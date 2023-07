[株式会社Pearl Abyss JP]

株式会社Pearl Abyss JP(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:韓 昇煕、以下 当社)は、PC版『黒い砂漠』において7月1日(土)にハイデル宴会を開催し、今後実施される様々なアップデート情報を発表しました。







※アイテム名称等は仮であり、実装時に変更になる可能性があります。



微睡みのドゥーム追加





黒い砂漠で欠かせない移動手段である馬の最上位である微睡みに、「微睡みのドゥーム」が2023年7月12日(水)に追加される。新たな加速スキルや攻撃スキル、さらに他のプレイヤーも騎乗できる分身スキルを新たに習得できるようになります。

この「微睡みのドゥーム」追加により、微睡みは全3種出揃い一区切りとなります。こちらに伴い、これまで微睡みへのステップアップ成功確率が固定だったところを、失敗する毎に成功確率が上昇するように変更されます。さらに既存の「微睡みのアドゥアナート」や「微睡みのディネ」のバランス調整や走行中下り坂で瞬間加速をすると瞬間加速が解除されることがある現象の改善も行われる予定です。

そしてこのアップデートを記念して幻想馬を冒険者の皆様に配布することも発表されました。性別と種類も選択可能となっておりますが、こちらはゲーム内でログインすることで獲得できる「プィピコのおもちゃの木馬」と「プィピコの角笛」が必要となるので、7/5~7/26の間に獲得することを忘れないようにしましょう。





狩り場について







既存狩り場の改善として「デキアの灯り」というアイテムが追加され、一部狩り場で使用できるようになります。このアイテムを使用すると一定範囲内のモンスターが強化され、装備の適正値が上昇する代わりに、アイテムのドロップ率や入手できるアイテムが変化します。

そして、新規狩り場としてメディア地域に「ウルキタ」というエリアが追加されます。こちらでは新たに4つの狩場が追加予定で、そのどれもが最高レベルの難易度となります。このエリアでは装備強化に必要なスタック値を上昇させる「闇捕食の起源」や、ギルドメンバーやパーティーメンバーの元へ移動できる新規宝物アイテムの素材などが獲得できる予定です。また、4番目の太古が眠る防具も追加予定です。これらは先に韓国で実装された後、グローバル展開されます。



薔薇戦争







以前の宴会では「エルフ戦争」という名前で発表されていたコンテンツですが、正式名称を「薔薇戦争」として発表されました。カーマスリビアとオーディリタで行われる、最大300 vs 300で繰り広げられる大規模な占領戦です。従来の占領戦とは異なり、設置物等は必要なく、冒険者はどちらかの勢力に属し、聖所と呼ばれる陣地を占領しながら攻めていきます。聖所は復活ポイントとなりながら、異なったバフも得られます。そして、専用コンテンツとして「戦術地図」というものがあり、総隊長はこの地図に表示される戦況を見ながら味方に指示を出すという、より戦略的な戦いが繰り広げられます。こちらは2023年8月26日(土)からプレシーズンを開始予定です。



ソラレの闘技場





根強い人気を誇る3 vs 3で行われるPvPコンテンツ「ソラレの闘技場」ですが、2023年7月19日(水)よりシーズン3が開催されます。今回から闘技場に朝の国地域が追加される予定です。



メグ覚醒







先日から情報が公開されていましたが、メグの覚醒が2023年7月5日(水)に追加されます。「降神」というシステムがあり、降神状態になるスキルと、降神で強化されるスキルに別れるため、これらを連携させながら運用する少しテクニカルなキャラクターとなります。



夏イベント







今年も夏イベントが開催されます。今回の舞台は朝の国に関連した「水宮」となります。様々なミニイベントが用意されております。さらに新規の夏衣装や水着も用意されており、水着は配布される予定となっておりますので、ぜひご参加ください。



その他アップデート情報





朝の国で毎週一定回数ボスを討伐する「黒い祠」コンテンツに新ボス「イムギ」が2023年7月5日(水)にメグ覚醒と共に実装されます。

また、大洋コンテンツにも様々な改善が施される予定です。物々交換の値段上昇や、海流の撤廃、ギルドガレー船のアップデートをはじめとした改善が7月~8月にかけて実施される予定です。

これら以外にもクラスのバランス調整やアイテム、バッグ関連の改善なども予定されておりますので、今後のアップデートを楽しみにお待ちください。



豪華クーポンをプレゼント!





今回の「ハイデル宴会」開催を記念して豪華アイテムをご用意いたしました。冒険者の皆様の冒険にお役立てください。



コード:THAN-XBDF-ESTA-2023

有効期限:2023年7月25日(火)23:59まで



・Jの愚直なハンマー

・Jの特別な箱 2個

・ヴォルクスの助言(+150)

・[EV]感謝を込めたプレミアム衣装箱

・[EV]思い出を振り返る武器、衣装箱

・[EV]ときめく冒険の衣装箱

・クロン石 2,000個



その他にもゲームに毎日ログインすることで、たくさんのアイテムをプレゼントしておりますので、忘れずにお受け取りください。







THE WORLD CLASS MMORPG。

The MMORPG、黒い砂漠。

リマスタリングで躍動感あふれるグラフィックとリアリティ感あふれるサウンドを実装しMMORPGの限界に挑戦する『黒い砂漠』。迫力感あふれる戦闘と攻城戦、そして探険と貿易、釣り、訓練、錬金、料理、採集、狩猟など豊富なコンテンツを広大なオープンワールドでお楽しみいただけます。



