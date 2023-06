[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]

サステナブル・マーケット・イニシアチブのファッション・タスクフォース およびサーキュラー・バイオエコノミー・アライアンスと共同でイタリアにおけるファッションのサステナブルな道を革新的に拓く





2023年6月5日 - 環境の日に際して、アルマーニ グループは、現イギリス国王のチャールズ3世が皇太子時代に設立したサステナブル・マーケット・イニシアチブのファッション・タスクフォースとサーキュラー・バイオエコノミー・アライアンスの2組織と共同で新しいプロジェクトを立ち上げたことを発表しました。「プーリア・リジェネラティブ・コットン・プロジェクト」と名付けられたこのプロジェクトは、アグロフォレストリーによるコットン生産の開発に焦点を当て、環境問題にコミットし、サステナブルな慣行を積極的に推進していることを証明するものです。



サステナブル・マーケット・イニシアチブのファッション・タスクフォースとサーキュラー・バイオエコノミー・アライアンスが共同で支援し、欧州森林研究所 (EFI) がイタリア農業研究経済評議会 (CREA) およびPRETATERRAとともにコーディネートするこのパイロットプロジェクトは、イタリアにおいてサステナブルなコットン生産を行っていくための新たな方法を試み、科学的に評価するために、世界で初めてアグロフォレストリーによる実験的なリジェネラティブ(環境再生型)・コットン栽培地を開発することを目指します。その目的は、アグロフォレストリー・システムの活用により低カーボンフットプリントでコットンを生産しながら、景観の多様性、節水と土壌の肥沃化、生物多様性を向上させる方法を実証することにあります。この革新的なアプローチは、世界的に高まるサステナブル・ファッションへの消費者需要に応えるものであり、同時に、追跡可能で代替可能なバリューチェーンと資源の安全性を確保するものです。



「ファッションは、素材からすべてが始まり、私のデザインはすべて、生地選びからスタートします。そして、実験的に新たなファブリックを使うことで、私はファッションに革命を起こしてきました。しかし、テキスタイル産業は地球への影響が最も大きい分野の一つであるという事実は決して軽視できない問題です。サステナブル・マーケット・イニシアチブとの私たちのコミットメントは、より良い変化を促進することであり、この大胆かつ革新的なプロジェクトは、私や私の会社にとってとりわけ意義深いものです。特にイタリアの土壌を利用したアグロフォレストリー・リジェネラティブ・コットンの開発に積極的に参加することは、重要なステップであり、地域社会へのリアルなインパクトをもたらすことができるようになるはずです。かつては夢物語であったリジェネラティブファッションが、ようやく具体的な形になり始めました」とジョルジオ・アルマーニは述べています。



このプロジェクトは、温暖な気候で、多様な農作物を栽培するのに最適なイタリアのプーリア州にて、12世紀にまで遡ることができる長い伝統を持つコットン栽培を復活させます。5月から1ヘクタールの土地での最初のコットン栽培をスタートし、2024年には栽培面積を5ヘクタールまで拡大する予定です。



この農場では、5年をかけて、代替樹種とリジェネラティブ農法を用いたアグロフォレストリー・コットンの欧州初となるフィールド実験が行われる予定です。定期的な科学的レポートにて、収穫されたコットンの特性を評価し、それぞれの区画の環境負荷と生産レベルを公表していきます。



この「プーリア・リジェネラティブ・コットン・プロジェクト」は、実業家のフェデリコ・マルケッティが議長を務めるサステナブル・マーケット・イニシアチブのファッション・タスクフォースと科学者のマルク・パラヒ率いるサーキュラー・バイオエコノミー・アライアンス (CBA) が共同で策定した「リジェネラティブ・ファッション・マニフェスト」の一部となっています。サステナブル・マーケット・イニシアチブのファッション・タスクフォースのメンバーは、このマニフェストを遵守することで、リジェネラティブファッションへと漸進的にシフトしていくことに取り組んでいます。この循環型バイオベース産業は、地域社会に力を与えその繁栄を支えるバイオエコノミーのバリューチェーンと実践の基盤として新たに創出または回復された景観を使用します。



このイニシアチブは、サステナブルで責任ある開発を自社の価値観や事業戦略に取り込み、強化するというアルマーニ グループの誓約に沿ったものです。実際、2021年にアルマーニ グループはこの問題に関するガバナンスを強化し、「人・地球・繁栄」の3つの柱に基づく新しいサステナビリティ戦略を打ち出しました。アルマーニ グループはまた、ESG ポリシーに従い、自社およびバリューチェーン全体の具体的な目標も定めています。



*リジェネラティブとは、環境再生を意味する自然環境をよりよい状態に再生させることを目指す考え方。

*アグロフォレストリーとは、農業(Agriculture)と林業(Forestry)を組み合わせた造語。樹木を植え、森を管理しながら、そのあいだの土地で農作物を栽培したり、家畜を飼ったりすることを指し、森を伐採しない農業形態。



