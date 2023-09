[株式会社ディーアンドエムホールディングス]

Bowers & Wilkinsは、新しい600 S3シリーズを2023年9月下旬に発売いたします。ハイエンド・スピーカーから数多くの技術を受け継ぐ新しい600 S3シリーズは、アーティストの意図した通りのサウンド「True Sound」を体験するための完璧な第一歩であり、Bowers & Wilkinsブランドへの理想的なエントリー・ポイントでもあります。







数々の賞を獲得し、ベスト・イン・クラスの評価を確立したスピーカー・シリーズを改善するのは容易なことではありません。プレミアム・オーディオ・ブランドであるBowers & Wilkinsは、およそ30年間にわたって、600シリーズをアップデートし続けることにより、エントリーレベルにおける高性能スピーカーのリファレンス・スタンダードを作り上げてきました。Bowers & Wilkinsのハイエンド・スピーカーのために開発された数多くの技術を受け継ぐ600シリーズは、各世代において、そのHi-Fiサウンドが高く評価され、これまでに7世代を数えるロングセラーとなっています。新しい第8世代の600シリーズは、これまでに行われたモデルチェンジの中でも最も包括的なアップグレードを特徴としています。



600シリーズは、Bowers & Wilkinsのポートフォリオにおいて常に重要な役割を担ってきました。これは、ブランドを象徴する存在である800シリーズに次ぐ長さで継続的に販売されているシリーズです。新しい600 S3シリーズは、アーティストの意図した通りのサウンド「True Sound」を体験するための完璧な第一歩であり、Bowers & Wilkinsブランドへの理想的なエントリー・ポイントでもあります。



新シリーズには、フロアスタンド型の「603 S3」、スタンドマウント型の「606 S3」、ブックシェルフ型の「607 S3」、そしてホームシアター用のセンター・スピーカー「HTM6 S3」の4モデルが含まれます。各モデルの仕上げはオーク、レッドチェリー、ホワイト、ブラックの4種をご用意しています。また、新型のフロアスタンド「FS-600 S3」は、シルバーとブラックの2色からお選びいただけます。



新しい600 S3シリーズは、2ch Hi-Fiはもちろん、ホームシアターシステムとしても抜群のパフォーマンスを発揮するように設計されており、サブウーファーには既発売の「ASW608」または「ASW610」をお使いいただけます。





新開発のチタニウム・ドーム・トゥイーター

Bowers & Wilkinsは、スピーカーの主要なコンポーネントをすべて自社で開発・製造し、革新的な技術をハイエンドモデルのみならず、エントリーグレードの製品にまで適用してきました。このアプローチは新しい600 S3シリーズにも受け継がれており、すべてのモデルで音響性能のあらゆる側面に包括的な変更が加えられています。新しいコンポーネントの多くは700 S3シリーズから派生したもので、キャビネットも再設計によって大きく改良されています。



新しい600 S3シリーズにおける最も重要な技術的アップデートは、全く新しいチタニウム・ドーム・トゥイーターの導入です。この新しいトゥイーターの振動板は2層構造で、非常に薄く軽量でありながら高い剛性を備える25ミクロンのメインドームと、最も大きな力が加わる外周部を補強する30ミクロンのチタニウム・リングによって構成されています。この新しいドーム・トゥイーターの背面には、最新の700 S3シリーズと同様に、大きく延長されたチューブ・ローディング・システムが装着されています。より長いチューブ・ローディング・システムは、チューブ内の共振周波数を下げ、振動板への背圧の影響を抑制することにより、よりオープンなサウンドをもたらします。



さらに、このチタニウム・ドームは、700 S3シリーズと同じサイズのマウント・プレートに取り付けられており、発売されたばかりの800 Series Signatureのために新開発された開口率の高いトゥイーター・グリルの採用と合わせ、ワイドかつオープンなサウンドの拡散を実現しています。



これらの新技術の組み合わせにより、新しいトゥイーターは解像度やディテールを犠牲にすることなく、より滑らかで洗練されたサウンドをお届けします。





700 S3シリーズに準ずるアップグレード

透明感が高く、ディテールの情報量が豊かなサウンドを実現するBowers & Wilkins 独自のコンティニュアム・コーンは、603 S3のミッドレンジおよびその他のモデルのバス/ミッドレンジ・ドライブ・ユニットに引き続き採用されています。磁気回路も700 S3シリーズと同等のパワフルかつ低歪みなモーター・システムを搭載しており、上級機に迫るパフォーマンスを実現しています。603 S3のペーパーコーン・バス・ドライバーにも703 S3と同等の磁気回路が採用されています。また、クロスオーバー・ネットワークもアップデートされており、800 Series Signatureや700 S3シリーズに倣い、高品質な4個のバイパス・コンデンサーを搭載することで、より高い解像度と透明度を実現しています。





600 S3シリーズはキャビネットにも大幅な改良が加えられています。トゥイーターとミッドレンジ、またはバス/ミッドレンジ・ドライブ・ユニットの間隔を狭めることで、サウンドの一体感を高め、立体的で明瞭なステレオ・イメージを実現しています。また、従来は一体成型されていたターミナル・トレイとバスレフ・ポートを700 S3シリーズと同様に独立させることで、振動による音質への影響を低減しています。さらに、キャビネット内部のブレーシングの木材をアップグレードすることでさらに剛性を高めています。606 S3と607 S3の底面には金属製のネジ穴が設けられ、スピーカーを新しいFS-600 S3フロアスタンドのトッププレートに固定できるようになりました。



これらの技術をすべて自社開発することにより、Bowers & Wilkinsは、卓越したコストパフォーマンスを維持しながら、新しい600シリーズのすべてのモデルで大幅な性能向上を果たすことができました。言い換えれば、600 S3シリーズは、その価格帯において数多ある競合製品よりも優れた品質のコンポーネントとテクノロジーを投入することにより、歴代の600シリーズが築き上げてきた、手の届く価格でありながら極めて優れたパフォーマンスを備えるラウドスピーカーのリファレンス・スタンダードというポジショニングを継承するものです。あらゆる音楽愛好家にとって、Bowers & Wilkinsサウンドへの完璧な第一歩となるでしょう。



この新製品について、Bowers & Wilkinsのブランド・プレジデントであるデイヴ・シーンは次のように述べています。「約30年にわたる継続的な進化と改良を経て、最新の600 S3シリーズは、このカテゴリーにおけるベンチマークを確立し続けていると確信しています。私たちのハイエンド・ラウドスピーカーから主要な技術を継承した新しい600シリーズによって、これまで以上に多くの皆様にアーティストの意図する通りのサウンド「True Sound」を体験していただけることをとても嬉しく思います。」





モデルと価格



603 S3

フロアスタンディング・スピーカー

希望小売価格:191,400円(税込・1台)

ブラック(JANコード:4951035078747)

オーク(JANコード:4951035078754)

レッドチェリー(JANコード:4951035078761)

ホワイト(JANコード:4951035078778)



606 S3

スタンドマウント・スピーカー

希望小売価格:165,000円(税込・2台1組)

ブラック(JANコード:4951035078785)

オーク(JANコード:4951035078792)

レッドチェリー(JANコード:4951035078808)

ホワイト(JANコード:4951035078815)



607 S3

スタンドマウント/ブックシェルフ・スピーカー

希望小売価格:132,000円(税込・2台1組)

ブラック(JANコード:4951035078822)

オーク(JANコード:4951035078839)

レッドチェリー(JANコード:4951035078846)

ホワイト(JANコード:4951035078853)



HTM6 S3

センター・スピーカー

希望小売価格:118,800円(税込・1台)

ブラック(JANコード:4951035078860)

オーク(JANコード:4951035078877)

レッドチェリー(JANコード:4951035078884)

ホワイト(JANコード:4951035078891)



FS-600 S3

スピーカースタンド

希望小売価格:57,200円(税込・2台1組)

ブラック(JANコード:4951035078907)

シルバー(JANコード:4951035078914)



※606 S3、607 S3にはスタンドは付属しておりません。



発売時期:2023年9月下旬



Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp





