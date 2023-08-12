9月21日(木) おひとり様￥8,000-〈〈蛍池・千里中央…
［株式会社フォーティーズ］
いまなら。キャンペーン2023を今回は20%割引にて利用させていただきます。
株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。
※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548
上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら
https://lin.ee/JAOTwl0
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割引前価格 10,000円 割引額 2,000円 実質支払額 8,000円
※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
行程表
＜記号＞
== バス → 飛行機 ## 列車 ~~ 船・フェリー .. 徒歩 ● 入場・乗車観光 ◎ 下車観光 ○ 車窓観光
添乗員、岡たけしと行く日帰りツアー
※今回のおすすめは４つ※
１.奈良県吉野郡の大阿太高原にて梨狩り。
２.橿原神社をご参拝。
３.THE KASHIHARAにて四枡松花堂のご昼食。
～お品書き～
四枡松花堂
・季節の豆腐
・季節の酒肴盛り合わせ
・海老天婦羅 大和茶コロッケ 焼魚
・鰻蒲焼 奈良漬 はじかみ
・季節の饅頭
外付け
・造り二種盛り
・茶碗蒸し
・白飯 赤出汁
・本日のデザート
※季節によってお献立が変わります。
４.奈良県内で人気『まほろばキッチン』で奈良県の農作物のお買い物。
※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548
旅行条件
【ご旅行のご案内】
最少催行人員：30名
添乗員：同行いたします。
【旅行代金に含まれるもの】
貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。
【利用バス会社】
オオキタ観光バス・千博キャリーネット他
【お支払いについて】
ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。
旅行代金の20%相当となります。
■取消料■
申込受付後からご出発11日前…無料
ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％
出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％
出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％
出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％
無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】
旅行企画・実施
株式会社フォーティーズ
大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F
会社名
株式会社フォーティーズ
ツアーブランド
FOUR TRIP
所在地
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F
電話番号
06-6167-7600
旅行業登録番号
大阪府知事登録旅行業 第2-3030号
営業日時
月～金曜10:00～18:00
※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548
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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-10:46）
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