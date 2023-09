[女性チャンネル♪ LaLa TV ]

CS放送女性チャンネル♪LaLa TVは、9月から、1988年生まれの人気韓国俳優を【88年生まれ『奇跡の神世代』特集】としてクローズアップ! 1988年はパク・ソジュン、アン・ボヒョン、イム・シワンをはじめとした、多くの人気俳優が誕生した奇跡の年と言われ、その『奇跡の神世代』が出演するドラマやバラエティを6カ月にわたってお届けします。

トップを飾る9月は先の読めない展開が話題の痴情ロマンスに加えて、人気リアリティ旅番組も。

続く10月は、アラサー男女のリアルを描くラブコメディから、出張料理バラエティまで。

秋も多彩なラインアップを揃えたLaLa TVをぜひご堪能ください!







「スポンサー~破滅の足音~」 <CSベーシック初>

【イ・ジフン出演 1988年10月29日生まれ】





放送日時:9/25(月)スタート 毎週(月)~(金) 22:00~23:15



出演:

ハン・チェヨン(「キレイな男」「神との約束」)

ク・ジャソン(「初対面だけど愛してます」「ミスティ~愛の真実~」)

イ・ジフン(「夕食、一緒に食べませんか?」「99億の女」)

チ・イス(「椿の花咲く頃」「ディア・マイ・フレンズ」)



<番組概要>

欲しいものを手に入れるためなら手段を選ばず自分の欲望を満たしてくれる“スポンサー”を探す4人の男女。ある者は愛、ある者は成功、ある者は復讐、そしてある者は子供。複雑に絡み合った己の欲望をさらけ出し、その欲望にとらわれ次第に怪物と化していく。それぞれの欲望と思惑が入り乱れる4人の痴情ロマンス。

(韓国/2022年/全12話/字幕)







「車輪のついた家2」 <CSベーシック初>

【イム・シワン出演 1988年12月1日生まれ】





放送日時:9/27(水)スタート 毎週(月)~(金) 18:00~19:45



出演:

ソン・ドンイル( 「花郎<ファラン>」「応答せよ」シリーズ)

キム・ヒウォン(「ミセン~未生~」 「まぶしくて ―私たちの輝く時間―」 )

イム・シワン (「ミセン~未生~」『スマホを落としただけなのに』 )



<番組概要>

住みたい場所を選んで暮らすことができる動く家があるなら? 好きな時に“車輪のついた家”に乗って、山や川が見える場所で過ごしたり、海辺で釣りをしてコーヒーを飲んだりすることもできる。情に厚くて頼もしいソン・ドンイル、繊細なキム・ヒウォン、情熱あふれるイム・シワンによる、家と共に全国を行く旅が始まる。

(韓国/2021年/全11話/字幕)







「サム、マイウェイ~恋の一発逆転!~」

【パク・ソジュン出演 1988年12月16日生まれ】





放送日時:10/5(木)スタート 毎週(月)~(金) 12:00~13:15



出演:

パク・ソジュン (「梨泰院クラス」「キム秘書はいったい、なぜ?」)

キム・ジウォン (「太陽の末裔 Love Under The Sun」 )

アン・ジェホン(「恋のスケッチ~応答せよ1988~」「青い海の伝説」)

ソン・ハユン(「恋の記憶は24時間~マソンの喜び~」)



<番組概要>

テコンドー選手を引退し、ダニ駆除業の仕事をするコ・ドンマン(パク・ソジュン)。幼なじみのチェ・エラ(キム・ジウォン)もアナウンサーになる夢を諦めて、今はデパートの案内係。2人は、何でも言える仲。ある日偶然、デパートの館内放送を任されたエラは、それをきっかけにアナウンサーの夢をもう一度目指そうと決意。ドンマンも再び格闘技に挑戦するきっかけを掴む。

(韓国/2017年/全16話/字幕)







バックパッカー ~ペク・ジョンウォンの出張料理団~ <CSベーシック初>

【アン・ボヒョン出演 1988年5月16日生まれ】





放送日時:10/27(金)スタート 毎週(月)~(金) 18:00~20:00





出演:

ペク・ジョンウォン(「食べて、寝て、食べて」)

オ・デファン(『悪魔たち』「赤い袖先」「ショッピング王ルイ」)

アン・ボヒョン (「梨泰院クラス」「軍検事ドーベルマン」)

DinDin(「1泊2日 シーズン4」「SHOW ME THE MONEY2」)



<番組概要>

韓国で数々の飲食店を経営し、日本や世界でも大成功を収めメディアでも活躍中のペク・ジョンウォン。そんな彼が依頼人の元へ向かい出張料理に大奮闘! さらに、アン・ボヒョンに加え、炊事兵出身の俳優オ・デファンとラッパーDinDinの活躍も見もの。過酷な依頼条件やハプニングに悪戦苦闘しながらミッションを成功させていく姿も話題に!

(韓国/2022年/全20話/字幕)







【今後のラインアップ予告】





キム・スヒョン、イ・スヒョク、テギョン(2PM)他、アン・ボヒョンの出演ドラマが登場!

11月以降も88年生まれのスターが出演する傑作・注目作が目白押し!



