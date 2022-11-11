SHO-SENSEI!! 対バンツアー、ゲスト発表 大阪公演…
［株式会社サンライズプロモーション東京］
～キャリア初となる東阪CLUB QUATTROでの対バンライブ～
邦ロックとHip Hopをクロスオーバーする新世代アーティスト、SHO-SENSEI!!が、2023年1月6日(金)に大阪・UMEDA CLUB QUATTRO、2月7日(火)に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催する「SHO-SENSEI!! 対バンツアー」の出演者を発表した。
SHO-SENSEI!!は、楽曲制作やライブ制作、MVのディレクションを全て1人で行う新進気鋭のアーティスト。2022年2月にリリースした「THE BLUES」のリード曲である「サテライト」は、TikTokでのヒットを機に、Spotifyのバイラル・チャートを中心にヒットを記録。今年8月には東京・渋谷 WWWにてワンマンライブを開催し、チケットは販売直後に即完売。2022年10月に発売した自身4枚目のアルバム「THE TELESCOPE」は、Apple Musicのヒップホップ / ラップのアルバムチャート1位を獲得するなど、今後の活躍から目が離せない。
今回のツアーは、SHO-SENSEI!!自身の憧れるアーティストを呼んでの対バン形式のライブ。大阪公演では“yonige”、東京公演では “Age Factory”の出演が決定した。チケットは、本日11月11日(金)12:00よりイープラスにてプレオーダー受付を開始する。
≪SHO-SENSEI!!コメント≫
自身のキャリア初の対バン企画。
10月末にアルバムを出して最初の東阪でのツアー企画でもあるので、
前回のワンマンからの成長した姿を見せたい。
大阪公演概要
【公演名】SHO-SENSEI!! 対バンツアー
【日時】2023年1月6日(金) 開場 19:00 / 開演 20:00
【会場】UMEDA CLUB QUATTRO (〒530-0051大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田10F)
【出演者】SHO-SENSEI!! , yonige
【チケット代金】3,500円(税込/整理番号付き) ※未就学児入場不可
【プレオーダー受付先行(抽選)受付期間】2022年11月11日(金)12:00～11月20日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/sho-sensei/
【主催】SHO-SENSEI!!
【企画/制作】サンライズプロモーション東京
【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平日12:00～15:00)
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年7月1日(水)よりお電話によるお問合せ受付を、
月～金の正午12:00～15:00の営業とさせて頂いております。詳細はホームページをご覧ください。
東京公演概要
【公演名】SHO-SENSEI!! 対バンツアー
【日時】2023年2月7日(火) 開場 19:00 / 開演 20:00
【会場】SHIBUYA CLUB QUATTRO (〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 32-13-4F)
【出演者】SHO-SENSEI!! , Age Factory
【チケット代金】3,500円(税込/整理番号付き) ※未就学児入場不可
【プレオーダー受付先行(抽選)受付期間】2022年11月11日(金)12:00～11月20日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/sho-sensei/
【主催】SHO-SENSEI!!
【企画/制作】サンライズプロモーション東京
【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平日12:00～15:00)
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年7月1日(水)よりお電話によるお問合せ受付を、
月～金の正午12:00～15:00の営業とさせて頂いております。詳細はホームページをご覧ください。
出演者プロフィール
SHO-SENSEI!!
1997年12月13日生まれ(24歳) 兵庫県出身
高校卒業後はカナダに渡り英語と音楽を学ぶ。20歳で東京に拠点を移し、本格的に音楽活動を開始。2019年からMVと共に楽曲をいくつもリリースし、若いHIPHOP層からインターネットを中心に支持を得る。邦ロックとヒップホップという本来はクロスオーバーしづらい2つのジャンルを巧みに落とし込んだ彼にしかできないスタイルを確立している。楽曲制作やライブ制作、MVのディレクションだけでなく、グッズデザイン、プロモーションまでを全て1人で行う。2022年2月には、自身3枚目のアルバム「THE BLUES」をリリース。収録曲「サテライト」は、Music VideoをYouTubeに公開後ジワジワと人気を集め、TikTokではサビの「夢って叶うのかな」というフレーズが若者に刺さりバイラルヒットを記録。現在約2000もの関連動画があり、今もなお増え続けている。ストリーミングは約400万再生、Music VideoもYouTubeにて100万再生を突破中。今年8月には、渋谷 WWWにてキャリア初のバンドセットワンマンライブを開催し、チケットは販売直後に即完。2022年10月にリリースした自身4枚目のアルバム「THE TELESCOPE」がApple Musicのヒップホップ / ラップのアルバムチャート1位を獲得。
Twitter：https://twitter.com/Shosensei
Instagram：https://www.instagram.com/sho_sensei/
yonige
牛丸ありさ（Vo,Gt）、ごっきん（B,Cho）によるロックバンド。大阪府寝屋川市にてyonigeを結成。現在、全国10ヶ所を巡るワンマンツアー『退屈ツアー』を開催中。
HP：https://yonige.net/
Twitter：https://twitter.com/_yonige
Instagram： https://www.instagram.com/yonige_official
Age Factory
Vo/Gt 清水英介、Ba/Cho西口直人、Dr/Cho増子央人の奈良発3人組ロックバンド。
HP：agefactory.biz
Twitter：https://twitter.com/AgeFactory_
Instagram：https://www.instagram.com/agefactory/
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-16:16）
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