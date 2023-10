[株式会社デイトナ・インターナショナル]

1921年にアメリカで設立されたブランド「McGREGOR/マックレガー)」。

スコットランドの伝統ある氏族のMacGregor家の象徴、タータンチェック・王冠・紋章をモチーフにとしたアイテムが特徴的で、 アメリカントラディショナルテイストの薄手のスポーツ用ジャケット「ドリズラー」はマックレガーを代表するアイテムとして知られています。



2023 FALL&WINTERシーズン、FREAK'S STORE限定展開の新レーベル「McGREGOR COLLECTION(マックレガー コレクション)」がデビューします!McGREGORのもつ伝統的な意匠は踏襲しながらも、FREAK'S STOREらしいカジュアル且つモダンなデザイン・シルエットで仕上げたコレクション。





アイテムは、McGREGORの代名詞的アイテム”ドリズラー”を、FREAK'S STOREらしいカジュアルなシルエットにアレンジしながら、ベーシックなコットン素材からフェイクムートン、オンブレチェック柄、ニット素材などバリエーション豊富に展開するほか、アノラックニットやアーガイル柄のリラックスフィットニットカーディガンなど、クラシックとモダンさが融合されたこのコレクションならではのアイテムがラインナップいたします。



また、McGREGOR COLLECTIONと2ブランドとのコラボレーションも同時にスタート!

古着から国内ブランドまで幅広いセレクトをしつつ、 スタッフにもフォーカスを当てたSNSでも話題のショップ「久遠」と、 アメリカ・ヨーロッパから仕入れたエッジの効いたデザインの古着を展開する注目の古着屋「hxcyyd(エクシード)」とのトリプルコラボレーション、「McGREGOR×久遠×hxcyyd」が実現!

ダメージ加工、パッチワーク、アニマルファーなどクラシックなブランドに、エッジをきかせたデザインをプラスしたアイテムがラインナップいたします。



2023 FALL&WINTERよりスタートする、「McGREGOR COLLECTION(マックレガー コレクション)」に

ぜひご注目ください。



ITEM LINEUP







パディングドリズラージャケット/¥15,950(tax in)

ビンテージのドリズラージャケットをベースに、シルエットをFREAK'S STOREテイストにアレンジ。ネイビー×グリーン×ゴールドの高級感あるアメトラ配色の裏地を使用しているほか、ボタンやジップなどはMcGREGORオリジナルパーツを使用。また、薄く中綿を入れているため、これからの季節にも活躍します。





モヘア ニットチェックシャツ/¥14,960(tax in)

光沢があり、なめらかな肌触りのモヘアが入ったリラックスフィットなボリュームセーター。ミリタリーアイテムであるファティーグシャツをモヘアニットで表現することで、上品な印象に仕上げています。





モヘア Vネックカーディガン/¥12,980(tax in)

アーガイル柄がクラシックな印象ながら、シルエットをリラックスフィットに仕上げたことでカジュアルに着られるカーディガン。光沢があり、なめらかな肌触りのモヘアが入ったボリュームあるセーターで、縮絨加工と起毛を施していることで、吸湿性、保温性も高まった温かなニットカーディガンです。





フェイクムートンドリズラージャケット/¥19,910(tax in)

ポリエステル100%のボアとフェイクムートンのボンディング素材を使用したドリズラージャケット。

ビンテージのB3ジャケットとドリズラージャケットの2つのデザインを盛り込んだ、このコレクションならではの1着。





モヘアアノラックニットフーディー/¥14,960(tax in)

アノラックフーディーをモヘア素材で表現。毛足が長く肉厚のモヘアが特徴で、身幅や袖幅をリラックスフィットに仕上げています。





オンブレチェック パディングドリズラージャケット/¥17,930(tax in)

McGREGORのアーカイブをモチーフに、当コレクションオリジナルのオンブレーチェックを使用したジャケット。身幅や袖幅にゆとりをもたせ、リラックスフィットなシルエットバランスにアレンジしています。







ジャカード ハーフジップニット/¥12,980(tax in)

McGREGORの過去のアーカイブニットをベースにしたジャカードニット。重量感のあるネップ入りのウール混紡糸を使用することで、ビンテージのような面構えを表現。





コーデュロイカラー パデングドリズラージャケット/¥16,940(tax in)

表面を起毛させたハリのある平織り素材を使用。襟をコーデュロイにすることで新鮮な印象となったドリズラージャケット。程よいボリューム感で中綿を入れているため冬でも着用していただけます。



【McGREGOR×久遠×hxcyyd トリプルコラボレーションアイテム】



ダメージオンブレチェックシャツ/¥15,950(tax in)

加工でダメージを入れることで、グランジ感あるデザインに仕上げたオンブレチェックシャツ。





アーガイルドリズラージャケット/¥29,920(tax in)

アーガイルニット柄を、ツイル素材のパッチワークで表現した、トリプルコラボレーションならではのドリズラージャケット。





アニマルファーベスト/¥19,910(tax in)

アニマル調のファー素材を使用したジップアップベスト。毛足の長いアニマルファーフリースを使うことで、高級感ある印象に仕上げています。



展開店舗/読者お問い合わせ先





【展開店舗】

■FREAK'S STORE

https://www.daytona-park.com/area/



■Daytona Park

https://www.daytona-park.com/





【読者お問い合わせ先】

FREAK'S STORE渋谷

東京都渋谷区神南1-13-1

03-6415-7728

営業時間【平日】 12:00-20:00【土日祝】 12:00-20:30





McGREGOR/マックレガー





マックレガー(McGREGOR)は1921年にデビッド・ドニガー(David D.Doniger)がアメリカで設立したブランドです。スコットランドの伝統ある氏族であるMacGregor家の象徴であるタータンチェック・王冠・紋章をモチーフに使用したアイテムが特徴的です。アメリカントラディショナルテイストのウェアを発表し、薄手のスポーツ用のジャケット「ドリズラー」はマックレガーの代表的なアイテムとして知られています。





FREAK'S STORE/フリークス ストア





1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、アメリカンライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

・Instagram: @freaksstore_official

https://www.instagram.com/freaksstore_official/

・Daytona Park(FREAK'S STORE 公式ONLINE STORE)

https://www.daytona-park.com/



