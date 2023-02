[株式会社はるやまホールディングス]

春のビジネススタイリングを彩るワンランク上のネクタイ登場



ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長 中村 宏明)は、当社のオリジナル商品ブランド「RUCKEN BACCHAR(リッケンバッカー)」より、イタリア・フィレンツェの「名店」として知られる「TIE YOUR TIE(タイ・ユア・タイ)」監修の新作ネクタイ「RUCKEN BACCHAR×TIE YOUR TIE Handmade collection」を全国のはるやま店舗(2022年12月末時点222店舗)およびはるやまオンラインショップ(https://haruyama.jp/)にて2023年2月3日(金)より発売開始いたします。











■大人のシックなビジネススタイルを彩るワンランク上のネクタイが新登場!



はるやまでは「毎日着るお仕事着だからこそ」身に着けるだけで気分が上がるようなファッション性に富んだこだわりのあるビジネスウェアを提供したいという思いから、このたび「RÜCKEN BACCHAR×TIE YOUR TIE Handmade collection」の展開を開始いたします。



ネクタイは、定番のコーディネートになりがちなビジネススタイリングに自分らしさやこだわりを表現できるポイントであり、色柄で魅せたい自分を演出するパーツとなっております。



ネクタイの老舗ブランド「TIE YOUR TIE」の持つエレガントさやハンドメイド縫製、高級感をきちんと踏襲した「RÜCKEN BACCHAR×TIE YOUR TIE Handmade collection」は、毎日のスタイリングをワンランク上の着こなしに仕上げるはるやまのプレミアムラインネクタイとなっております。





■商品特長



1、中間色を使用することで、ユニークながらも様々なスタイリングにマッチする仕上がり



2、シルク100%で滑らかな肌触りと高級感ある光沢



3、セミボトルシェイプ仕様で胸元にボリューム感を出しエレガントな着こなしが叶う



4、ハンドメイドならではの深折り・深合せによる贅沢なシルク生地使い













画像上:TIE YOUR TIEを彷彿とさせる職人たちの技術力の高さを表す細いループ



画像下:深折り・深合せの技法ならではの贅沢な生地使いと高い閂止め位置





■商品概要



価格:税込み6,490円



素材:シルク100%



カラー: ネービー、ワイン、グレー、サックスなど



デザイン:ストライプ、ドット、小紋、ペイズリーなど



取扱い: 全国のはるやま店舗(一部店舗を除く)、はるやまオンラインショップ(https://haruyama.jp/)







