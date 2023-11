[株式会社ウエディングパーク]

株式会社ウエディングパーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:日紫喜 誠吾)が実施する、ウエディング業界にデジタルスキルを中心とした学習環境を提供するプロジェクト「Wedding Park D-Creative School(略称:Dクリ)」は、ウエディング業界のDX推進人材を育成する実践型教育プログラム「Dクリ for Growth」の販売を本日開始しました。







「Dクリ for Growth」概要





「Dクリ for Growth」は、ウエディング企業をもっと成長(Growth)させるための教育プログラムです。

これからのウエディング企業に欠かせない、デジタル・DXの知識からブランディングなどのビジネススキル、最終的にはビジネスアイデアの企画立案、DX推進のノウハウまで身につけていただけます。

カリキュラムは、修了後に実践できるスキルの習得を重視した全8回、3か月間の集中型。

自社のビジョンに沿った、革新的なソリューションサービスや企画ができる人材、デジタルに強い人材、共創を生み出す人材など、変化に強くイノベーションを生み出す人材の輩出を目指します。



サービスの特徴

「デジタルスキル標準」※1をもとに、ウエディング業界に活かせる項目をピックアップ



ウエディング業界に特化した学びを提供する「Dクリ」と、DX専門の研修会社「マインドテック」の共同制作カリキュラム



基礎から実践スキルまで身につく全8回、3ヶ月間の短期集中型カリキュラム







1. 「デジタルスキル標準」をもとに、ウエディング業界に活かせる項目をピックアップ

経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の策定した「デジタルスキル標準」ver.1.0※1をもとにカリキュラムを策定。「デジタルスキル標準」の中から、DX推進の土台となる「マインド・スタンス」をはじめ、自社ブランドの顧客ロイヤリティを高め差別化する戦略の策定・実行を行うスキル「ブランディング」、推進に必要な「リーダーシップ・ファシリテーション」といった項目をピックアップ。ウエディング業界にマッチした内容を学べます。



2. ウエディング業界に特化した学びを提供する「Dクリ」と、DX専門の研修会社「マインドテック」の共同制作カリキュラム

DXに特化した講義は、デジタル人材の育成・コンサルティングを手掛ける「マインドテック株式会社」と共同制作。ウエディング業界に特化した学びを提供するDクリとのコラボレーションで、ウエディング業界の事例を交えながら最新のDXノウハウを学べます。



3. 基礎から実践スキルまで身につく全8回、3ヶ月間の短期集中型カリキュラム

自社で実践できるスキル習得を重視し、座学だけでなく、フレームワークを活用したビジネスアイデアの企画・プレゼンテーションやユーザーインタビュー、ノーコードツールの活用など、カリキュラム修了後の再現性を高めるインタラクティブな学びの機会を提供します。



※プロトタイプ版開催の様子



商品化にあたっては、結婚式場を運営するウエディング企業にて本サービスのプロトタイピングを行い、カリキュラムの見直し・策定をいたしました。



プロトタイプ版受講者アンケート(一部/原文ママ)

・各企業の取り組みを知れたことは非常に有意義でした。序盤の講義は苦労しましたが、自分たちの業務に置き換えて考えてみると理解も進み、どうやって変革していこうかと具体的に考えることが出来ました。

・普段あまり思考内にない分野の講習でしたが、今後の発想内で有益に感じました。ブライダルのリサーチや、新たなペルソナを設定し、課題解決ができるイメージが湧く内容でした。

・ハード面でデジタル化をしていくのは難しいと感じている中、具体的な部分にフォーカスせずにアイデアを検討外にしていた節が自身にあります。お客様のニーズに対し、幅・深さを広げた際にどこかしらでDX化できるものと改めて気づきました。



サービス誕生の背景





変化が多く将来の予測が困難な「VUCA時代」。テクノロジーの発展や消費者ニーズも急速に変化しています。ウエディング業界においても、「想定外」が起こる、予測が困難な中で最適な意思決定を行う機会がより増えていくと考えられます。そのため、世の中の変化を正確に把握し、柔軟に時代に合ったビジネス・組織を生み出せる人材の育成が急務だと考えました。

また、経済産業省「DXレポート」※2での「2025年の崖」や「デジタルスキル標準」の策定とその背景など、人手不足が続くウエディング業界において、企業の継続性確保・サービス価値向上のためには、IT・デジタル人材の確保・育成は向き合っていくべき重要な課題の一つだと捉えています。



そこで、ウエディング業界に特化したデジタルスキル・クリエイティブスキルの学びを提供してきたDクリが、変化に強い幹部候補となる人材を育成する新サービスをスタートさせることにいたしました。本プログラムを通してウエディング業界における新しいキャリアも生み出したいと考えております。



プログラム対象者





幹部候補、次世代リーダー候補の方

定員:10名

※現在の役職は問いません



受講方法





リアル+オンライン



サービス提供開始





2024年1月上旬~

※お申し込みは本日受付開始

※お申し込み後に、プログラム日程をすり合わせの上決定いたします



お申し込み方法





弊社営業担当にお問い合わせください。



D-Creative School責任者/西村 慧







先行きが不透明な現代、ウエディング業界においても「変化に柔軟に対応し、イノベーションを創出できる人材」の育成と本気で向き合っていくタイミングだと感じております。

弊社の経営理念「結婚を、もっと幸せにしよう。」をもとに、Dクリでは「ウエディング業界でもっと、ウエディング業界をもっと。」という意義目標を掲げています。ここには「ウエディングを好きな方が、この業界でずっと活躍し続けられる社会を作る」という覚悟が込められており、「Dクリ for Growth」がこのありたい姿に向けた、大きな一歩になると信じております。

教育観点から業界の未来をより明るくしていきたいと考えておりますので、ぜひご期待ください。



一部講義提供







マインドテック株式会社

「ひとり一人の可能性を世界のチカラに」をビジョンを掲げ、国内におけるDX/AI人材及びプロジェクトを多方面から支援。オンライン研修・集合研修・eラーニングなどの人材育成カリキュラムから、コンサルティング・メンターサービスなどのプロジェクト伴走まで、幅広いラインナップを揃えています。

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号渋谷ソラスタ3階

URL: https://mindtech.co.jp/





株式会社ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、今後も技術とデザインの力で、ウエディング業界を全面支援できるよう尽力してまいります。



※1 経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタルスキル標準」ver.1.0

https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/t6hhco0000011cr5-att/gaiyou.pdf

※2 経済産業省「DXレポート」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf







「Wedding Park D-Creative School」プロジェクトとは







「Wedding Park D-Creative School」は、株式会社ウエディングパークが実施する、ウエディング業界で働く方のためのオンライン学習プロジェクトです。2021年9月より、ウエディング業界で働く方、ウエディング業界を目指す方向けに、デジタルスキル・クリエイティブスキルを中心にしたさまざまな“学び”のコンテンツを提供しております。

実務に繋がるスキルを中心にした講義ラインナップで、楽しく気軽に学べる環境をつくり、受講者の皆さまがウエディング業界でより活躍するためのスキルアップを支援してまいります。

サービス紹介ページ:https://weddingpark-dx.net/service#dcreativeschool



【株式会社ウエディングパーク概要】

社名 株式会社ウエディングパーク https://www.weddingpark.co.jp

所在地 東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立 1999年9月

資本金 2億3198万円

代表者 代表取締役社長 日紫喜 誠吾

事業内容 ウエディング情報サービス事業



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 飛田 / 鈴木 / 宮崎 / 瀬川

E-Mail:pr_wp@weddingpark.co.jp



