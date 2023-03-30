時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『お兄ちゃんはおしまい！』制服姿のまひろグッズが登場！「アク…

『お兄ちゃんはおしまい！』制服姿のまひろグッズが登場！「アクリルスタンド」「クッションカバー」が二次元コスパにラインナップ！【株式会社コスパ】

［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『お兄ちゃんはおしまい！』より新グッズ2種を発表した。



『お兄ちゃんはおしまい！』より、"緒山まひろ"の新グッズ「アクリルスタンド」「クッションカバー」が二次元コスパにラインナップ。制服姿をデザインした2アイテムがそれぞれ＜2023年6月上旬＞発売予定です。

これらは通販を含むコスパオフィシャルショップで予約受付中となります。
可愛らしい"まひろ"があなたのお部屋を彩り、普段の毎日の中でもその存在感をお楽しみいただけます。


商品情報



■緒山まひろ アクリルスタンド
　発売日：2023年6月上旬予定
　サイズ：[本体]（約）縦14cm×横9cm [台座]（約）縦5cm×横5cm
　価格：1,650円（税込）
飾って楽しいアクリルスタンド
まひろがあなたのそばに
・お部屋に飾って楽しもう。
　キャラクターの存在感が楽しめるアクリルスタンド。


■緒山まひろ クッションカバー
　発売日：2023年6月上旬予定
　サイズ：45×45cm
　価格：3,300円（税込）
緒山まひろをプリントしたクッションカバー
裏面はまひろの私物風デザイン！
・両面フルカラープリントで二種類のデザインを楽しめる！
・45×45cmのクッションカバーはファスナーつきで取替え可能、洗濯もカンタン。
・COSPAオリジナルクッションBODYシリーズと、ご一緒にどうぞ！


(C)ねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会

関連リンク

・【二次元コスパ】／『お兄ちゃんはおしまい！』グッズ一覧
https://nijigencospa.com/itemlist/id/02048/mode/series
・【株式会社コスパ】／公式Twitter：@cospa_inc
https://twitter.com/cospa_inc

発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/30-20:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
依存症啓発サポーター就任　インタビュー記事
【PR】バッドボーイズ佐田さんインタビュー

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
3月の特集は「ウクライナ開戦から１年」。 ロシアの侵攻はいつまで続くのか？
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ