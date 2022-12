[株式会社ヨウジヤマモト]







Yohji Yamamoto POUR HOMMEでは、2023S/SコレクションとしてNEIGHBORHOODとのコラボレーションアイテムを12月9日(金)にYohji Yamamoto POUR HOMME店舗及び公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて発売いたします。

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは12月9日(金)AM10:00より販売スタート

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/eYYHxNH/



デザイナー山本耀司の持つアンチテーゼや反骨精神が、両ブランドの根底にある共通のフィロソフィとして今回のコレクションにも反映されています。キービジュアルは、80年代のロンドンファッションシーンにおいて最も重要なクリエイティブ集団 “BUFFALO”のキーメンバーでもあり、その後i-DやFACEなどで活躍しているフォトグラファーMark Lebonによる撮影。モデルには同じく70~80年代のロンドンでパンクやレゲエシーンに深く関わり、映画監督やDJとしても知られているDon Lettsを起用。NEIGHBORHOODが常に掲げてきた、ファッションとカルチャーの結び付きをビジュアルで表現しています。



【商品ラインナップ】※全て税込み価格

YN . MA-1 JACKET . NY ¥100,100

ナイロンツイルを使用したMA-1タイプのフライトジャケット。左袖内側を異素材で切り替え、フロントにボタン付きスラッシュポケット、左袖にシガレットポケットを配置しています。バックにはエンブロイダリーとグラフィックプリント、両者のブランドロゴを異なる技法で施しています。

<Front>



<Back>



YN . CREWNECK LS . CO ¥20,900-

コットン天竺のオリジナルボディーを使用したロングスリーブTシャツ。フロント、スリーブにブランドロゴのグラフィックプリントが施され、左裾にネームタグを配置しています。





YN . CREWNECK SS-1 . CO ¥18,700-

コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。フロント、バックにブランドロゴのグラフィックプリントが施され、左裾にネームタグを配置しています。

<Front>



<Back>





YN . CREWNECK SS-2 . CO ¥18,700-

コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。フロントにスカルモチーフのグラフィックプリントが施され、左裾にネームタグを配置しています。





YN . HOODED LS . CO ¥39,600-

中肉で風合いの良いコットン裏毛を使用したプルオーバーフーデッド。フロントにエンブロイダリーとグラフィックプリントが施され、両者のブランドロゴを異なる技法で表現しています。サイドシームにピスネームが付属しています。



YN . REAPER INCENSE CHAMBER . CE ¥37,400-

ハットを被せたBOOZE . REAPERをベースに、フロントにグラフィックを施したインセンスチャンバー。





YN . KUUMBA . PACIFIC LONG INCENSE ¥1,980-

ロングタイプのスティック型インセンス15本入り。数種類のオイルをブレンドした甘みのあるフレッシュな香りが特徴です。厳選された素材を1本1本手作業で生産し、燃焼剤を使用していない為、環境にも優しいインセンスとなっています。スペシャルパッケージを採用したYohji Yamamoto POUR HOMME、NEIGHBORHOOD、KUUMBAとのトリプルコラボレーションモデルです。





<<Yohji Yamamoto POUR HOMME×NEIGHBORHOOD(R) Collaborate Collection>>

■発売日:12月9日(金)

■販売店舗:全国のYohji Yamamoto POUR HOMME店舗及び公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO

( https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/eYYHxNH/ )

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOでは12月9日(金)AM10:00発売



