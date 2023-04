[株式会社 トゥモローランド]

SUPERGA for TOMORROWLAND 4.14 fri release



レディースのモデルをメンズサイズに直し、シンセティックレザーを使用することで撥水性のあるレインブーツにアップグレード。







〈SUPERGA for TOMORROWLAND〉が4月14日(金)トゥモローランド メンズ取り扱い店舗にてリリースいたします。

〈SUPERGA〉社の持つレディースのモデルをメンズサイズに直し、トゥモローランドのみ生産した別注モデル。アッパーには合成皮革のシンセティックレザーを使用し、撥水性のある素材のため突然の雨にも対応可能なレインブーツにアップグレードしました。









about | SUPERGA



ウォルター・マーティニー社により、1925年、「スペルガ(SUPERGA)」の展開をスタート。リゾート地でよくみかけるキャンバススニーカーを展開するブランド。特に「2750」は強い支持を集めている。ベーシックで洗練された雰囲気のデザインが、セレブリティを始めとした幅広い層から愛されてきた。





発売日



4月14日(金)





商品詳細



SHOES : 65-01-31-01013 / ¥19,800 (tax in)





取扱い店舗



トゥモローランド メンズ取扱い店舗



ご来店お待ちしております。



※掲載内容は変更する場合がございます。



