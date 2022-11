[パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社]

六本木ヒルズアリーナにて12月2日(金)から12月11日(日)まで開催







パルファン・クリスチャン・ディオールは、ホリデーシーズンの期間限定ポップアップ イベント「アトリエ

オブ ドリームズ」を12月2日(金)から12月11日(日)まで六本木ヒルズアリーナにて開催します。



六本木ヒルズの中ほどに、冬の星座に包まれたかのように煌めく、クリスチャン・ディオールが愛した邸宅

ラ コル ノワール城をイメージした幻想的な会場が登場します。イタリア人アーティスト ピエトロ・ルッフォが

描いた繊細なデザインの中では、花々が豊かに咲き誇り、神秘的な星座たちは会場で舞い踊ります。

この華麗な邸宅は、かつてムッシュ ディオールが友人たちを招いた晩餐会の幸せなひと時を彷彿とさせ、

ディオールのホスピタリティーが表現されています。



ゴールドに光輝くシャンデリアや、満天の星が降り注ぐかのようなイマーシブルーム。META Sparkとの

コラボレーションにより実現した拡張現実(AR)※2、オリジナル ホット ドリンクを提供するカフェなど、心躍る

コンテンツと共にディオール ホリデーの世界観をお楽しみいただけます。



また、ディオールを象徴するミス ディオールやソヴァージュなどのフレグランスやホリデー気分をより盛り

上げてくれるメイクアップ製品などが揃う、ギフト選びにぴったりのブティック※1 も併設。そして、ビュー

ティー ブランド初となるEC機能を持つLINEミニアプリ「ディオール公式ブティック for LINE」がオープンし、

会場に展示された製品をご購入いただけます。



ムッシュ ディオールのラッキーチャームでもあった星が会場の中央で輝き、ホリデー シーズンの到来と

夢と喜びに満ちた日々を祝福します。



※1 本イベントでは商品の展示のみとなります。ディオール公式ブティック for LINEで購入いただいた商品は後日配送となります

※2 推奨機種:iPhone 11以降 ⦆iOS16以上





アトリエ オブ ドリームズ

エントランス ホールでゲストを出迎えるのは、ジャドールのボトルが灯りに照らされて輝く、ゴールドの

荘厳なシャンデリア。花々の香りが漂うラ コル ノワール城に足を踏み入れたかのように、ディオールを

象徴するフレグランスの数々をお楽しみいただけます。

邸宅内のダイニング ルームでは、ホリデー キャンペーンムービーの華麗なディナー パーティを再現。ミス

ディオールなどのアイコニックなアイテムやホリデーコレクションがテーブルの上でまばゆく煌めき、星々と

戯れるかのように遊べるAR※1 体験を提供いたします。

さらに会場を進むと、ラ コル ノワール城の庭園から眺める星空に迷い込んだかのようなイマーシブ

ルームが出現。眩い星が瞬く、魔法にかけられたような幻想的な世界を再現した満天の星が降り注ぐ

夜空に包み込まれます。



アトリエ オブ ドリームズ ブティック

イベント内で体験いただいた製品、ホリデー コレクションの限定品のほか、ミス ディオールやソヴァー

ジュをはじめとするディオールを象徴するフレグランスなど、ホリデーシーズンに纏いたいアイテムを取り

揃えています ※2。12月18(日)までの期間限定でオープンするディオール公式ブティック for LINEからご購入いただいた製品はすべてクリスマス限定の無料ギフトラッピングでお届けいたします ※3。







※1 推奨機種:iPhone 11以降 ⦆iOS 16以上

※2 ディオール公式ブティック for LINEでのオンライン販売のみ、会場での販売は行いません

※3 ギフトラッピングはなくなり次第終了となります



DIOR Café

ディオール ホリデーの世界観やイマ―シブ体験をお楽しみいただいた後は、DIOR Caféで温かいドリンクと

共に、ゆっくりと余韻をお楽しみいただけます。ホット チョコレートやローズ オレンジ ティーをはじめ、

ホリデー シーズンにぴったりのホット ドリンクとともに、心あたたまるひとときをお過ごし下さい。



ドリンク チケット ※1

イベント期間中、抽選でDIOR Caféのお好きなドリンク1杯を合計500名様に。QRコードまたはリンクに

アクセスし、LINEでディオールと友だちになりコネクトいただくと、ご参加いただけます。









オリジナル トート バッグ ※2

ホリデー コレクションのモチーフにも用いられたアーティスト ピエトロ・ルッフォが描く、幻想的な星座と

花々の模様があしらわれたスペシャルトートバッグを、イベント期間中にディオール公式LINEブティック

にて22,000円(税込)以上ご購入の方に差し上げます。



※1 お一人様1回限り。当選ドリンク専用のお引換え場所はございません。ご購入の方と同様の列にお並びの上、お引換えください

※2 なくなり次第終了となります。転売はご遠慮下さい



開催期間 2022年12月2日(金)~ 2022年12月11日(日) 11:00~20:00(最終入場19:30)

※12月5日(月)のみ19:00最終入場・19:30 CLOSE

住 所 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズアリーナ

入 場 無料/予約不要

U R L https://www.dior.com/ja_jp/beauty/fragrance-and-beauty/atelier-of-dreams-roppongi-event



※会場内でご自身のスマートフォンでARを楽しめるコンテンツがございます。デバイスやソフトウェアによってはご体験いただけない場合がございます。ご了承ください。 推奨機種 : iPhone 11以降 ⦆iOS 16以上



@DIORBEAUTY

#アトリエオブドリームス

#DREAMINDIOR

#DIORHOLIDAYS



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-08:46)