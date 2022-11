[株式会社サンライズプロモーション東京]

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が主催し、文化事業<東京アート&ライブシティ>の一環として、2021年11月に開催した音楽フェスティバル「Omnibus 回遊 - The Circuit -」。発表と同時に即完売をし、盛況のうちに幕を閉じた本イベントの第2回を、2023年1月9日(月祝)に新宿エリアのライブハウスで開催します。









第一弾の出演者として、おかもとえみ、ODD Foot Works 、SUKISHA 、Campanella 、Kuro 、Dino Jr. 、 15MUS、minan 、MIRRROR 、 YonYon 、Rude-αの11組が決定。今後もラインナップは追加予定です。さらに、前回ご好評いただいたスペシャルライブも新宿ReNYで実施。こちらの出演者は後日発表いたします。

チケットは、Club science、新宿ACB HALL、新宿Zirco Tokyo、新宿Marz、新宿Motion 、新宿WARPの6会場を回ることが可能な〈1DAY チケット〉と、〈1DAY チケット〉をお持ちの方が、スペシャルライブを行う新宿ReNYへの入場が可能となる〈アップグレードチケット〉を販売。イープラスで11月10日(木)19:00より行う最速先行は、上記2種のチケットがセットになった〈アップグレード付き1DAYチケット〉、〈1DAYチケット〉、〈アップグレードチケット〉の3種の販売となります。



※〈アップグレードチケット〉単体での販売もございますが、新宿ReNYでのイベントの入場には〈 1DAY チケット〉と〈アップグレードチケット〉の2種類が必要となります。〈アップグレードチケット〉単体での入場はできません。あらかじめご了承ください。





「OMINBUS回遊 - The Circuit –@JLYp Shinjuku」公演概要



【日時】2023年1月9日(月祝) 12:00開場、12:30開演(仮)

【会場】Club science / 新宿ACB HALL / 新宿Zirco Tokyo / 新宿Marz / 新宿Motion / 新宿WARP /新宿ReNY ※新宿ReNYは特別公演会場になります。

【出演】おかもとえみ/ ODD Foot Works / SUKISHA / Campanella / Kuro / Dino Jr. / 15MUS / minan / MIRRROR / YonYon /Rude-α / and more…

【チケット】アップグレード付き1DAYチケット4,500円(税込) 1DAYチケット3,500円(税込)/アップグレードチケット2,000円(税込)



※入場時にリストバンドをお渡しさせていただきます。

※1ドリンク別途必要

※アップグレード付き1DAYチケット、アップグレードチケットは 新宿ReNYへの入場が可能になるチケットです。

※アップグレードチケットは1DAY チケットをご購入いただいた方のみご購入ください。

※アップグレードチケットのみではご入場できませんので、あらかじめご注意ください。



【主催】公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

【企画・制作】株式会社サンライズプロモーション東京

【助成】公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 [芸術文化魅力創出助成]

【公式サイト】 https://omnibus-tokyo.com

【公式Twitter】https://twitter.com/srpOMNIBUS

【チケット最速先行受付期間】 2022年11月10日(木) 19:00~11月25日(金)23:59

【チケット先行受付URL】https://eplus.jp/omnibus/

【チケット一般発売日】 2022年11月26日(土)10:00~

【チケット発売所】イープラス

【お問合せ】 サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業

(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)

「JAPAN LIVE YELL project」







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-09:16)