~



描き下ろしイラストを使用した限定オリジナルグッズを販売







1.星街すいせいが好きなメニューがお得にたのしめる「コラボ割」





焼肉が大好きな、“すいちゃん”こと星街すいせい。牛角の上タン塩や上ハラミはお気に入りのメニューです。上タン塩は厚切りですがやわらかく、サシの甘みを感じられます。コラボを記念し、お気に入りメニューがお得にたのしめる「コラボ割」を実施します。



概要:対象メニューが300円(税込330円)引き。1組様につき最大3人前まで利用可

対象店舗:全国の牛角 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前除く

対象メニュー:上タン塩・上ハラミタレ・牛角サンチュセット

実施期間:2023年9月25日(月)~10月31日(火)まで

利用方法:専用ホームページよりクーポンを取得し、注文時と会計時に従業員にクーポンQRコードを提示ください。https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202309_holoCP_ow_release/

利用条件:※割引前の飲食代金3,300円以上の際に利用可 ※他クーポン、優待サービスとの併用不可

その他条件はクーポンに記載されている利用条件をご確認ください





2.29cmのビックアクスタが290名様に当たる!牛角アプリくじ第一弾 10/1~



全長約29cmの描き下ろしビックアクリルスタンドが290名様に当たる牛角アプリくじ第一弾。牛角公式アプリのポイントを50pt使うと抽選に参加いただけます。抽選結果はその場でわかります。はずれた方にももれなく「オリジナル待ち受け画像」をプレゼントいたします。



実施期間:2023年9月25日(月)~10月31日(火)まで

利用方法:牛角アプリ内の50ポイントを使うと抽選に1回参加できます

アプリDL:https://gyukaku.onelink.me/XEAC/l0lrizcs



※期間中はポイントを使用すれば何回でも参加できます

※牛角食べ放題専門店でもポイントが貯まります







3. 等身大タペストリーが29名様に当たる!牛角アプリくじ第二弾 10/20~





等身大約160cmの描き下ろしタペストリーが29名様に当たる牛角アプリくじ第二弾。牛角公式アプリのポイントを70pt使うと抽選に参加いただけます。抽選結果はその場でわかります。



実施期間:2023年10月20日(金)~10月31日(火)まで

利用方法:牛角アプリ内の70ポイントを使うと抽選に1回参加できます



※期間中はポイントを使用すれば何回でも参加できます

※牛角食べ放題専門店でもポイントが貯まります







4. 描き下ろしイラストを使用した限定オリジナルグッズを販売

9月24日(日)から10月31日(火)の期間、特設サイトで描き下ろしオリジナルグッズを販売します。

URL:https://gyu-suisei.stores.jp

















■星街すいせい



歌とアイドルをこよなく愛する永遠の18歳のアイドルVTuber。 いつか武道館でライブをすることを夢見て活動している。

YouTube登録者数は194万人、Xフォロワー数は137万人を突破。「THE FIRST TAKE」や「THE MUSIC DAY」に出演するなど、着実にスターの階段を登っている。



【YouTube】

https://www.youtube.com/channel/UC5CwaMl1eIgY8h02uZw7u8A

【X】

https://twitter.com/suisei_hosimati





■ホロライブについて



「ホロライブ」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル 代表取締役社長:澄川 浩太

牛角(563店舗※2023年9月1日時点)、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開



