[女性チャンネル♪ LaLa TV ]

CS放送 女性チャンネル♪LaLa TVは、韓国と中国を代表する人気スター二人が奇跡の共演を

果たした中国ドラマ「時間の都市~ロマンスはいつも予想外~」を12月より日本初放送いたします!





「時間の都市~ロマンスはいつも予想外~」は、「キム秘書はいったい、なぜ?」で“ロコクイーン(ロマン

チックコメディの女王)”の地位を確立したパク・ミニョンと、大人気ブロマンス時代劇「山河令」の

チャン・ジャーハンという、日本でも絶大な人気を誇るトップスター2人による豪華共演が話題の中国ドラマ。「陳情令」の監督が手掛けたことでも話題に!



父と離婚し映画監督として活躍する母に会うために、エンターテインメント会社の面接を受ける許真(シュー・ジェン)をパク・ミニョンが演じ、そんなヒロインを解雇しようと企みながらも、彼女に惹かれていくトップ俳優の顧持鈞(グー・チージュン)役をチャン・ジャーハンが好演。



国際的トップ俳優との秘密の恋…(ハート) さらに幼なじみの映画会社の御曹司が参戦して巻き起こる三角関係から目が離せない! ファン待望のラブコメディをお見逃しなく!



*********************

「時間の都市~ロマンスはいつも予想外~」日本初放送



放送日時:12/27(水)スタート 毎週(月)~(金) 21:00~22:00(予定)

※1/1(月)~3(水)は年末年始特別編成のためお休み



出演:パク・ミニョン(「キム秘書はいったい、なぜ?」「トキメキ☆成均館スキャンダル」)

チャン・ジャーハン(「山河令」「マイ・ヒーリング・ガーデン~僕の恋する葡萄園」)

チャオ・ユーシー(「莽荒紀(原題)」)

シュー・コー(「大宋北斗司~君は運命のパートナー」)

ドゥ・ジュンザー(「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」)

ティエン・リー(「蘭陵王妃 ~王と皇帝に愛された女~」)



中国/2023年/全38話/HD/ステレオ/字幕/

[原題]原題:時光之城 / Castle In The Time(別題:愛雨満森林)

クレジット:(C) 2023 Tianjin Zaoju Culture Communication Co., Ltd.



<番組概要>

楽観的で頑張り屋な許真(シュー・ジェン/パク・ミニョン)は、離婚した母親と重病を患う父親の関係を修復しようと、映画監督である母親に会うために、彼女が在職する蓋亜(ガイア)影視のスタッフ募集の面接を受けることに。だが、帰国したばかりの大スター・顧持鈞(グー・チージュン/チャン・ジャーハン)が元カノに復縁を迫ったうえ再び振られる場面を目撃してしまう。その後、ひょんなことから顧持鈞のマネージャーの目に留まり、助手として紹介されるが「メンツが命」の顧持鈞は、自分の恥が暴露されるのを恐れ、あらゆる手段で許真を追い出そうとする。しかし許真は簡単に諦めない性格だ。少しずつわだかまりを解いていった結果、顧持鈞に気に入られ蓋亜影視に残って彼の助手を務めることに。しかし、蓋亜影視の社長である林晋陽(リン・ジンヤン/ドゥ・ジュンザー)の陰謀を知ることになり、周りでもさまざまなトラブルが起こり始める。



*********************



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-11:46)