セレクトショップFREAK'S STORE等を運営する(株)デイトナ・インターナショナルは、2023年10月、映画配給・宣伝などを軸とした映像事業として「FREAK’S MOVIE」を始動いたしました。

ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。



記念すべき第1回配給作品は最長のホラーシリーズのひとつである『ヘル・レイザー』。

これまでに10作もの続編や関連作が生まれた『ヘルレイザー』シリーズの原点でもある本作品を12/8(金)よりシネマート新宿ほか全国順次ロードショーいたします。



2023年秋、FREAK'SSTOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。



◆あらすじ

とある屋敷に引っ越して来た夫、ラリーと妻のジュリア。ある日、屋根裏でラリーが怪我をしたことによりおどろおどろしい姿の男が出現する。男はラリーの兄のフランク。実はフランクは極限の快楽をもたらすという謎のパズルボックスを手に入れ、そのパズルを解いたことで魔道士たちによって八つ裂きにされ肉体を失っていたが、ラリーが流した血によって覚醒したのだった。フランクはかつて愛人だったジュリアに生贄の血肉を捧げて復活しようと目論むが、ラリーの先妻の娘カースティは、継母の怪しい行動に勘付いていた…。







1988年アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭・恐怖映画賞受賞

1988年ポルト国際映画祭・審査員特別賞受賞、国際ファンタジー映画賞ノミネート

1987年シッチェス・カタロニア国際映画祭・最優秀作品ノミネート



監督・原作・脚本:クライヴ・バーカー

製作:クリストファー・フィッグ 撮影:ロビン・ヴィジョン 音楽:クリストファー・ヤング 特殊メイク:ボブ・キーン

クリーチャー創造監修:ジョフ・ポーターズ

出演:アシュレイ・ローレンス、アンドリュー・ロビンソン、クレア・ヒギンズ、ダグ・ブラッドレイ

1987年|イギリス映画|94分|カラー|ビスタ|ニュー・ワールド・ピクチャーズ製作|フィルム・フューチャーズ・プロ作品|原題:HELLRAISER|DCP

(C) 1987 New World Pictures. All Rights Reserved.

キングレコード提供 フリークスムービー 第一回配給作品

公式HP:https://hellraiser.jp/

公式Twitter(X):@hellraiser_jp



「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

https://www.daytona-park.com/



