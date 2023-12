[寺田倉庫]

AWARD受賞から10年を経たアーティストの「いま」を伝える



寺田倉庫株式会社(東京都品川区 代表取締役社長:寺田航平)が運営するアートギャラリーカフェ「WHAT CAFE(ワットカフェ)」は、2024年1月6日(土)から1月16日(火)まで『WHAT CAFE EXHIBITION vol.33 From here to eternity:第1回 TERRADA ART AWARD 受賞者の「いま」の展開』を開催いたします。









TERRADA ART AWARDは、新進アーティストの支援を目的としたアートアウォードとして2014年にスタートしました。2024年1月10日(水)からは「TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展」が開催されます。

WHAT CAFEも2020年のオープンより、アウォードと同じくアーティストの支援を目的に、アーティストに作品披露、販売の機会を創出しております。このたび、ファイナリスト展の開催に合わせて同展と連動した展示を行います。

本展では、第1回となる「TERRADA ART AWARD 2014」の受賞者20名からアーティスト10名にフォーカスし、作品展示を通して彼らのアウォード受賞後のキャリアの歩みの中で見せたドラスティックな作風・表現の展開を紹介します。受賞作品や当時の作品と近作を並列して展示することで、現在の活動に至る作品の変遷を辿ります。また約10年の歳月を経た今、改めて当時の作品や展示を振り返り、今後のキャリアやアウォードの発展に向けた思いを各アーティストへのアンケートを通じて浮き彫りにします。



タイトル:WHAT CAFE EXHIBITION vol.33

From here to eternity:第1回 TERRADA ART AWARD 受賞者の「いま」の展開

展示期間:2024年1月6日(土)~1月16日(火)

出展アーティスト(敬称略・五十音順):賀門利誓、久保田沙耶、黒田恭章、興梠優護、小谷里奈、榊貴美、須永有、財田翔悟、水木塁、山本雄教

URL:https://cafe.warehouseofart.org/exhibition/what-cafe-exhibition-vol-33

会場:WHAT CAFE(〒140-0002 東京都品川区東品川2-1-11)

営業時間:11:00~18:00(最終日は17:00閉館)

入場料:無料

※感染症拡大防止の観点により開催中止・一部内容や時間が変更になる場合があります

※会期中、展示の入れ替えや貸出イベントなどで休館することがあります。詳しい営業日は公式サイトをご覧ください











【TERRADA ART AWARD 2023について】 https://www.terradaartaward.com

新進アーティストの支援を目的とした現代アートアウォードです。世界を舞台に活躍するアーティストの輩出を念頭に、国際的な視点と現代アートに関する深い見識を持つ審査員により5組のファイナリストが選出されました。ファイナリストはアウォードへエントリーした展示プランを元に独自の展示を創り上げ、「TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展」にて、未発表の新作を含む作品を個展形式で発表します。



■TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展

会期:2024年1月10日(水)~2024年1月28日(日)※会期中無休。1月10日は招待者のみ入場可能

会場:寺田倉庫 G3-6F(〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号)

開館時間:11:00~18:00(最終入館 17:30)

入場料:無料 ※予約不要



【WHAT CAFEについて】 https://cafe.warehouseofart.org

日本のアート業界の未来を担うアーティストによる現代アート作品を展示・販売する施設です。800平方メートル もの広々とした空間と明るさが特長です。会期ごとにすべての作品を入れ替えることで、数多くのアーティストに作品披露、販売の機会を創出。来訪者には常に新しいアートと出会える場を提供します。さらに展示内容と連動したワークショップやイベント、アートファン同士の交流会などを開催。アートを五感で楽しみ体験できる空間です。また、カフェスペースでは、アートに囲まれながらお食事やお飲み物を楽しむことができます。2022年8月からはWHAT CAFEを訪れる人々が自身の「アートとは」を見つめ直し、新たな発見を生み出していただける空間を提供したいという思いを込めて「ART IS ...」のコンセプトで企画展を展開しています。



【寺田倉庫について】



社 名:寺田倉庫株式会社(Warehouse TERRADA)

代表者:代表取締役社長 寺田航平

所在地:〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設 立:1950年10月

U R L :https://www.terrada.co.jp



【展示作品およびWHAT CAFEに関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 WHAT CAFEチーム E-MAIL:what_cafe@terrada.co.jp





