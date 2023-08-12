［株式会社フォーティーズ］

いまなら。キャンペーン2023を今回は20%割引にて利用させていただきます。



株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。



※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0







いまなら。キャンペーン2023を今回は20%割引にて利用させていただきます。

割引前価格 10,000円 割引額 2,000円 実質支払額 8,000円



※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』

行程表







＜記号＞

== バス → 飛行機 ## 列車 ~~ 船・フェリー .. 徒歩 ● 入場・乗車観光 ◎ 下車観光 ○ 車窓観光



添乗員、岡たけしと行く日帰りツアー











※今回のおすすめは４つ※







１.奈良県吉野郡の大阿太高原にて梨狩り。







２.橿原神社をご参拝。







３.THE KASHIHARAにて四枡松花堂のご昼食。







～お品書き～

四枡松花堂

・季節の豆腐

・季節の酒肴盛り合わせ

・海老天婦羅 大和茶コロッケ 焼魚

・鰻蒲焼 奈良漬 はじかみ

・季節の饅頭

外付け

・造り二種盛り

・茶碗蒸し

・白飯 赤出汁

・本日のデザート

※季節によってお献立が変わります。



４.奈良県内で人気『まほろばキッチン』で奈良県の農作物のお買い物。







※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548



旅行条件





【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。



【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【利用バス会社】



オオキタ観光バス・千博キャリーネット他



【お支払いについて】

ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。

旅行代金の20%相当となります。

■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



会社名

株式会社フォーティーズ



ツアーブランド

FOUR TRIP



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月～金曜10:00～18:00



※新設定※《梨狩りツアー》9月21日(木) 【奈良県】〈蛍池・千里中央・山田発着・添乗員付き〉 奈良で梨狩り＋橿原神宮を参拝＋ホテルで人気のご昼食をご堪能＋地元の農作物を買いに行こう バスで行く 『全国旅行支援を使って９月の奈良を満喫』

詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/13548



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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-10:46）