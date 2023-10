[香川ファイブアローズ]



いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズでは、立石勉選手との2023-24シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

立石選手は10月6日(金)、7日(土)の湘南ユナイテッドBC戦は出場いたしません。



立石 勉 TSUTOMU TATEISHI





■プロフィール

ポジション:C

身長:205cm

体重:101kg

生年月日:1997年12月29日

出身地:フィリピン

出身校:University of Santo Tomas

リーグ登録国籍:日本



■経歴

2018-20 De la Salle college of Saint Benilde

2021-22 De la Salle college of Saint Benilde

2022-23 Valenzuela Xurhomes(MPBL-Philippines)

2023- 香川ファイブアローズ



■本人コメント

Hello everyone, my name is Tateishi Tsutomu. I would like to express my gratitude to GM Ikuoka and HC Yabuuchi for giving me an opportunity to play in Japan for Kagawa Five Arrows. I can’t wait to meet my teammates and Kagawa boosters. I hope that with my hard work and dedication I can help Club reach the goal of promoting to B2. See you all soon!



皆さんこんにちは、立石勉です。香川ファイブアローズとして日本でプレーする機会を与えてくださった生岡GM、籔内HCに感謝いたします。チームメイトや香川ブースターに会えるのが待ちきれません。私のハードワークと献身で、クラブがB2に昇格するという目標を達成できるように願っています。それでは皆さん、またお会いしましょう!





■生岡直人 代表取締役社長 兼 ゼネラルマネージャー コメント

205cmという外国籍選手と渡り合える体格、柔らかなプレイと広いシュートレンジなど、非常に魅力的な特長を兼ね備えた選手を獲得することができました。

新生アローズをもう一段階上へ引き上げてくれる存在になってくれることを確信しています。



