[株式会社CIO]

『楽天スーパーSALE 』にて販売される、CIOの人気ガジェットの一部をご紹介



株式会社CIO(所在地:大阪府守口市)は2023年9月4日(月)20:00~9月11日(月)01:59まで開催される楽天市場『RakutenスーパーSALE 』に参加いたします。CIO楽天市場店の人気製品が大特価にて多数登場いたします。





モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、急速充電器「NovaPort シリーズ」などを展開する株式会社CIOは「楽天スーパーSALE」にて、同社人気製品など最大74%OFFにてセール販売いたします。

実用性に優れた急速充電器や、人気の超小型・高出力モバイルバッテリー、絡まりにくいシリコン充電ケーブル等多数の人気商品をラインナップ。



開始4時間10%OFFクーポン!!

2点以上購入3%OFFクーポン!!

3点以上購入4%OFFクーポン!!

4点以上購入7%OFFクーポン!!

5点以上購入10%OFFクーポン!!

6点以上購入12%OFFクーポン!!

セール対象商品(GaN充電器 NovaPortシリーズ)











◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 45W」CIO-G45W1C

◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 45W」CIO-G45W1C

USB-C 1ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。



◆GaN充電器「Nova Port DUO 30W」CIO-G30W2C

◆GaN充電器「Nova Port DUO 30W」CIO-G30W2C

USB-C 2ポート搭載。単ポート最大30W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。



◆GaN充電器「Nova Port DUO 45W」CIO-G45W2C

◆GaN充電器「Nova Port DUO 45W」CIO-G45W2C

USB-C 2ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。



◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 65W」CIO-G65W1C-N

◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 65W」CIO-G65W1C-N

USB-C 1ポート搭載。最大65W出力 世界最小級サイズ。



◆GaN充電器「Nova Port DUO 65W」CIO-G65W2C

◆GaN充電器「Nova Port DUO 65W」CIO-G65W2C

USB-C 2ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力



◆GaN充電器「Nova Port TRIO」CIO-G65W2C1A-N

◆GaN充電器「Nova Port TRIO」CIO-G65W2C1A-N

USB-C 2ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力



◆GaN充電器「Nova Port QUAD 65W」CIO-G65W3C1A-N

◆GaN充電器「Nova Port QUAD 65W」CIO-G65W3C1A-N

USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大67W出力



◆GaN充電器「Nova Port TRIO 67W」CIO-G67W3C

◆GaN充電器「Nova Port TRIO 67W」CIO-G67W3C

USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大67W出力



◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C

◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C

USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。CIO史上最高スペック140W出力。



◆GaN充電器「Nova Port QUAD 100W」CIO-G100W3C1A

◆GaN充電器「Nova Port QUAD 100W」CIO-G100W3C1A

USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大100W出力

定価9,989円 → 24%割引 7,591円



セール対象品(NovaPort SLIMシリーズ)











◆薄型充電器「Nova Port SLIM 67W」CIO-G67W2C-S

◆薄型充電器「Nova Port SLIM 67W」CIO-G67W2C-S

USB-C 2ポート搭載。最大67W出力。14mmという薄さを実現した薄型充電器。



◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S

◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S

USB-C 2ポート搭載。最大45W出力。13mmという薄さを実現した薄型充電器。



セール対象商品(Polarisシリーズ)













◆拡張電源タップ PolarisCUBE WALL

◆拡張電源タップ PolarisCUBE WALL

ACコンセント×3・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ



セール対象商品(AppleWatch専用充電器兼モバイルバッテリー)











◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー SMARTCOBY DUAL

◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー SMARTCOBY DUAL

AppleWatch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリー

スライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計



セール対象商品(LilNobシリーズ)













◆GaN充電器 「LilNob 3C1A」CIO-G65W3C1A

◆GaN充電器 「LilNob 3C1A」CIO-G65W3C1A

最大65W出力 卵サイズの超コンパクト設計。USB-C x3ポート・USB-A x1ポート 計4ポート搭載



◆GaN充電器 「LilNob 100W3C1A」CIO-G100W3C1A

◆GaN充電器 「LilNob 100W3C1A」CIO-G100W3C1A

ACプラグタイプ GaN100W急速充電器 PD/PPS対応 4ポート USB-C×3 USB-A×1 計4ポート搭載



セール対象商品(USB充電器)











◆PD充電器 CIO-PD20W1C1A

◆PD充電器 CIO-PD20W1C1A

超コンパクト設計、最大20W出力、USB-A・USB-C 各1ポート搭載



◆PD充電器 CIO-PD20W2C

◆PD充電器 CIO-PD20W2C

超コンパクト設計、最大20W出力、USB-C 2ポート搭載



◆PD充電器 CIO-KJ-PD3

◆PD充電器 CIO-KJ-PD3

PowerDelivery3.0搭載。USB-C x1・USB-A x3 計4ポート充電器



◆QC/PD充電器 CIO-30WPDQC

◆QC/PD充電器 CIO-30WPDQC

PowerDelivery3.0・QuickCharge3.0対応・3ポート搭載



◆電源タップ cio-42w1c2a-tap01

◆電源タップ cio-42w1c2a-tap01

iPhoneもPCも充電出来るマルチ電源タップ、30W出力対応。ケーブル収納可能



セール対象商品(モバイルバッテリー)













◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE (SMARTCOBYPRO-35W-CABLE)

◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE (SMARTCOBYPRO-35W-CABLE)
(Type-C to C)
(Type-C to Lightning)

(Type-C to Lightning) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-35w-cable-l/

脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。単ポート最大35W出力対応の10000mAh搭載。



◆モバイルバッテリー SMARTCOBYPRO-30W

◆モバイルバッテリー SMARTCOBYPRO-30W

カードサイズ設計・最大30W出力対応・10000mAh・数値残量LED搭載。急速充電QC/PD対応



◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBYPRO-30W-PLUG

◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBYPRO-30W-PLUG

レッドドット・デザイン賞受賞・30W高出力・2ポート合計42W・大容量10000mAh搭載



◆モバイルバッテリー SMARTCOBY TRIO (CIO-MB65W2C1A-20000)

◆モバイルバッテリー SMARTCOBY TRIO (CIO-MB65W2C1A-20000)

1ポート最大65W出力・合計出力最大95W対応。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。20000mAh搭載





セール対象商品(Apple Watch充電器)











◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-W75W-MAS

◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-W75W-MAS

1台でiPhone12/13/14マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。スタンド機能付き



◆ハイブリッドワイヤレスモバイルバッテリー CIO-MB20W-5000-MAS

◆ハイブリッドワイヤレスモバイルバッテリー CIO-MB20W-5000-MAS

1台でiPhone12/13/14マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。パススルー・スタンド機能付き



セール対象商品(シリコン充電ケーブル)











◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000

柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品

・USB-C to Lightning

・USB-C to Lightning

・USB-A to Lightning

・USB-A to Lightning

・USB-C to USB-C

・USB-C to USB-C

・USB-A to USB-C

・USB-A to USB-C



◆L型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000

なやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。急速充電対応

・USB-C to USB-C

・USB-C to USB-C

・USB-C to Lightning

・USB-C to Lightning



◆240Wシリコンケーブル CIO-SL240W

しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-cc/

USB-C to USB-C 高耐久設計。



◆240Wシリコンケーブル CIO-SLL240W

しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll240w-cc/

柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品

USB-C to USB-C L字型 高耐久設計。









◆シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル

しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-ec-cc/

充電器などのUSB-Cの差し込み口を延長して接続するためのケーブル。



株式会社CIOとは







2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。

日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。



株式会社CIO 公式ホームページ:https://connectinternationalone.co.jp



