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9月21日(木)　おひとり様￥8,000-〈〈蛍池・千里中央・山田発着〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 日帰りツアー

［株式会社フォーティーズ］

いまなら。キャンペーン2023を今回は20%割引にて利用させていただきます。

株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。

※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/13548

上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら
https://lin.ee/JAOTwl0



いまなら。キャンペーン2023を今回は20%割引にて利用させていただきます。
割引前価格　10,000円　　割引額　2,000円　　実質支払額　8,000円

※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
行程表



＜記号＞
== バス → 飛行機 ## 列車 ~~ 船・フェリー .. 徒歩 ● 入場・乗車観光 ◎ 下車観光 ○ 車窓観光

添乗員、岡たけしと行く日帰りツアー


ナニワの添乗員　岡たけし


※今回のおすすめは４つ※



１.奈良県吉野郡の大阿太高原にて梨狩り。



２.橿原神社をご参拝。



３.THE KASHIHARAにて四枡松花堂のご昼食。



～お品書き～
四枡松花堂
・季節の豆腐
・季節の酒肴盛り合わせ
・海老天婦羅 大和茶コロッケ 焼魚
・鰻蒲焼 奈良漬 はじかみ
・季節の饅頭
外付け
・造り二種盛り
・茶碗蒸し
・白飯 赤出汁
・本日のデザート
※季節によってお献立が変わります。

４.奈良県内で人気『まほろばキッチン』で奈良県の農作物のお買い物。



※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/13548

旅行条件


【ご旅行のご案内】
最少催行人員：30名
添乗員：同行いたします。

【旅行代金に含まれるもの】
貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。

【利用バス会社】
オオキタ観光バス
オオキタ観光バス・千博キャリーネット他

【お支払いについて】
ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。
旅行代金の20%相当となります。
■取消料■
申込受付後からご出発11日前…無料
ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％
出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％
出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％
出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％
無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】

旅行企画・実施
株式会社フォーティーズ
大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F

会社名
株式会社フォーティーズ

ツアーブランド
FOUR TRIP

所在地
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F

電話番号
06-6167-7600

旅行業登録番号
大阪府知事登録旅行業　第2-3030号

営業日時
月～金曜10:00～18:00

※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう　バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』
詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/13548

上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら
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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-10:46）

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