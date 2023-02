[株式会社FOOD & LIFE COMPANIES]

<本日2月1日(水)より予約受付開始、2月22日(水)~3月5日(日)全国のスシローにてお渡し>~ご注文にはネット予約がオススメ!~



株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平)は、ひな祭を華やかに彩る「10種の海鮮ひなちらし」を、2月22日(水)~3月5日(日)の期間限定で全国のスシローにて販売いたします。









スシローでは「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という原点に立ち戻り、お客さまの声をカタチにし、お客さまのために今スシローができる精一杯を提供させていただきたいと考えております。



毎年ご好評をいただく、ひな祭の時期に限定で販売する「10種の海鮮ひなちらし」が、今年も登場いたします。まるで花が咲き誇っているような華やかな見た目で、お家でひな祭をより楽しんでいただきたいという思いを込めた、“ハレの日”にぴったりな季節限定のちらしすしです。



スシロー不動の人気を誇るこだわりの「まぐろ」、鮮度、色味も良い「サーモン」、老若男女問わず愛される「えび」やコクのある旨みの濃い卵を厳選した「いくら」、さらに贅沢に本ずわい蟹を使用した「かに本身」などの10種類の人気ネタが勢ぞろいしています。また、しゃりは中具(しいたけ、かんぴょうの甘煮)を合わせた混ぜしゃりで、どこを食べてもいろいろなネタをお楽しみいただくことができ、見た目も味もお楽しみいただける商品です。



ご家族など複数人で楽しめる2~3人前と、おひとり様ずつでも楽しめる1人前の2種類のサイズをご用意しておりますので、シーンに合わせてお選びください。



「10種の海鮮ひなちらし」は、この時期限定の商品となりますので、ぜひこの機会に店頭、お電話、ネットにてご予約し、素敵なひな祭をお過ごしください。



※お持ち帰り専門店「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」では、予約方法・仕様が異なります。

※「デリバリーサービス」では価格が異なります。

(デリバリーサービス実施店舗のうち、一部店舗ではお取り扱いがございません。)







ご予約方法





■予約期間:2月1日(水)~3月5日(日)

■お渡し日:2月22日(水)~3月5日(日)

■ご予約方法:店頭、お電話、ネットにてご予約承ります。

■キャンペーンページ:https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=3031

(本日2月1日(水)よりご予約開始)

■販売店舗:全国のスシロー店舗



※お持ち帰り専門店「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」では、予約方法・仕様が異なります。

※1日の販売数に限りがあります。各店の販売可能数に達し次第、受付終了とさせていただきます。







華やかな“ハレの日”をお家で過ごそう!









ひな祭という華やかな“ハレの日”をお家で楽しむのはいかがでしょうか。全国のスシローや「スシロー To Go」、「デリバリーサービス」では期間限定販売の「10種の海鮮ひなちらし」の他にも、多数のお持ち帰り商品を取り揃えておりますので、スシロー商品で簡単、お気軽にお家パーティーをすることができます。







商品概要









■商品名:10種の海鮮ひなちらし(2~3人前)

■価 格:2,630円(税込)

■予約期間:2月1日(水)~3月5日(日)

■販売期間:2月22日(水)~3月5日(日)



※桶サイズ:直径約25cm

※一部店舗では、2,690円(税込)、2,840円(税込)でのご提供となります。





■商品名:10種の海鮮ひなちらし(1人前)

■価 格:880円(税込)

■予約期間:2月1日(水)~3月5日(日)

■販売期間:2月22日(水)~3月5日(日)



※桶サイズ:約15cm角

※一部店舗では、900円(税込)、950円(税込)でのご提供となります。





※1日の販売数に限りがあります。各店の販売可能数に達し次第、受付終了とさせていただきます。

※仕入状況により、販売を中断/中止になる場合があります。

※一部店舗では、品目・価格が異なります。

※お持ち帰りのみ。

※お持ち帰り専門店「京樽・スシロー」は対象外となります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」では、予約方法・仕様が異なります。

※「デリバリーサービス」では価格が異なります。

(デリバリーサービス実施店舗のうち、一部店舗ではお取り扱いがございません。)

※商品本体価格に容器代が含まれます。

※写真はイメージです。







スシローのお持ち帰りは簡単・便利!











【WEBで簡単にネット注文!】お持ち帰りで活用!

スシロー公式サイト・アプリから簡単にお持ち帰りのご注文が可能です。セットメニューはもちろん、単品の組み合わせでもおすしをお選びいただけます。店舗での受取り時間の指定もできるため、スムーズに店舗にて商品をお受取りもいただけます。



※直前のご予約は混み合う場合があるため、事前のご予約がおすすめです。







非接触でテイクアウト商品が受け取れる『自動土産ロッカー』も!





【スムーズにお持ち帰り商品をピックアップ!】





一部店舗にて、お持ち帰り商品をスムーズに、スタッフと接触することなく受け取れるシステムとして『自動土産ロッカー』を導入しています。スシローの公式サイト・アプリでお好みの商品をご予約いただくと、メールでQRコードが届きます。そのQRコードをロッカーに読み込ませることで、温度管理されたロッカーから、お持ち帰り商品をお受け取りいただけます。電話でのお持ち帰り商品をご注文の際も、『セルフレジ』を使用すれば、スタッフと接触せずに商品を受け取っていただくことができます。





※写真はイメージです。

※『自動土産ロッカー』はスシローの一部店舗に導入されているシステムです。



