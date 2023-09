[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社(代表取締役:榊原敬太/本社:東京都千代田区)がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイション(代表取締役:松岡洋介/本社:東京都千代田区)運営する、ミュージック&アート領域において卓越したインフルエンス能力を持つクリエイターレーベル「METEORA st.」は、振付師「村長」がを新メンバーとして加入することを発表する。















【SNS】

Twitter:https://twitter.com/sonch0

Instagram:https://www.instagram.com/sonchogram/













アイドル振付師 / アイドルプロデューサー / ライブ配信コンサルタントダンサー / DJ / ポーカープレイヤー



1995.11.22 AB型 千葉県出身 早稲田大学政治経済学部政治学科ダンス歴12年 アイドル振付歴7年

主にHIPHOPを主軸とする男女問わずアイドルソングを専門とする振付師ライブでの盛り上がりを想定したフリや構成が得意

また未経験者へのダンス基礎レッスンに定評がある

「愛のある指導」がモットー



【経歴】

小6で父親の仕事でタイ・バンコクに四年間赴任し現地でダンスに出会う。

帰国後、国際基督教大学高校(ICU高校)のダンス部にてHIPHOPを始めとするストリートダンスを本格的にスタート、全国大会で入賞するなど好成績を残すと共に高校生ダンサーのためのダンスイベントを主催する等、イベンターとしても学生ダンサー界に名を広げる。



早稲田大学政治経済学部政治学科に入学するも高3から始めたアイドル振付師に魅力を感じ中退。EXILEを始めとするLDHのMV撮影や、AKB48、乃木坂46などの女性アイドルMV撮影などにもスタンドインや振付補佐として関わり経験を積む。



2015年4月~ 大学在学中にRed Bull SBMとしてフィールドマーケティング部に就任。ブランディングの知識やイベンターのノウハウを身につけると共に、「Red Bull×アイドル」をテーマにエナ ジーが必要なアイドルにRed Bullを届ける活動を実施。



2020年夏~ HKT48のダンス講師に就任。楽曲の振り付けやメンバーのダンス指導を担当。

2021年~ 元HKT48のゆうこすがファウンダーを務めるライブ配信事務所「株式会社321」にてライブ配信マネージャーに就任。

自身もトップライバーだった経験を活かし約100名のライバーのコンサルタントを担当。



2022年~ アイドルグループ「スプスラッシュ」プロデューサーに就任。

初年度で札幌コレクション出演、新宿ReNYにて1周年ワンマンライブを成功させ2年目初頭にしてTIFサブメインステージの出場を決めるなど

今勢いが波に乗っている8人組アイドルグループ。





【バイオグラフィ】

*ダンサーとして

矢沢永吉・69TH ANNIVERSARY TOUR ”STAY ROCK”(東京ドーム/大阪ドーム)椎名林檎・鶏と蛇と豚 PV

AKB48・ハイテンション PV

EXILE

・Heads or Tails PV

・愛のために~for love, for child~ PV

E-Girls

・Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ PV

・My Way feat. FIREBALL, MIGHTY CROWN & PKCZ PV GENERATIONS×FANTASTICS・Supersonic PV

FANTASTICS・Winding Road~未来へ~ PV

EXILE NAOTO・関口メンディー・白濱亜嵐・佐藤大樹・FANTASTICS

・TIPSTAR CM「TIPSTAR DANCE編」

Hey! Say! JUMP・「ネガティブファイター」smash. 好きな人を、好きなだけ。篇 CM SixTones & SnowMan・セブンイレブン 毎日バトル編 CM

JO1・OH-EH-OH PV

Candy Foxx・LAKILAKI WASABI PV DAOKO・終わらない世界で。PV

ROOT FIVE・ハルカカナタ PV 17LIVE・株主総会映像資料



*振付師として

映画「最高の人生の見つけ方」振付補佐・ももいろクローバーZ 出演部分

Softbank 5G LAB・ラストアイドル 出演部分 振付

Softbank music project・CM「もしも平成元年に僕らがいたら」パオパオチャンネル ダンス振付乃木坂46・しあわせの保護色 MV撮影振付補佐

AKB48・元カレです スタンドイン演出&照明補佐

HKT48

・ダンス指導

・一部楽曲振付

美 少年・ジャニーズJr.チャンネル ダンス振付

よしみち兄弟・CM「山里亮太と学ぶ超PayPay祭 マクドナルド編」ダンス振付

BABY-CRAYON ~1361~ 振付

・君と歌うボクの歌

・No Winner(asst. yu-zoo)

・G.G.FANTASY

・ヨーソロー!

・青い旅人(メンバーと共作、asst. yu-zoo)

スプスラッシュ プロデュース&振付

・しぇきらっ!

・エンドレスパーティー

・ファビュラストキオ(Natsukaと共作)

・カミナリ

・モノクロノボク(asst. yu-zoo)

・LAZER DIVER

・1st One-man Live "LAZER DIVER"演出監督

・バニバニBurning!



Zero Project

・Seize The Chance! 25人Ver.

・モア・カラフル 30人Ver.

・イバラガールズ 10人Ver.

・プレゼント 10人Ver.

・僕らはずっと友達だ 10人Ver.

・ごめんね、両想い 10人Ver.

・ヒカリキラリ 10人Ver.

・勝ち組ベイビー 10人Ver.

・旗をふれ 10人Ver.

・Can't Avoid My Party 10人Ver.

Metarium 振付

・トクベツ

・新世界レディートゥーゴー

X-BORDER 振付(Mens)

・激情リベレーション

・昼花火

・New Generation

・この頃あの子が

・Rein

・シャッフル

DollyKiss 振付

・Dolly Kiss

・ねぇ、好きだよ

・全力!Flowering

・またね

・Running

いちぜん!振付

・キミColor

・メタセコイア

エーデルワイス 振付

・だいすき

・with

ヒヨルナ 振付

・大人になっても

ばたんキュン 振付

・おきれません

#LOG1N 振付

・My Destiny

・Moving Forward

パピプペポは難しい 振付

・サマータイマー

&SCiNFINITY 振付

・ピンクグロス

PLC 振付

・ピンキーラパン

・PEARLISM!!!

LoveLink 振付

・Lovelink

・ときめきLinklink

・ラブリクラバリタ

・フレフレマイフレンド

隣のアイツに恋してる 振付(Mens)

・ドンギバッッ!! ~ぼくらだけのさいきょうのじゅもん~

・ネバー☆ロマンス

・アニマルファイターズ

・NEXT DOOR STORY

・妄想LOVEハンター

・Love 4 U

・君恋

・ガチ恋!君色口上

Desperage 振付(Mens)

・LIFELESS

Repalette 振付(Mens)

・ボクラノキセキ

・革命Destiny

12星座リウム 振付(Mens)

・Stargazer

SKIRMISH 振付

・I.C.D

Cotton Town 振付

・Cotton Town

・Snow Sweet

ですおすし。振付

・ですおすし

NONSTOP 振付

・Blooming

・Get Over It

・光ノセイカイ

Little Emperor Syndrome 振付

・バキバキにチャレエ

・Thank You the Hell

・MONSTER CAKE

・Dance in a World

・星屑Shining Shooting Star

・KAGOME

地獄まで30cm 振付

・Let’s Get Down

DolceMisto 振付

・キャラメリゼ

・アイシングラブ

ねごと!Toydoll 振付

・恋愛フィルター

ただの女の子。振付

・君からのサヨナラ

・Kiss Me Kiss You Love You

立花賢一

・失恋スライドショー(Tiktok振付)

SUIREN

・喰う虚(Tiktok振付)

高等学校ダンス部コーチ

・国際基督教大学高校

・都立武蔵高校

・東京電機大学中学高校





【参考映像】



「Seize a Chance!」 Special ver.(振付:ゲッツ 構成:村長)

https://youtu.be/1AJvv1rYRkw?si=iKuHjeBV8hi4I2R2









TGC WAKAYAMA2023@ 和歌山ビッグホエール ZeroProject 初代Z2-Aブロック

https://youtu.be/rv46xIOxMtM?si=vIrPCmaSloFMpLg7









スプスラッシュ 札幌コレクション2023SS

https://youtu.be/1st5whMWy1w?si=ax_OyibGaUCBxxiJ











METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st





<WHATS?METEORA st>

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営するインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。











