NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:塚本 良江、以下NTTコム オンライン)は、一般社団法人日本クラウド産業協会(略称:ASPIC、東京都品川区西五反田、会長:河合 輝欣、以下ASPIC)が2023年11月15日に発表した「第17回ASPICクラウドアワード2023」において以下の3賞を受賞しました。



●SMS送信サービス「空電プッシュ for LGWAN」:『社会業界特化系ASP・SaaS部門 社会貢献賞』

●ビジュアルIVR/Webアンケート「モバイルウェブ」:『支援業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞』

●電子帳票ソリューション「ナビエクスプレス」:『支援業務系ASP・SaaS部門 奨励賞』





「ASPICクラウドアワード」について

「ASPIクラウドアワード」は、社会に有益なクラウドサービスを表彰し、クラウドサービス事業者及びユーザ企業・団体の事業発展・拡大を積極的に支援し、クラウドサービスが社会情報基盤として発展確立することを目的に2006年より開催されています。



第17回「ASPICクラウドアワード2023」:https://www.aspicjapan.org/event/award/17/index.html



【受賞した各サービスの概要】

●SMS送信サービス「空電プッシュ for LGWAN」







『社会業界特化系ASP・SaaS部門 社会貢献賞』を受賞したSMS送信サービス「空電プッシュ for LGWAN」は、高度なセキュリティを維持した行政専用ネットワークLGWANを通じて、携帯電話番号宛にSMSを送信することが可能なASPサービスです。「DM、メール、電話では、なかなか顧客と連絡が取れない」「郵送代、電話代など連絡にかかる費用を削減したい」といったニーズを解決します。着信結果確認・携帯キャリア自動判定といった機能を有し、PCからの一斉送信・個別送信、APIによるSMS送信、IVRと連携したSMS送信、双方向SMSなどお客様の環境に応じた送信方法を提供します。



空電プッシュ for LGWAN詳細:https://www.karaden.jp/usecase/municipality/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=231205_Karaden_news



●ビジュアルIVR/Webアンケート「モバイルウェブ」







『支援業務系ASP・SaaS部門 ASPIC会長賞』を受賞した「モバイルウェブ」はコンタクトセンターの顧客接点業務を効率化するASPサービスです。顧客の自己解決力向上を支援するビジュアルIVR、顧客からのフィードバックを効率的に収集するSMSと連携したWebアンケートシステムにより、コールセンター業務をデジタル化し、業務の効率化を実現します。



モバイルウェブ詳細:https://www.nttcoms.com/service/mobileweb/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=231205_Karaden_news



●電子帳票ソリューション「ナビエクスプレス」







『支援業務系ASP・SaaS部門 奨励賞』を受賞した電子帳票ソリューション「ナビエクスプレス」は、今まで郵送でやり取りしていた請求書、納品書等の様々な帳票をWebから簡単に配信することができるサービスです。帳票発送に有していた稼働や郵送コストの大部分を削減します。配信方法はメール、インターネットFAX、SMS等をラインナップしており、業務効率化を必ず実現します。



ナビエクスプレス詳細:https://www.nttcoms.com/service/naviexp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=231205_Karaden_news



<NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションについて>

NTTコム オンラインは、「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用から新たな知見を引き出し、最適なテクノロジーの導入をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

ビジネスメッセージ・サービス事業においては、SMS送信サービス「空電プッシュ」、SMSで必ずつながるビデオ通話ツール「ビデオトーク」や電子帳票ソリューション「ナビエクスプレス」などを提供し、企業と顧客との迅速・円滑なコミュニケーションを、SMSを中心としたメッセージサービスによって支えます。



名 称: NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

所在地: 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者: 代表取締役社長 塚本 良江

URL : https://www.nttcoms.com/



