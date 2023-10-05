［イノベント］

「悔いなき」アクションと未来への「チャレンジ」へ！チャンス獲得・課題解決のための2日間



FOOD STYLE Kyushu 実行委員会(所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント)は、11月14日（火）・15日（水）の2日間、マリンメッセ福岡 A・B館にて「九州の食を全国へもっと！全国の食を九州にもっと！」をコンセプトとした食の商談展示会『FOOD STYLE Kyushu 2023』を開催いたします。







今年で7年目をむかえる本展示会は、毎年出展者数・来場者数ともに増加しており、本年もFOOD STYLE Kyushuとして最大規模での開催となります。“グローバル”“テクノロジー”“生産性向上”“人口減少・高齢化”“気候変動”“原材料高騰”など日本の“食”に関わる全ての方の新たなビジネスチャンスと課題解決のための商談・情報交換の場としてFOOD STYLE Kyushu 2023を開催いたします！1,100社以上の全国の魅力あふれる食品・飲料、設備・機器、システム・サービスまでを一堂に集結！1日では見きれないボリュームとなっておりますので是非2日間ご来場ください。皆さまのご支援・ご来場を心よりお待ち申し上げております。





■開催概要

名称 ： FOOD STYLE Kyushu 2023

会期 ： 2023年11月14日（火）・15日（水）

10:00～17:00(最終日 16:00まで)

会場 ： マリンメッセ福岡 A館・B館

(A館：福岡市博多区沖浜町7-1／B館：福岡市博多区沖浜町2-1)

同時開催展 ：・オーリックプレゼンツ オールリカー＆ノンアルコールエリア

【主催】株式会社オーリック

・2023年度 ふくおか発 機能性食品・ヘルスケア商品展示 商談会

【主催】福岡県バイオコミュニティ推進会議（事務局：株式会社久留米リサーチ・パーク）

特別企画 ：セミナー／ライブキッチン／新商品コレクション／

事前アポイント個別商談会／海外輸出個別商談会など

来場方法 ： 事前登録制 https://foodstyle.jp/kyushu/attendance.php

公式ホームページ： https://foodstyle.jp/kyushu/



構成 ：外食フードスタイル、弁当・給食・宅配フードスタイル、スーパーマーケットフードスタイル

出展者数：42都道府県1,100社以上 ※10月2日現在

出展製品：外食・中食・小売業界向けの食材、飲料、設備、サービス

来場対象：外食・中食・小売業界の経営者、バイヤー、管理部門責任者、業界関係者 等



主催：FOOD STYLE Kyushu 実行委員会

後援：

九州経済産業局／九州農政局／福岡労働局／九州農業成長産業化連携協議会／九州地域バイオクラスター推進協議会／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県／山口県／福岡市／一般社団法人九州経済連合会／日本商工会議所／九州商工会議所連合会／福岡県商工会議所連合会／佐賀県商工会議所連合会／長崎県商工会議所連合会／熊本県商工会議所連合会／大分県商工会議所連合会／一般社団法人宮崎県商工会議所連合会／一般社団法人鹿児島県商工会議所連合会／沖縄県商工会議所連合会／全国商工会連合会／福岡県商工会連合会／佐賀県商工会連合会／長崎県商工会連合会／熊本県商工会連合会／大分県商工会連合会／宮崎県商工会連合会／鹿児島県商工会連合会／沖縄県商工会連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国中小企業団体中央会／ジェトロ福岡／ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部／公益財団法人福岡県中小企業振興センター／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本百貨店協会／製粉協会／公益社団法人福岡県栄養士会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本飲食業経営審議会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人日本物流システム機器協会／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本3PL協会／日本マーガリン工業会／一般社団法人日本回転寿司協会／公益社団法人日本全職業調理士協会／公益社団法人福岡県食品衛生協会／一般社団法人福岡県料飲業生活衛生組合連合会／NPO法人 繁盛店への道／NPO法人 居酒屋甲子園／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構／公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー





■詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSにて随時公開中！

【公式ホームページ】https://foodstyle.jp/kyushu/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/foodstyleFB

【公式Instagram】https://www.instagram.com/foodstyle_invt/



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-20:16）