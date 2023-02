[中外鉱業株式会社]

渋谷モディを含む全国3店舗にて開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「あやかしトライアングル POP UP SHOP」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年2月17日(金)より渋谷モディを含む全国3店舗にて順次開催となります。







TVアニメ「あやかしトライアングル」の放送を記念して、「あやかしトライアングル POP UP SHOP」がマルイで開催!チアガール姿の描き下ろしイラストを使用した「トレーディングフォト風アクリルカード」や「B2タペストリー」などの新作グッズが登場!

2023年2月17日(金)より各会場・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。





【開催情報】

「あやかしトライアングル POP UP SHOP」

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0516

・開催場所、開催期間

渋谷モディ 2023年2月17日(金)~3月5日(日)

なんばマルイ 2023年3月10日(金)~3月19日(日)

博多マルイ 2023年3月25日(土)~4月2日(日)



※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※変更等があった場合は上記のHPにてご案内いたします。





【お買上げ抽選会】

期間中、イベントブースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》



A賞:A4アクリルボード





B賞:ミニスタンディパネル(全5種)





C賞:ポストカード(全6種)コンプリートセット

D賞:ポストカード(全6種)ランダム1枚



※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。





【製品情報】





■あやかしトライアングル アクリルフィギュアスタンド(全5種)

販売価格:1,650円(税込)

ラインナップ:風巻 祭里、花奏 すず、鳥羽 弥生、月丘 ルーシー、香炉木 恋緒(全5種)







■あやかしトライアングル アクリルフィギュアスタンド シロガネ

販売価格:1,650円(税込)







■あやかしトライアングル トレーディングフォト風アクリルカード(全5種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■あやかしトライアングル トレーディング缶バッジ(全5種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■あやかしトライアングル 耐水ステッカー(全5種)

販売価格:440円(税込)









■あやかしトライアングル B2タペストリー

販売価格:3,300円(税込)







■あやかしトライアングル シロガネTシャツ アップver.

販売価格:3,850円(税込)

サイズ:Lサイズ(着丈:73cm 身幅:55cm)







■あやかしトライアングル アクリルメモクリップ(全5種)

販売価格:770円(税込)







■あやかしトライアングル ハンドタオル

販売価格:880円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【Web販売】

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間:2023年2月17日(金)12:00~4月2日(日)23:59



※上記リンク先は『マルイウェブチャネル』内、「マルイノアニメ ONLINE SHOP」トップページURLになります。準備ができ次第、「あやかしトライアングル POP UP SHOP」バナーがトップページに更新されます。

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。





【権利表記】

(C)矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会





【関連サイト】

TVアニメ「あやかしトライアングル」 公式サイト

https://ayakashitriangle-anime.com/



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



