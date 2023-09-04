2023年9月4日20時～『楽天スーパーSALE』開催！Ga…
［株式会社CIO］
『楽天スーパーSALE 』にて販売される、CIOの人気ガジェットの一部をご紹介
株式会社CIO（所在地：大阪府守口市）は2023年9月4日（月）20:00～9月11日（月）01:59まで開催される楽天市場『RakutenスーパーSALE 』に参加いたします。CIO楽天市場店の人気製品が大特価にて多数登場いたします。
モバイルバッテリー「SMARTCOBY」、急速充電器「NovaPort シリーズ」などを展開する株式会社CIOは「楽天スーパーSALE」にて、同社人気製品など最大74%OFFにてセール販売いたします。
実用性に優れた急速充電器や、人気の超小型・高出力モバイルバッテリー、絡まりにくいシリコン充電ケーブル等多数の人気商品をラインナップ。
開始4時間10％OFFクーポン!!
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セール対象商品（GaN充電器 NovaPortシリーズ）
◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 45W」CIO-G45W1C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w1c/
USB-C 1ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 30W」CIO-G30W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g30w2c/
USB-C 2ポート搭載。単ポート最大30W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 45W」CIO-G45W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c/
USB-C 2ポート搭載。最大45W出力 世界最小級サイズ。合計出力最大40W。
◆GaN充電器 「Nova Port SOLO 65W」CIO-G65W1C-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w1c-n/
USB-C 1ポート搭載。最大65W出力 世界最小級サイズ。
◆GaN充電器「Nova Port DUO 65W」CIO-G65W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c/
USB-C 2ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO」CIO-G65W2C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a-n/
USB-C 2ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力
◆GaN充電器「Nova Port QUAD 65W」CIO-G65W3C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a-n/
USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大67W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO 67W」CIO-G67W3C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大67W出力
◆GaN充電器「Nova Port TRIO 140W」CIO-G140W3C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g140w3c/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。CIO史上最高スペック140W出力。
◆GaN充電器「Nova Port QUAD 100W」CIO-G100W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g100w3c1a-n/
USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能対応。最大100W出力
定価9,989円 → 24%割引 7,591円
セール対象品（NovaPort SLIMシリーズ）
◆薄型充電器「Nova Port SLIM 67W」CIO-G67W2C-S
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-s/
USB-C ２ポート搭載。最大67W出力。14mmという薄さを実現した薄型充電器。
◆薄型充電器「Nova Port SLIM 45W」CIO-G45W2C-S
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-s/
USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという薄さを実現した薄型充電器。
セール対象商品（Polarisシリーズ）
◆拡張電源タップ PolarisCUBE WALL
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pc67w2c1a-ac3/
ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ
セール対象商品（AppleWatch専用充電器兼モバイルバッテリー）
◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー SMARTCOBY DUAL
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb950-aw/
AppleWatch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリー
スライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計
セール対象商品（LilNobシリーズ）
◆GaN充電器 「LilNob 3C1A」CIO-G65W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a/
最大65W出力 卵サイズの超コンパクト設計。USB-C x3ポート・USB-A x1ポート 計4ポート搭載
◆GaN充電器 「LilNob 100W3C1A」CIO-G100W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g100w3c1a/
ACプラグタイプ GaN100W急速充電器 PD/PPS対応 4ポート USB-C×3 USB-A×1 計4ポート搭載
セール対象商品（USB充電器）
◆PD充電器 CIO-PD20W1C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w1c1a/
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-A・USB-C 各1ポート搭載
◆PD充電器 CIO-PD20W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w2c/
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-C 2ポート搭載
◆PD充電器 CIO-KJ-PD3
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-kj-pd3/
PowerDelivery3.0搭載。USB-C x1・USB-A x3 計4ポート充電器
◆QC/PD充電器 CIO-30WPDQC
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/30wpdqc/
PowerDelivery3.0・QuickCharge3.0対応・3ポート搭載
◆電源タップ cio-42w1c2a-tap01
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-42w1c2a-tap01/
iPhoneもPCも充電出来るマルチ電源タップ、30W出力対応。ケーブル収納可能
セール対象商品（モバイルバッテリー）
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE （SMARTCOBYPRO-35W-CABLE）
(Type-C to C) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-35w-cable-c/
(Type-C to Lightning) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-35w-cable-l/
脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。単ポート最大35W出力対応の10000mAh搭載。
◆モバイルバッテリー SMARTCOBYPRO-30W
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-bk/
カードサイズ設計・最大30W出力対応・10000mAh・数値残量LED搭載。急速充電QC/PD対応
◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBYPRO-30W-PLUG
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-plug/
レッドドット・デザイン賞受賞・30W高出力・2ポート合計42W・大容量10000mAh搭載
◆モバイルバッテリー SMARTCOBY TRIO （CIO-MB65W2C1A-20000）
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb65w2c1a-20000/
1ポート最大65W出力・合計出力最大95W対応。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。20000mAh搭載
セール対象商品（Apple Watch充電器）
◆ハイブリッドワイヤレス充電器 CIO-W75W-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-w75w-mas/
1台でiPhone12/13/14マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。スタンド機能付き
◆ハイブリッドワイヤレスモバイルバッテリー CIO-MB20W-5000-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w-5000-mas/
1台でiPhone12/13/14マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。パススルー・スタンド機能付き
セール対象商品（シリコン充電ケーブル）
◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000
柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品
・USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cl/
・USB-A to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-al/
・USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cc/
・USB-A to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-ac/
◆L型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000
なやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。急速充電対応
・USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cc/
・USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cl/
◆240Wシリコンケーブル CIO-SL240W
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-cc/
USB-C to USB-C 高耐久設計。
◆240Wシリコンケーブル CIO-SLL240W
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll240w-cc/
柔軟性のあるシリコン素材を採用、高耐久設計、MFi認証品
USB-C to USB-C L字型 高耐久設計。
◆シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-ec-cc/
充電器などのUSB-Ｃの差し込み口を延長して接続するためのケーブル。
株式会社CIOとは
2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。
日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。
株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp
CIO公式Twitter：https://twitter.com/machinoomise2
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企業プレスリリース詳細へ （2023/09/04-18:46）
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