株式会社ライトオン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤原祐介、以下ライトオン)は、リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社(所在地:東京都渋谷区神宮前6-16-12)が発売する『Flex Jeans』を全国のライトオン店舗にて発売致します。また今回『Flex Jeans』のビジュアルモデルに、プロeスポーツチーム【FENNEL】がビジュアルモデルとして起用されました。『Flex Jeans』は、Levi‘s(R)の中でナンバー1の伸長率を誇るストレッチジーンズです。激しい運動や長時間の着用に最適なので、長時間同じ姿勢で戦うeスポーツ選手にも、快適に穿いて頂ける商品となっております。【FENNEL】のビジュアルは全国のライトオン店舗にて使用されておりますので是非ご覧いただき、Levi’s(R)の商品で最高のストレッチジーンズ『Flex Jeans』の履き心地をぜひお試しください!



【FENNEL(フェンネル)】のビジュアルモデル起用について





いつの時代も様々なカルチャーに寄り添ってきた Levi's(R)。

今回発表するFLEXジーンズに対して、現代の新たなカルチャーであるe-sports分野でチャレンジを続けているEスポーツチーム【FENNEL】とタッグを組みました。

長時間同じ姿勢で闘うe-sportsに対してもLevi’s(R)FLEXプロダクトはストレスなく寄り添い、試合への移動などあらゆるシーンに適応できます。

新たなコミュニティのリーダーとして様々な分野で常にチャレンジし続けるFENNELと「伝統と革新」をコンセプトに時代を切り拓いてきたLevi’s(R)が新たなシナジーを産み出せる事を確信しています。

FENNEL 着用アイテム







mittiiiさん(写真左)

【トップス】(※10月中旬発売予定)

商品名:リラックスHOODIE

品番:38821-0114

価格:7,150円(税込み)



【ボトム】

商品名:511フレックススリム

品番:00511-4102

サイズ:28インチ・30インチ・32インチ・34インチ

価格:14,300円(税込み)



Hotokeさん(写真中央)

【トップス】(※10月中旬発売予定)

商品名:リラックスHOODIE

品番:38821-0113

価格:7,150円(税込み)



【ボトム】

商品名:569フレックスルーズ

品番:00569-0391

サイズ:28インチ・30インチ・32インチ・34インチ

価格:14,300円(税込み)



Aleluさん(写真右)

【トップス】(※9月上旬発売予定)

商品名:グラフィックスウェット

品番:A6141-0001

価格:7,150円(税込み)



【ボトム】

商品名:505フレックスレギュラー

品番:00505-2877

サイズ:28インチ・30インチ・32インチ・34インチ

価格:14,300円(税込み)





Aleluさん

【スウェット】(※9月上旬発売予定)

商品名:ハーフジッププルオーバー

品番:A5242-0012

価格:8,250円(税込み)



【シャツ】

商品名:CLASSIC WORKER

品番:A5772-0003

サイズ:S・M・L

価格:8,800円



【ボトム】

商品名:505フレックスレギュラー

品番:00505-2877

サイズ:28インチ・30インチ・32インチ・34インチ

価格:14,300円(税込み)



mittiiiさん

【ボトム】

商品名:511フレックススリム

品番:04511-4102

サイズ:28インチ・30インチ・32インチ・34インチ

価格:14,300円(税込み)



FENNEL(フェンネル)について





2019年に設立。日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチーム。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。

VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしており、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を突破。

eスポーツシーンの最前線で数々の成績を残しながらも、HIPHOPアーティスト” OZworld”の加入を始めとした音楽とeスポーツの取り組み、多数のアパレルブランドとのコラボレーションプロジェクトを用いてファッション×eスポーツの取り組みを先導するeスポーツブランドでもあります。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer

リーバイスについて





1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。

株式会社ライトオンについて





ジーンズセレクトショップのライトオンは、年齢・性別を超えた幅広い客層に、カジュアルウェアを販売しています。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等身大のファッションを提案します。ライトオンは【ヒトの魅力】と【モノの魅力】で、お客様の期待を超える満足度を提供し、お客様に選ばれ必要とされる企業を目指します。



