[松竹ブロードキャスティング株式会社]

「ME PLUS YOU 2023 FANMEETING IN JAPAN」



放送を記念してプレゼントキャンペーンも実施!ファンミの模様はスマホでも視聴可能!





CS放送ホームドラマチャンネルで、9月24日に「BOYS PLANET」に出演した中国人練習生4名による、来日ファンミーティングを放送!

出演メンバーは、ジャン・シュアイボー、チェン・ジェンユー、シュエン・ハオ、ウームーティ。約1000人のファンと熱く燃え上がった1日限りの公演をお見逃しなく!



<放送作品>



ME PLUS YOU 2023 FANMEETING IN JAPAN

放送日:9/24(日)後8:30~

出演:ジャン・シュアイボー、チェン・ジェンユー、シュエン・ハオ、ウームーティ

MC:喜内優心

貴重なバックステージ映像と合わせてお届け。



<プレゼントキャンペーン>



♦視聴者限定プレゼント

放送を見て応募!抽選で計15名様に『メンバー直筆サイン入り生写真』or『アクリルスタンド』が当たる!

放送内で発表されるキーワードを添えてHPからご応募ください。

ご応募はこちらから:https://www.homedrama-ch.com/gift/detail/1278



♦X(旧Twitter)フォロワー限定プレゼント

フォロー&リポストで応募!抽選で計12名様に『うちわ&トレカ&フレークシール』セットが当たる!

ご応募はこちらから:https://x.com/Home_Drama_Ch/status/1697444168753135692?s=20



ファンミの模様はスマホでも視聴可能!詳細はこちら

https://www.homedrama-ch.com/special/meplusyou



ホームドラマチャンネルHP:https://www.homedrama-ch.com/

ホームドラマチャンネルはスカパー!やケーブルTV、ひかりTVなどでご覧になれます。

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター 0570-001-444

IP電話のお客様は03-6741-7535

【受付時間】10:00~20:00(年中無休)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-16:46)