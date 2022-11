[株式会社ヨウジヤマモト]

シシド・カフカと巡る、MAX VADUKULとY'sの「瞬間」



ドラムヴォーカリスト・シシド・カフカと、Y'sの服と写真を巡るCreative Voyageを公開











ドラムヴォーカリスト、シシド・カフカ。表現者である彼女と巡る、MAX VADUKULとY'sの「瞬間」。



CREATIVE VOYAGE

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/news/detail/ys-creative-voyage/



Y's 1972 – A MOMENT IN Y's WITH MAX VADUKUL──1999春夏コレクションから2001-2002秋冬コレクションまで、6シーズンに渡り撮影されたY'sのアーカイブフォトにフォーカスし、当時の撮影者であるMAX VADUKUL(マックス・ヴァドゥクル)とクリエイティブディレクターであるClaudio Dell'olio(クラウディオ・デロリオ)による写真の選出とコラージュにより再構成されたイメージが服に配されつくられたコレクション。



シシド・カフカが掴んだY'sとMAX VADUKULの「瞬間」とは。1999-2002年当時にMAX VADUKULが撮影した写真がインスタレーションされた特別な空間を訪れ、Y'sの服と写真を巡ったCreative Voyageを公開。



- 本映像は、カプセルコレクションが発表された、2022年11月2日(水)-11月8日(火)まで伊勢丹新宿店にオープンしたMAX VADUKUL – Y's Pop-up Storeで撮影された内容です。インスタレーションは、現在Y's表参道に巡回し、写真作品をご覧いただくことが可能です。



Y's 1972 at Y's OMOTESANDO

インスタレーション: 2022年11月23日水曜日 – 12月上旬

Y's表参道

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/news/detail/ys-1972-ys-portrait6-ys-omotesando/

































https://youtu.be/22ekCWt-Q4w

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=6550

Y's表参道のインフォメーションは公式LINEで配信しています:

– 友達になり最新情報を入手 https://lin.ee/C5PTA2A





[カプセルコレクションについて]

Y's 1972 - A MOMENT IN Y's WITH MAX VADUKUL

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/news/detail/ys-1972-a-moment-in-ys-with-max-vadukul-2/



[PORTRAIT]

Y's PORTRAIT – シシド・カフカ

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/news/detail/ys-portrait-shishido-kavka/





Y's

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。1972年にデザイナー山本耀司の最初のブランドとして創設された「Y's」は、哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/



