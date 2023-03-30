『お兄ちゃんはおしまい！』制服姿のまひろグッズが登場！「アク…
［コスパグループ株式会社］
公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『お兄ちゃんはおしまい！』より新グッズ2種を発表した。
『お兄ちゃんはおしまい！』より、"緒山まひろ"の新グッズ「アクリルスタンド」「クッションカバー」が二次元コスパにラインナップ。制服姿をデザインした2アイテムがそれぞれ＜2023年6月上旬＞発売予定です。
これらは通販を含むコスパオフィシャルショップで予約受付中となります。
可愛らしい"まひろ"があなたのお部屋を彩り、普段の毎日の中でもその存在感をお楽しみいただけます。
商品情報
■緒山まひろ アクリルスタンド
発売日：2023年6月上旬予定
サイズ：[本体]（約）縦14cm×横9cm [台座]（約）縦5cm×横5cm
価格：1,650円（税込）
飾って楽しいアクリルスタンド
まひろがあなたのそばに
・お部屋に飾って楽しもう。
キャラクターの存在感が楽しめるアクリルスタンド。
■緒山まひろ クッションカバー
発売日：2023年6月上旬予定
サイズ：45×45cm
価格：3,300円（税込）
緒山まひろをプリントしたクッションカバー
裏面はまひろの私物風デザイン！
・両面フルカラープリントで二種類のデザインを楽しめる！
・45×45cmのクッションカバーはファスナーつきで取替え可能、洗濯もカンタン。
・COSPAオリジナルクッションBODYシリーズと、ご一緒にどうぞ！
(C)ねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会
関連リンク
・【二次元コスパ】／『お兄ちゃんはおしまい！』グッズ一覧
┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/02048/mode/series
・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc
┗ https://twitter.com/cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/30-20:16）
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