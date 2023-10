[ロボットホーム ]

株式会社 Robot Home(本社:東京都中央区/代表取締役 CEO:古木大咲/証券コード:1435、以 下当社)は事業拡大に伴い、本社オフィスを GINZA SIX に移転することを決定しましたので、お知ら せいたします。







本社移転の背景





当社は、事業拡大戦略の一環として本社をGINZA SIXに移転いたします。利便性が高い商業施設内に立地するという特徴を活かし、お客様がお出かけの合間に寄りたくなるような魅力的なオフィスを計画しております。

その取り組みの1つとして、ご来社されるお客様専用のスペースを新設する予定です。商談専用ブースやセミナールームを設け、特別感のある充実した顧客体験を提供し、お客様と当社のコミュニケーション強化を図ります。

また、当社開発物件に搭載される IoT 機器を実際に見て、触れることができる場として、ショールームも新設いたします。実際の暮らしがイメージしやすいレイアウトで、お客様が直感的に商品の魅力を体験できるスペースとなります。 また、執務スペースは、本社に属する全ての事業部が一つのフロアで業務ができるレイアウトを採用いたしました。これにより、社員間の連携が円滑に行われ、業務効率が飛躍的に向上する見込みです。

当社は、この新しいオフィスへの移転を通じて、お客様との繋がりをより一層強化し、更なる成長を目指して参ります。



【新本社概要】

移転日

2024年4月予定



住所

東京都中央区銀座 6-10-1 GINZA SIX 9 階



アクセス

銀座駅(東京メトロ 銀座線/日比谷線/丸ノ内線) A3 出口 徒歩 2 分

東銀座駅(都営地下鉄 浅草線/東京メトロ 日比谷線)A1 出口 徒歩 5 分

新橋駅(JR)銀座口 徒歩 10 分







株式会社 Robot Home 概要

【 社 名 】

株式会社 Robot Home

【 設 立 】

2006年1月23日

【 資本金等 】

74 億 7000 万円(資本剰余金を含む)

【 代表取締役 CEO 】

古木 大咲

【 本 社 】

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-4-15 RBM 銀座ビル 9 階 10 階 11 階

【 主な事業内容 】

AI・IoT 事業/Robot Home 事業

【 主な子会社 】

株式会社 rh labo/株式会社 rh investment/株式会社 rh maintenance/株式会社 rh warranty/株式会社 アイ・ディー・シー/株式会社 Next Relation/Robot Home Reinsurance Inc.

【 ウェブサイト 】

https://corp.robothome.jp



