FM AICHIは7月27日(木)、特別企画「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ~アウトドア~」をお送りします。



毎月、愛知県内の市区町村を1つピックアップして、エリア情報を紹介する「MEETS MY AICHI」の派生企画として、ジャンルに特化したエリアネタをお届けする企画。この日は、お昼から夕方の生ワイド番組「DAYDREAM MAGIC(11:30~14:30)」「AFTERNOON COLORS(14:30~17:00)」「EVENING STREET(17:00~19:30)」で、愛知県内で楽しめる「アウトドア」の情報をお送りします。

県東部には三河山地が広がり、県西部、南部は伊勢湾や三河湾などの海を臨む愛知県。矢作川や木曽川、庄内川などの一級河川も流れ、様々なアウトドアの楽しみ方があります。そんな愛知県の、バーベキュー場やキャンプ場、流行りのグランピングの他、キャンプを楽しむグッズやアウトドア ギアのショップなど、FM AICHIお勧めのアウトドア情報満載でお届けします。



また、Twitterではリスナーから「この夏の予定・したい事!」を募集。「#エフエムアイチ」を付けてツイートしたリスナーの中から抽選で3名に「Amazonギフト券¥3,000分」をプレゼントします。



「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ~アウトドア~」概要

放送日時:7月27日(木) 11:30~19:30

放送局:FM AICHI (名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz)

ホームページ:https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20230727



