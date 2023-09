[松竹ブロードキャスティング株式会社]

CS衛星劇場では、2023年6月18日に開催された「鞘師里保 Billboard Live YOKOHAMA 2023」を9月17日(日)にテレビ初放送します。



CS放送「衛星劇場」では、2023年6月18日にBillboard Live YOKOHAMAで開催された「鞘師里保 Billboard Live YOKOHAMA 2023」を9月17日(日)にテレビ初放送します。

モーニング娘。9期生としてデビューし、ソロアーティストとしてますます活躍の場を広げている鞘師里保がビルボードライブに初登場。「Take a Breath」でライブをスタートさせた鞘師は、バンドスタイルでパフォーマンス。自身の楽曲の他、カバー曲も披露し、観客を魅了しました。

さらに、今回のライブ映像から「Take a Breath」を衛星劇場のYou Tubeで先行配信することが決定!あわせてお楽しみください。







鞘師里保 Billboard Live YOKOHAMA 2023

★CS衛星劇場にて、9月17日(日)午後3:00~4:30 テレビ初放送!



2023年6月18日/Billboard Live YOKOHAMA

[出演]鞘師里保



ソロアーティストとしてますます活躍の場を広げている鞘師里保がビルボードライブに初登場!「Take a Breath」でライブをスタートさせた鞘師は、バンドスタイルでパフォーマンス。自身の楽曲の他、ビリー・アイリッシュのカバーも披露し、観客を魅了した。



鞘師は2011年に12歳でモーニング娘。9期生としてデビューし、圧倒的な身体能力で見せるダンスやパフォーマンス力が高く評価されエースとしてグループを牽引。2015年末の卒業後は、ニューヨークへのダンス留学を経て、2020年9月よりソロで芸能活動を再開。ドラマや舞台、ミュージカルなど多彩な活動の傍ら、作品リリースやツアーを重ねている。公演直前の5月28日に25歳の誕生日を迎えた彼女。パフォーマンスにさらに磨きをかけた鞘師里保のネクストフェーズ・ステージとなった。

※ライブ配信から、再編集したバージョンでお送りします。



【セットリスト】

Take a Breath

Melt

Stupid

Melancholic Blvd.

Find Me Out

Winding Road

MERGE

WE THE ONES

Everything I Wanted



「衛星劇場」 You Tubeにて 「Take a Breath」を配信中!

⇒https://youtu.be/bN5xcF3bpiI























